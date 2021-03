Sogar die Heiligenfiguren frieren im Winter. Das steinerne Kirchenschiff liegt im Dunkeln, nur auf der Empore der Herz-Jesu-Kirche in Singen brennt Licht. Bei acht Grad Celsius im Winter schiebt sich ein 15-Jähriger auf die hölzerne Bank. Er stellt den Motor des Blaseblags an und drückt auf Knöpfe. Magnus Götz übt Orgel. Für einen Jugendlichen gibt es sicherlich angesagtere Plätze als die zugige Ecke unter den Metallpfeifen. Orgelspielen ist weder chillig noch entspannend. Man muss ziemlich viel in Gang setzen, bis diese Maschine genau das tut, was der Spieler will: Ein verzagtes Herz und einen riesigen Raum ausfüllen.

Warum lernen junge Leute Orgel? Warum auch klemmen sich selbst Ältere vor den Spieltisch? Wer diese Fragen an das Organistenvolk in Südbaden reicht, erhält irritierend einheitliche Antworten. Dieses Instrument ist faszinierend. Es ist die schiere Größe, der glänzende Prospekt (als die Vorderseite der Orgel), der erhabene Klang, die Lautstärke, die Leisestärke, der sakrale Ort.

Früh übt sich: Leonard Kunz (links) und Magnus Götz. | Bild: Fricker, Ulrich

Groß, prächtig, verschlossen

Magnus Götz lernt seit zweieinhalb Jahren, wie man die drei Manuale und das Fußpedal bedient. „Mich hat zunächst das Aussehen gereizt“, sagt der schlaksige Schüler. Groß und prächtig erschien ihm die Orgel schon als Kind. Auch der Standort hat ihn beeindruckt, „hier in der Kirche ist das etwas Besonderes.“

Groß wie ein ausgewachsener Mähdrescher steht das Instrument auf der Empore. Unerreichbar und abgeschlossen für andere Besucher der Gotteshäuser, verbirgt sie sich. Die Orgelbühne ist ein abgeriegelter Ort und deshalb umso interessanter. Waren die Emporen früher noch offen, so sind sie heute geschlossen, auch wegen Vandalismus.

Instrument des Jahres Die Orgel wurde vom Landesmusikrat Baden-Württemberg zum „Instruments des Jahres“ 2021 erklärt Sie löst mit diesem Prädikat die Geige ab. Die Orgel ist das größte Musikinstrument der Welt. Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau von der Unesco als Immaterielles Kulturerbe eingestuft. (sk)

Magnus empfindet dieses Tasteninstrument keineswegs als altmodisch. Wenn er seinen Mitschülern davon erzählt, fragen sie neugierig nach. „Keiner sagt, das ist jetzt aber bescheuert.“ Wenn alles gut läuft, will der Singener später einmal Medizin studieren. Die Orgel bleibt für ihn die schönste Nebensache der Welt.

Leonard Kunz, 16, will später Berufsmusiker werden. | Bild: Fricker, Ulrich

Das Riesending mit den glitzernden Rohren

Bei seinem Kollegen Leonard Kunz sieht es anders aus. Er will Berufsmusiker werden. Mit fünfeinhalb Jahren erschien er erstmals in der Klavierstunde, mit elf hob man ihn auf eine Orgelbank. Seine Füße kamen damals noch nicht an die Pedaltasten. Orgel und nichts anderes soll es sein, heute und zukünftig. Also übt er, später möchte er Kirchenmusik studieren und sich zum Virtuosen bilden.

Lehrer und Schüler: Georg Koch (Mitte) mit Magnus (links) und Leonard, im Hintergrund die Chororgel der Herz-Jesu-Kirche. | Bild: Fricker, Ulrich

Wie die meisten Menschen seines Fachs brachte ihn ein Schlüsselerlebnis dazu: Als er seinen kranken Großvater besuchte, nahm er in der Kapelle des Krankenhauses die Pfeifenorgel erstmals wahr. „Die Optik mit den glitzernden Pfeifen haben mir als Kind gefallen.“ Seitdem lässt ihn der wuchtige Klangkörper nicht mehr losgelassen.

Das ist wie eine fremde Sprache

Leonard und Magnus halten sich nicht für Überflieger. „Du brauchst vor allem Geduld“, sagt Leonard. Stundenlang übt er an Stücken, die 200 und 300 Jahre alt sind. Richtig gespielt klingt sie frisch, als hätte sie ein Vivaldi oder Bach eben erst komponiert. Während es draußen dunkel wird und nur einige Opferkerzen spärliche Lichtpunkte setzen, brütet ein Teenager über barocken Trillern und Fingersätzen.

Organisten sind wie Rocker

Orgelspieler sind Freaks. Leidenschaft gehört dazu, ein gutes Gehör, auch kirchliche Bindung und eine Portion musikalisches Rebellentum. Organisten sind die Rocker der klassischen Musikszene.

Georg Koch, Organist und Kirchenmusikdirektor | Bild: Fricker, Ulrich

Ein Prachtexemplar dieser Spezies ist Georg Koch. Der 58-Jährige Kirchenmusikdirektor arbeitet als einer von 15 katholischen Bezirkskantoren in der Erzdiözese Freiburg. Er unterrichtet vor allem junge Menschen an der Orgel. Magnus und Leonard gehören zu seinen Zöglingen. Auch Koch fand eher zufällig an sein Lebensinstrument: Er sah und hörte seinen Cousin spielen. „Das will ich auch können“, sagte er sich. Da war es um ihn geschehen.

Die technische Seite

Er legte los, paukte, studierte. Heute zählt er zu den Meistern, der auch die technische Seite verstehen will. Koch kann selbst reparieren und die Pfeifen stimmen. Die handwerkliche Seite ist ihm wichtig. An keinem anderen Instrument greifen derart viele mechanische Vorgänge ineinander.

Ein Gehäuse so groß wie ein kleines Haus: Orgellehrer Georg Koch braucht eine Leiter, um ins Innere zu gelangen. | Bild: Fricker, Ulrich

Georg Koch hat fünf Schüler, mit der Nachfrage ist er zufrieden. „Wir stehen gut da“, sagt er. Die C-Schüler von heute sind die Organisten von morgen, die eines Tages die Gottesdienste spielen.

Die Königin der Instrumente

So konservativ die Orgel erscheinen mag – die Schule der Emanzipation hat sie längst durchlaufen. Frauen wie Männer spielen munter um die Wette.

Organistin Andrea Jäckle. | Bild: Karin Zöller

„Sie ist die Königin der Instrumente. Das meint natürlich die imposante Größe, aber auch die Varianz der Dynamik“, kommentiert die Singener Organistin Andrea Jäckle. Ihr Zugang ist durchaus typisch: Sie kommt vom Klavier und spielte als 16-Jährige ihre ersten Gottesdienste. Heute arbeitete sie als Kirchenmusikerin mit A-Examen (höchste Stufe) im Hegau und der Schweiz. Sie schwärmt vom „Luxus des täglichen Arbeitens: Üben ist wie meditieren und beten.“

Die weibliche Seite

Nicht umsonst nannte sie Mozart bereits die „Königin der Instrumente“, um sie dann doch zu ignorieren. Mozarts Beitrag für die Literatur ist mehr als bescheiden. Geblieben ist sein geflügeltes Wort von der „Königin“, das er in die Welt setzte. Andrea Jäckle sagt dazu: „Typisch weiblich ist für mich die Vielzahl an Klangfarben, an Stimmen, die Spielfreude, der wunderschön gestaltete Prospekt.“

Für sie ist die Orgel das Instrument mit Gänsehaut: Melanie Jäger-Waldau, Kirchenmusikerin in Überlingen. | Bild: Hilser, Stefan

„Ich bekam richtig Gänsehaut“

Auch Melanie Jäger-Waldau hat es schon als Jugendliche erwischt. Sie erzählt: „Als ich 16 Jahre alt war, hat mich dieses Instrument immer mehr emotional gepackt. Ich bekam richtig Gänsehaut, wenn ich eine Orgel hörte.“ Heute ist sie 50, die Leidenschaft dafür hat sie nicht verlassen. Als Bezirkskantorin unterrichtet sie, als Musikdirektorin spielt sie im Überlinger Münster und dirigiert Chöre.

Ein Leben ohne Orgel ist für sie kaum denkbar. Auch wenn die Kirchen im Winter ungemütlich und dunkel sind, arbeitet sie an ihren Stücken. Sie nennt sich bis heute „übe-süchtig“. Der dosierte Klang aus Holz- und Metallpfeifen löse bis heute Emotionen bei ihr aus, beschreibt sie. Diese Liebe rostet nicht.