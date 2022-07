Fragebogen vor 1 Stunde „Die Polizei setzt an vielen Stellen Machtinteressen durch“: Rapper Swiss über Staat und Moral Moralische Staatsmänner? Da fällt ihm niemand ein. In unserem Max-Frisch-Fragebogen spricht der Musiker über Geld, Glück und 2000 Stunden Meditation.

Swiss ist als Rapper gestartet, gleitete dann in den Punkrock über und findet mit seinem neuen Album wieder zurück in den Hip-Hop. „Jung, Arm + Traurig“ (Sony) erscheint am 2. September. | Bild: LEEMAAS