Was vergessen ist, daran lässt sich naturgemäß nicht wieder erinnern. Oder etwa doch? Tatsächlich speichert das menschliche Gehirn weit mehr und über weit längere Zeiträume ab, als uns bewusst ist. Die forensische Psychologie macht sich diesen Umstand etwa zur Aufklärung von Straftaten zunutze. Bei entsprechender Befragungstechnik bringen Zeugen so manche vermeintlich nebensächliche Information – flüchtig wahrgenommene Autos, beiläufige Begegnungen im Treppenhaus – noch nach Jahren unvermutet wieder zum Vorschein.

Zur Autorin Doris Knecht, Jahrgang 1966, stammt aus Vorarlberg. Ihre journalistische Karriere führte sie unter anderem zum Nachrichtenmagazin „profil“, dem Zürcher „Tages-Anzeiger“ sowie dem „Standard“ in Wien. Als Schriftstellerin hat sie seit 2004 zahlreiche Romane veröffentlicht. „Gruber geht“ kam 2011 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. (brg)

Auch Doris Knechts Ich-Erzählerin wird in ihrem eigenen Gedächtnis fündig. Der Anlass ist kein kriminalistischer, sondern die ganz gewöhnliche Krise in der Mitte des Lebens. Die Kinder werden erwachsen, die Unterhaltszahlungen des geschiedenen Ehemanns fallen bald weg. Ohne diese aber kann sich die alleinerziehende Mutter die Wohnung nicht mehr leisten: Ein neues Leben muss her, ohne Kinder und trotzdem in beengteren Verhältnissen. Wo aber findet man für dieses neue Leben die Kraft und die Inspiration?

Für immer glücklich sein

Die Vorarlberger Autorin nimmt ihren Leser mit in die Vergangenheit ihrer Protagonistin, dorthin, wo das erste Leben einst seinen Ausgang gefunden hatte. Die kleinbürgerlichen Verhältnisse auf dem Land, irgendwo in Österreich, aufgewachsen mit gleich zwei Zwillingspaaren – den „Organismus“ nennt sie diese geballte Übermacht im Geschwisterverhältnis.

Sie wollte raus aus dieser Enge, aus dem für sie vorbestimmten Plan mit Ehemann, Hochzeit, Eigenheim, Familiengründung und dann „für immer glücklich sein“. Dann kamen die wechselnden Beziehungen, Schwangerschaftsabbrüche, Drogenerfahrungen. Kein Absturz, alles stets so, dass die Kontrolle noch gewahrt blieb. Doch jetzt steht sie ohne Wohnung da, weil sie anders als die braven Schwestern nie in Eigentum investiert hat. Ein Fehler?

Nein. Beziehungen, die gemeinsames Eigentum anschaffen, sind zwar Studien zufolge haltbarer. Es sei ihr aber „ein schrecklicher Gedanke, sich nicht zu trennen, weil es zu kompliziert wäre, das Eigentum aufzuteilen“.

Doch! Ihre „idiotische Emanzipiertheit“ habe sie letztlich auch nicht davor bewahrt, viel zu arbeiten, trotzdem zu kochen und sich noch ums Haus zu kümmern. Stabile Verhältnisse zwingen dich dazu, an dir und deiner Beziehung zu arbeiten. „Ganz ehrlich, ich bewundere, wie die das machen, also die beiden meiner Schwestern, die in ihren Ehen unglücklich sind.“

Doris Knecht: „Eine vollständige Liste alle Dinge, die ich vergessen habe“, Roman, Hanser Berlin 2023; 240 Seiten; 24 Euro. | Bild: Hanser, Oliver

Knechts Romanheldin betritt einen Erinnerungsraum nach dem anderen, öffnet Türen, die Jahrzehnte lang verschlossen waren. Und je nachdem, was sie findet, fühlt sie Bestätigung oder im Gegenteil das Hadern mit getroffenen Entscheidungen. Da ist der Streit mit Moritz in der Schule, zwei Schneidezähne fielen ihm zum Opfer. „Wäre ich nicht so ein ruppiges Kind gewesen, hätte ich mir weniger Probleme eingehandelt.“ Noch als Erwachsene traute sie sich nicht zu lächeln, mit ihrer lückenhaften Zahnreihe.

Dann die Begegnung mit Lars, ihrem ersten Freund, zufällig auf einem Markt, seine Frau und seine Kinder waren dabei. Er erkannte sie, wollte es aber nicht. „Das ist so lange her, daran erinnere ich mich kaum noch, war nett, dich zu sehen, mach‘s gut.“ Aus dem liberalen Studenten war plötzlich ein biederer Familienvater geworden, der sich vor seiner Familie die Erinnerung an frühere Beziehungen verbittet. Warum beschämt sie der Vorfall so? Gilt die Scham dem verkrampften Ex-Freund oder ihrem eigenen, noch immer unsteten Leben?

Doris Knecht gelingt es, selbst in scheinbar banalen Erinnerungen Wende- und Schmerzpunkte eines Lebens sichtbar werden zu lassen. Dass sie sich dabei einer leichtgängigen, geradezu journalistischen Sprache bedient, erweist sich keineswegs als Nachteil: Es sind oft die vermeintlich beiläufigen Erlebnisse, in denen sich die Tragik und Komik unseres Daseins zeigen. Und wenn bei dieser Selbstreflexion immer auch Ironie durchscheint, wird das Stöbern in fremden Erinnerungshalden zum sinnlich vergnüglichen Erlebnis.

Literatur Ein perfider Fall des Stalkings: Die Vorarlberger Autorin Doris Knecht erzählt von den späten Folgen eines einzigen Tweets Das könnte Sie auch interessieren

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die zwischen Selbstmitleid, Selbstbeschimpfung und Selbstbestätigung schwankende Protagonistin erkennen muss, dass ihre Kindheitstraumata nicht nur rundum austherapiert sind. Sondern dass diese Traumata ohnehin nur halb so wild waren, wie sie es selbst gerne gehabt hätte.

Und wie beginnt man nun das neue Leben nach diesem auf so klassisch durchschnittliche Weise halb gelungenen ersten? Als sie endlich in der neuen, weit kleineren Wohnung einzieht, helfen die einst wegen ihrer bürgerlichen Lebensart so früh verlassenen Eltern beim Einrichten. Sie freue sich, schreibt die Erzählerin, dass sie gekommen sind. „Und dass ihnen gefällt, wie ich jetzt lebe.“