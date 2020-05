Bei aller Bestürzung über die Nöte von Gewerbetreibenden und Künstlern, von Schaustellern und Gastronomen: Manche Veranstaltungsabsage erzeugt auch klammheimliche Freude. Jeder von uns hat so sein ganz persönliches zähneknirschend geduldetes Ärgernis, jenes alljährlich wiederkehrende Ereignis, dem man schon immer den ultimativen Shutdown wünschte.

„Das Oktoberfest war schon Jahre vor der Seuche nur noch die Pest“, ätzt zum Beispiel das Magazin „Der Spiegel“ über das größte Volksfest der Welt. „Abscheulich die affige Mode“, „abstoßend die hergelaufenen Geldschmeißer“, „schlimm auch die Suffberichte“.

Bundesliga und Netflix

Die Fußball-Bundesliga bezieht gleich aus mehreren Ecken Prügel: „Tod und Spiele“ nennt etwa die Wochenzeitung „Die Zeit“ Pläne, wonach demnächst wieder der Ball rollen soll. Bei einigen Kommentatoren scheint es, als wünschten sie dem zuletzt so selbstherrlich agierenden Fußballgeschäft gleich die ultimative Pleite statt nur einen verschobenen Neustart.

Nicht auszuschließen, dass manchem auch das jähe Verstummen der Hochkultur zupass kommt. Endlich ist Schluss mit der eitlen Selbstbespiegelung! Sollen die blasierten Schöngeister halt Netflix schauen!

Das Feindbild am Boden

Ja, das tut gut, lange gehegte Feindbilder endlich am Boden liegen zu sehen. Und doch, es sollte ja schon irgendwann weitergehen: mit Oktoberfest und Fußball, mit Theater und all den anderen mehr oder weniger zivilisierten Errungenschaften unserer Gesellschaft. Wie also umgehen mit diesem inneren Triumphgefühl? Was daraus lernen?

Vielleicht haben wir in allem übertrieben. Der Universalgelehrte Aristoteles verstand unter einem tugendhaften Leben die Fähigkeit, zwischen zwei Extremen die Mitte zu finden. Wer etwa aus Sorge vor Feigheit gleich tollkühn wird, hat nicht begriffen, dass die weitaus vernünftigere Einstellung in der Tapferkeit besteht. Zügellos zu sein ist kaum besser als stumpfsinnig: Die goldene Mitte liegt hier in der Besonnenheit. Und der großzügige Charakter versteht es, weder dem Geiz noch der Verschwendungssucht zu erliegen.

Sehnsucht nach dem Mittelmaß

Ein Volksfest muss nicht jedes Jahr wieder Besucher-, Bier und Umsatzrekorde brechen, eine Sportart braucht nicht mit immer neuen Turnieren und Spielzeiten rund um die Uhr unser Fernsehprogramm zu bestimmen. Und seien wir ehrlich: Hat der in den vergangenen Jahrzehnten ausufernde Festivalwahnsinn mit Sekt, Häppchen und rotem Teppich wirklich unser Leben nachhaltig bereichert? Oder hat die Flut von immer routinierter abgespulten Tournee-Auftritten nicht auch eine oberflächliche Kultur des Abnickens angeschwemmt?

Das zu Aristoteles Zeiten noch hochgeschätzte Wort Mittelmaß steht heute zu Unrecht in einem schlechten Ruf. Wir verstehen es als Synonym für gepflegte Langeweile und verkennen, dass es unseren eigentlichen Sehnsuchtsort bezeichnet. Wenn alles ein bisschen weniger extrem wird, erlangt das Verbleibende mehr Bedeutung. Unser Leben verliert zwar an Tempo, dafür gewinnt es jedoch an Qualität. Und manches, was uns heute noch als Ärgernis erscheint, bringt uns dann nicht mehr so schnell aus der Ruhe.