Entspannt ist hier nur einer. Herr Consolandi, im gediegenen Anzug mit roter Krawatte, blickt mit einer Mischung aus Stolz und Zufriedenheit in die Kamera. Als spreche alles um ihn herum schon genügend für sein erfolgreich geführtes Leben: das grüne Designersofa. Die moderne Kunst an den Wänden. Und natürlich die Kinder und Enkel. Der deutsche Fotograf Thomas Struth hat den Patriarchen und seine Nachkommen Mitte der 80er-Jahre für seine Serie von Familienporträts in Szene gesetzt. Den Schauplatz bestimmte er selbst, über alles andere durften die Protagonisten entscheiden. Positionswahl, Körperhaltung, Gesichtsausdruck: Es sprechen Bände daraus.

Rollen innerhalb der Familie

Die beiden Frauen – sind es die Töchter oder die Schwiegertöchter? – umrahmen den alten Herrn, doch nicht etwa in trauter Eintracht, sondern mit unverkennbarer Diskrepanz. Während die rechte angestrengt lächelnd offensiv die Nähe sucht, hält sich die linke leicht genervt im Hintergrund. Zwei Ehemänner fügen sich entsprechend ins Bild: Der am linken Rand steht recht verloren herum, anders sieht es auf der gegenüberliegenden Seite aus, wo ein stolzer Papa seinen Sohn in den Vordergrund schiebt.

Nein, nach einfach mal lockerlassen ist in diesem Porträt sonst niemandem zumute. Es scheint, als müsse in dieser Aufführung jeder erst noch seine Rolle finden: eine Haltung, die es ihm einerseits erlaubt, vor dem Vater ein möglichst günstiges Bild abzugeben (schließlich gibt es von ihm ja was zu erben!). Und die andererseits noch genügend Raum lässt für die wahre Persönlichkeit mit ihren kritischen Ansichten zu all den erfahrenen Widersprüchen und erlittenen Traumata, die so eine Familie in sich birgt.

Im Kunstmuseum Ravensburg leuchtet jetzt eine Ausstellung dieses Spannungsfeld aus. Dabei bleibt es keineswegs wie bei Struth auf der subtilen Ebene der versteckten Codes und zarten Andeutungen. Nein, es wird bisweilen ganz wunderbar ironisch.

Vorgärten und Jägerzäune

In einem Video von Corinna Schnitt beispielsweise entführt uns eine Erzählerin in ihre Kindheit, die Kamera fährt derweil an Vorgärten mit Jägerzäunen und Taxushecken vorbei. Nach der Schule, erfahren wir, habe es zu Hause stets erst mal Mittagsruhe gegeben, anschließend stand das Bewältigen der Hausaufgaben an, selbstverständlich unter Aufsicht der Mutter. Nach ein wenig Freizeit im Garten ging es dann ans tägliche Celloüben. Zum Einschlafen noch ein Nachtgebet: so weit, so gewöhnlich für einen deutschen Familienalltag konservativer Prägung.

Im sonntäglichen Schilderputzen findet die familiäre Harmonie ihre schreiend komische Verwirklichung. Filmstill aus Corinna Schnitt: „Zwischen vier und sechs“. | Bild: Courtesy Philipp von Rosen Galerie, VG Bild-Kunst, Bonn, 2023

Doch während die Stimme uns weiter berichtet von betulichen Kaffeekränzchen und Hausmusikabenden, taucht an der Straßenkreuzung plötzlich ein Trio auf. Der ergraute Vater mit Trittleiter vorneweg, Frau und erwachsene Tochter hinterher. „Ich finde es einfach toll, wenn es etwas gibt, das eine Familie verbindet“, hören wir die Erzählerin schwärmen. Und so treffe man sich noch heute jeden Sonntagnachmittag zum gemeinsamen Putzen der Verkehrsschilder im Neubaugebiet. Von der Einbahnstraße übers Halteverbot bis „Vorfahrt beachten“.

Der Vater stellt die Leiter auf, die Tochter greift zum Schwamm. Pril reiche völlig aus, erklärt sie. Nur für besonders hartnäckige Fälle nehme die Mutter auch Axa mit. Die ganze familiäre Harmonie- und Ordnungshölle mit ihren festen Essenszeiten und starren Ritualen: Im sonntäglichen Schilderputzen findet sie ihre schreiend komische Verwirklichung.

Die Urzelle der Familie ist das Paar. Und was das betrifft, hat sich in den vergangenen Jahren einiges geändert. Pixy Liao hat von sich und ihrem Partner Aufnahmen mit Selbstauslöser angefertigt.

Rollentausch in der Geschlechterbeziehung: Pixy Liaos „Holding“(2014). | Bild: Kunstmuseum Ravensburg

Manche Besonderheit (der Mann ist Japaner und fünf Jahre jünger) dürfte sich als solche nur dem Publikum in ihrer chinesischen Heimat erschließen. Die Umkehrung tradierter Geschlechterrollen aber fällt auch dem europäischen Betrachter auf: Die Schulter zum Anlehnen bietet nun die Frau. Und gerne lässt sich der Mann von ihr auf den Schoß nehmen.

Die Ikea-Familie

Ähnlich wie zuvor bei Corinna Schnitt fordert auch die Videoproduktion des israelischen Künstlers Guy Ben-Ner dem Betrachter eine gewisse Geduld ab. Erst allmählich wird ihm bewusst: Dieser scheinbar so gewöhnliche Familienstreit um enttäuschte Erwartungen und ausgebliebene Leistungen spielt sich in einem ganz und gar nicht gewöhnlichen Wohnzimmer ab.

Hängt nicht an der Kommode dort hinten noch ein Preisschild? Und ist nicht eben ein wildfremder Mensch im Mantel durchs Bild gehuscht? Tatsächlich stellt sich heraus: Diese Szenen wurden bei Ikea gedreht, mitten während der Öffnungszeit, ohne Kenntnis der Geschäftsleitung.

Und so kann es passieren, dass der Vater zornig Hausarrest erteilt, die Tochter daraufhin heulend in ihr Kinderzimmer rennt – und mittendrin ein verwunderter Kunde mit Einkaufswagen nach Antworten sucht. „Würdest du mich verkaufen?“, fragt das Kind. „Prinzessin, manche Dinge sind nicht verkäuflich“, antwortet der Papa pflichtbewusst. Woraufhin sich die Kleine zufrieden in ihren Ikea-Drehsessel verkriecht. Das Familienleben mit seinen klassischen Konflikten, immer gleichen Dialogen und stets vorhersehbaren Abläufen: Es ist von den Einheitseinrichtungen schwedischer Möbelhäuser kaum mehr zu unterscheiden.

Vielleicht aber liegt genau darin ja ein Erfolgsrezept. Alle glücklichen Familien gleichen einander, heißt es bei Leo Tolstoi: Nur die unglücklichen sind auf ihre eigene Weise unglücklich. Die pure Langeweile ist wohl noch immer der beste Kitt.

„(Wahl-)Familie – Die, die wir sind“: bis 5. November im Kunstmuseum Ravensburg, Di. 14-18 Uhr, Mi.-So. 11-18 Uhr, Do. 11-19 Uhr. http://www.kunstmuseum-ravensburg.de