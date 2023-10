Die Bayern haben BMW, Audi und den FC Bayern München. Sie waren sogar mal Papst. Sie haben die höchsten Berge, die klarsten Seen, die prunkvollsten Schlösser und die lustigsten Schimpfwörter. Sie verfügen über ein ausgeprägtes Traditionsbewusstsein, fühlen sich als Bierbraumeister Deutschlands und vor allem als einfach besser als der Rest der Republik.

Das höchste Sozialprodukt, der niedrigste Schuldenstand, die geringste Arbeitslosigkeit – die bayerische Regierung versteht es, den Freistaat als non plus ultra zu verkaufen. Doch wer liebt schon den Klassenstreber?

Mythos des bayerischen Abiturs

Bayern ist gut, aber oft nicht ganz so gut, wie es sich verkauft. Der Mythos des bayerischen Abiturs ist bundesweit verankert. Ein Beweis, dass es so viel besser sein soll als das Abitur im Rest Deutschlands, ist allerdings schwer zu erbringen.

Doch die Bayern wissen schon seit den sogenannten Kasseler Gesprächen von 816, der Handschrift aus dem Raum Regensburg: „Dumm sind die Welschen, klug sind die Bayern.“

Die Arbeitslosenquote ist mit 3,2 Prozent die geringste in Deutschland. Das könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass in Bayern weniger Schüler die allgemeine Hochschulreife erlangen als im Bundesschnitt und öfter in Lehrberufe gehen.

Bei Erneuerbaren Energien nur Mittelfeld

Doch die Bayern verkaufen sich besser als die anderen Bundesländer. Wenn Bayern etwa 2022 beim Bruttoinlandsprodukt hinter Nordrhein-Westfalen auf Platz zwei landet, so wird schnell darauf verwiesen, dass Bayern sich aber mit 2,1 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (1,8) steigerte.

Auch bei den Erneuerbaren Energien sieht sich Bayern an der Spitze. „Bayern ist Deutscher Meister 2022 beim Ausbau Erneuerbarer Energien“, so Ministerpräsident Markus Söder. In absoluten Zahlen gesehen, stimmt dies. Setzt man die Zahlen aber ins Verhältnis zu Größe und Einwohnerzahl, landet Bayern auf einem ganz normalen Mittelfeldplatz.

Richtig ist, dass Bayern den niedrigsten Schuldenstand der alten Bundesländer hat. 18,9 Milliarden und damit nur rund ein Zehntel der NRW-Schulden (178 Milliarden).

Die Landesregierung versäumt deshalb selten, sich als Primus darzustellen und darauf hinzuweisen, dass Bayern im Länderfinanzausgleich den Rest der Republik mit durchfüttert. Dass dies in den Anfangsjahren der Republik auch mal andersherum lief, dass Baden-Württemberg bis 2008 mehr als die Bayern in den Länderfinanzausgleich zahlte – geschenkt. Vor der Landtagswahl klagt man besonders gerne gegen den Länderfinanzausgleich.

Freistaat lässt gern die Muskeln spielen

Der Freistaat Bayern lässt ohnehin gerne die Muskeln spielen. Ob bei Finanzen oder Corona, bei Verkehrsvorhaben oder Steuern – mit markigen Sprüchen führt man immer die Konservativen an. Dabei war es Kurt Eisner, Sozialist und Berliner, der 1918 den „Freistaat“ Bayern ausrief und kurz darauf zum ersten Ministerpräsidenten bestimmt wurde.

Und selbst wenn es auch die Freistaaten Sachsen und Thüringen gibt, der Inbegriff des Freistaats bleibt Bayern. Manch anderes Bundesland wurde in der Nachkriegszeit geschaffen, Bayerns Grenzen aber sind seit 200 Jahren gleich. Zwar schwindet die Bedeutung der Bundesländer eher und die der Bundesregierung wächst, die Bayern fühlen sich trotzdem keinesfalls als Berliner Provinz.

Sie grenzen sich scharf ab, zumal die Arbeit der Bundesregierung gerne als einziges Chaos dargestellt wird. Wer die Wahlrechtsreform will und damit CSU-Mandate gefährdet, der würde Deutschland zu einem „Schurkenstaat“ machen, so warnt CSU-Generalsekretär Martin Huber. Bayern klagt gegen die Reform. So wie man für eine längere Laufzeit der Kernkraft klagt und für die Grundsteuerreform gleich von Anfang an lieber ein eigenes Gesetz gemacht hat.

Übernachtungen: Bayern auf Platz 1 Bei Deutschlandtouristen aus aller Welt bleibt Bayern nach wie vor die Nummer eins unter den deutschen Bundesländern. 6,8 Millionen Übernachtungen von ausländischen Personen gab es laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2022. Das sind genau zwei Millionen mehr als in Baden-Württemberg. Auf Platz drei folgt die Bundeshauptstadt Berlin mit 4,1 Millionen. Schlusslicht sind Bremen und das Saarland mit jeweils rund 200.000 Übernachtungen. (sk)

Auch wenn manche Bayern vor der Gleichsetzung ihres Landes mit der CSU warnen, zeugt die empfundene Einheit von der Kunst der CSU, sich als Bayern schlechthin zu inszenieren. Frei nach dem alten Motto: „Wenn morgens früh die Sonne lacht, dann hat‘s die CSU gemacht. Gibt‘s Regen Eis und Schnee, dann war‘s die SPD.“

Seehofer lässt Kanzlerin stehen

Die bayerischen Regierungschefs verstehen es gut, sich mächtig in Szene zu setzen. Der frühere Ministerpräsident Edmund Stoiber etwa kam notorisch zu spät und raubte damit seinen Kollegen so manches Mal den letzten Nerv. Andere warten zu lassen, kann die eigene Wichtigkeit unterstreichen. Macht kann vielfältig demonstriert werden.

Unvergessen ist, wie Nachfolger Horst Seehofer nach der Flüchtlingskrise 2015 auf dem CSU-Parteitag fast 15 Minuten lang die Kanzlerin wie ein Schuldmädchen neben sich stehen ließ und belehrte. Dass diese Kanzlerin zusammen mit der CSU regierte, ist Nebensache.

Der wichtigste Regierungsbeitrag der CSU lag ohnehin darin, über Jahrzehnte den Verkehrsminister zu stellen. So ist das bayerische Verkehrswegenetz meist besser als der Bundesdurchschnitt, auch wenn man in München darauf besteht, dass dies daran liegt, dass die Bayern einfach besser planen.

Pkw-Maut als Desaster

Bei der Münchner S-Bahn allerdings versucht ein Untersuchungsausschuss gerade, ein Milliardendesaster aufzuklären. Schlecht geplant und millionenteuer für ganz Deutschland war auch die Pkw-Maut, ein CSU-Wahlkampfschlager als Reaktion auf das „Pickerl“ des Nachbarlandes Österreich.

Gegen Kanzlerin Merkel („mit mir wird es keine Maut geben“) hatte die CSU sie gegen alle Warnungen 2013 in den Koalitionsvertrag der großen Koalition hineinverhandelt.

Die Schnapsidee der Ausländermaut, denn so hieß sie noch im bayerischen Wahlkampf, wurde teuer. Die rechtlichen Bedenken waren bekannt. Deshalb erarbeitete der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt eine allgemeine Pkw-Maut, später Infrastrukturabgabe genannt, die alle zahlen, die aber die Inländer über die Anrechnung bei der Kfz-Steuer zurückerhalten.

In den USA werden Werbetrommeln für Bayern gerührt

Diese Maut wurde vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Eine Millionen-Pleite. Denn die beauftragten Firmen erhalten vom Bund 243 Millionen Euro Schadensersatz. Ursprünglich hatten sie sogar 560 Millionen verlangt. Ganz zu schweigen von der Tatsache, wie viel Hunderttausende Stunden Arbeitszeit des Verkehrsministeriums vergeudet wurden.

Trotz allem werden weltweit und besonders in den USA die Werbetrommeln für Bayern gerührt. Gamsbart und Folklore, Trachtenkapellen und Oktoberfest, Berge, Maßkrüge, Weißwurst und Semmeln – da haben es andere Bundesländer schwer. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther startete bei einer Reise in die USA eine Charmeoffensive für „Northern Germany“.

Doch es ist fast unmöglich, den Bekanntheitsgrad Bayerns zu erwerben. Prahlmeister und Zahlmeister – beides ist bayerische Tradition. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann fasste in einem Interview mit den „Stuttgarter Nachrichten“ einmal seine Einschätzung der Bayern so zusammen: „Sie sind generell etwas großspuriger unterwegs, und sie haben eine andere politische Liturgie, abgeleitet aus 700 Jahren Wittelsbacher und der CSU. Morgens sind sie obrigkeitsgläubig, abends anarchistisch, dann kommt noch der Ludwig II. dazu und die ganze Folklore. Im Ergebnis prahlen die Bayern immer ein wenig.“