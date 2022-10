Es ist ein böser Gedanke, aber er lässt sich angesichts des Eröffnungsprogramms bei den Donaueschinger Musiktagen mit den Neuen Vocalsolisten Stuttgart kaum unterdrücken: Ist die Neue Musik jetzt alt genug, um sich mit Parkinson zu beschäftigen? „In Darkness“, „Ordnung und Struktur“ sowie „Cheap Opera #3 ‚May‘“ heißen die drei Stücke von Evis Sammoutis, Iris ter Schiphorst beziehungsweise Bernhard Lang, die sich alle um die landläufig Schüttellähmung genannte Krankheit drehen.

Die Koinzidenz ist natürlich kein Zufall, sondern kuratorisches Konzept in dem letzten von Björn Gottstein konzipierten Festivaljahrgang. Der Gedanke dahinter ist weniger dem „Altern der Neuen Musik“ geschuldet (das Adorno übrigens schon in den Fünfzigerjahren konstatiert hatte), sondern dürfte vielmehr dem Bemühen entsprungen sein, einem letzten gesellschaftlichen Tabu oder einem Thema, das man gemeinhin lieber ausblendet, durch eine künstlerische Auseinandersetzung Aufmerksamkeit zu schenken.

Zurück zu persönlichen Lebensthemen

Richtete sich das Augenmerk des vergangenen Donaueschinger Jahrgangs auf den globalen Süden, um den eurozentristischen Blick der Avantgarde zugunsten der Musik aus afrikanischen, südamerikanischen oder asiatischen Ländern zu weiten (ähnlich wie die documenta 15, bloß dass „Donaueschingen global“ ohne antisemitischen Skandal auskam), drehte sich das Festival in diesem Jahr wieder viel stärker um persönliche Lebensthemen. Und frei nach dem Motto „Auch das Private ist politisch“ werden damit auch Themen wie Krankheit und Tod avantgardetauglich.

Doch wie klingt das dann? Die Herangehensweisen der beiden Komponisten und der Komponistin sind sehr unterschiedlich, obwohl sie alle für dieselbe Besetzung (Vocalsolisten plus Bassklarinettist Gareth Davies) geschrieben haben und obwohl es ihnen allen insbesondere um die psychischen Auswirkungen der Krankheit geht. Sammoutis setzt sich dafür mit dem John-Dowland-Lied „In darkness let me dwell“ auseinander, behandelt das eigentliche Thema also nur indirekt.

Parkinson als Thema der Neuen Musik: Eine Szene aus Bernhard Langs „Cheap Opera #3 ‚May‘“ mit den Neuen Vocalsolisten Stuttgart und Gareth Davis (Bassklarinette). | Bild: Ralf Brunner

Bernhard Lang hingegen macht aus Texten und Zeichnungen der an Parkinson erkrankten Architektin May Kooreman ein dokumentarisches Stück mit Playback, Video und Live-Loops. Es betreibt regelrecht Aufklärungsarbeit mit Detailinformationen über die Krankheit, lässt aber auch die Betroffene zu Wort kommen, wie sie die Veränderungen an sich selbst beobachtet und beschreibt. Das ist teilweise so dokumentarisch, dass man sich fragt, warum der Text überhaupt gesungen wird, dann aber auch wieder beklemmend und intensiv, wenn Lang mit den für ihn typischen musiksprachlichen Mitteln Wörter und Satzteile loopt, übereinandertürmt und die Struktur bis zur gefühlten Unausweichlichkeit verdichtet.

Den goldenen Mittelweg findet jedoch Iris ter Schiphorst, die ebenfalls mit Texten einer Parkinson-Patientin arbeitet, dabei aber die Gefühle von Verlorenheit, von Kontrollverlust und Entmündigung, von Verzweiflung, Depression und Anklage in zehn musikalisch intensiven Minuten auf den erschütternden Punkt bringt.

Blick ins Kinderzimmer

Nach so viel Krankheit stellt sich dann doch Erleichterung ein, als am nächsten Tag das Vormittagskonzert mit dem Ensemble Ascolta einen Blick ins Kinderzimmer gewährt. „Children‘s Songs“ des dänischen Komponisten Christian Winther Christensen ist ein liebevolles, beziehungsreiches und von leisem Humor durchzogenes Spiel mit Kinderliedern und entsprechenden Klangwelten. Sogar den Bau eines Lego-Hauses hat Christensen in die Partitur komponiert.

Ein Legohaus als Teil der Partitur: Die Schlagzeuger Boris Müller und Lucas Gérin vom Ensemble Ascolta. | Bild: Ralf Brunner

Und doch ist es keine heile Astrid-Lindgren-Welt, die sich hier auftut. Dafür ist sie nämlich viel zu fragil, jederzeit im Begriff zu verschwinden. Der Komponist lässt das Ensemble durchgehend an der Grenze der Hörbarkeit spielen. Wie in die Ferne gerückt klingt das, wie hinter einer Tür, an die man erst sein Ohr pressen muss, um dann aber ein sehr lebendiges Gewusel wahrzunehmen. Es ist ein Lausch-Stück, aber keines von der meditativen Selbstfindungs-Sorte. Diese Kinderwelt fordert Konzentration und Hingabe ein. Und das ist letzten Endes sehr lebensnah.

Sängerin als Hologramm

Eine zentrale Rolle spielte in diesem Donaueschinger Jahr das Vokale. Nicht nur die verschiedenen Kompositionen für die unnachahmlichen Vocalsolisten bezeugten dies, sondern etwa auch das Eröffnungskonzert mit dem SWR Symphonieorchester, wo die polnische Sängerin-Komponistin Agata Zubel in ihrem eigenen Stück „Outside the Realm of Time“ als Hologramm-Solistin in wechselnder Garderobe auftauchte. Der Effekt war allerdings nicht ganz so spektakulär wie erhofft und wirkte je nach Beleuchtung einfach wie eine Video-Zuspielung.

Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow mit der Komponistin Iris ter Schiphorst beim Applaus. | Bild: Ralf Brunner

Ebenfalls schon im Vorfeld für Aufsehen sorgte die Ankündigung, dass der Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow nach Donaueschingen kommt. Zu verdanken war sein etwa fünfzehnminütiger Auftritt mit dem Talea-Ensemble der Komponistin Iris ter Schiphorst, die mit „Hyper-Dub“ eine zweite Uraufführung im Programm hatte – dieses Mal eine Art Hommage an das Lebensgefühl vom Berlin der 80er-Jahre, in deren experimenteller Rockmusikszene sie damals aktiv war. Entsprechend düster und ungemacht wie ein besetztes Haus wirkt die Musik, zu der Dirk von Lowtzow mit bleierner Stimme ein selbst verfasstes Gedicht über eine Nacht in Berlin ins Mikro gibt. Ein durchaus beeindruckender Vortrag, der einmal mehr unterstrich, was der scheidende Festivalleiter Björn Gottstein bereits zu Beginn seiner Intendanz postuliert hatte: dass nämlich die Zeit gekommen sei, die künstlichen Grenzen zwischen Klassik, Neuer Musik, Pop und Jazz aufzuheben. Oder wie es der Komponist Malte Giesen ausdrückt, der in seinem Stück „stock footage piece 2: type beats“ (hingebungsvoll: das polnische Ensemble Kwadrofonik) vorgefertigte Tracks aus dem Hiphop- und Electronic-Bereich übernimmt und kunstvoll bearbeitet: „Neue Musik definiert sich nicht darüber, wie sie gemacht ist, sondern wie sie rezipiert wird.“

Das letzte Tabu der Neuen Musik

Insofern gibt es in Donaueschingen inzwischen kaum noch Tabus – bis auf eines vielleicht: Thomas Meadowcroft lieferte mit „Forever Turnarounds“ für das SWR Symphonieorchester und Mitgliedern der SWR Big Band ein lupenreines Stück Easy Listening. Schön, verträumt, loungig, ohne jeden Widerhaken. Das geht unter Avantgardisten eigentlich gar nicht. Doch täuscht der Eindruck oder sind die Buhs nicht tatsächlich schwächer geworden als vor wenigen Jahren, als Meadowcroft schonmal ein solches Schönklang-Experiment gewagt hatte? Das letzte Tabu der Neuen Musik – auch dieses wird noch fallen.

Parkinson Die Parkinson-Krankheit entsteht durch ein langsames Absterben von dopaminproduzierenden Nervenzellen im Gehirn. Umgangssprachlich wird sie auch als Schüttelkrankheit oder Schüttellähmung bezeichnet. Parkinson tritt vor allem im höheren Alter auf und schränkt die Bewegungsfähigkeit ein. Daneben sind auch verschiedene sensible, vegetative und kognitive Störungen möglich. Die Krankheit ist nicht heilbar. (sk)