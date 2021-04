von forster.lisa

Fans trauern um das gestorbene Kelly Family-Mitglied Barby. Die Musikerin starb im Alter von 45 Jahren, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag erfuhr. „Unsere geliebte Schwester Barby ist nach kurzer Krankheit vor wenigen Tagen von uns gegangen“, schrieb die Kelly Family auf dem Instagram-Account der Band. „Wir werden Barby unendlich vermissen und sie immer in unseren Herzen tragen“, hieß es in der Mitteilung weiter. Auch ihre zwei Geschwister Patricia Kelly und John Kelly veröffentlichten das Statement auf ihren Profilen. Demnach starb Barby am 15. April. An welcher Krankheit sie litt, ist nicht bekannt.

Als junge Frau hatte sie in der Gruppe unter anderem Percussion und Gitarre gespielt, sich aber vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bis heute hat sie als Teil der legendären Musikerfamilie eine treue Fangemeinde. Zahlreiche Fans bekundeten am Dienstag in den Sozialen Medien ihr Beileid. Tausendfach wurden die Beiträge auf Facebook und Instagram kommentiert.

1994 gelang der Durchbruch

Die Kelly Family war eine der erfolgreichsten Familienbands aller Zeiten. Die irisch-amerikanischen Musiker starteten ihre Karriere 1975 mit Straßenkonzerten in ganz Europa. 1994 gelang ihnen mit dem Album „Over the Hump“ der große Durchbruch. Die Geschwister Angelo, Paddy, Patricia, Maite, Kathy, Barby, John, Jimmy und Joey wurden zu Stars.

In Deutschland und dem europäischen Ausland feierte die Kelly Family in den 90er Jahren riesige Erfolge. Weltweit verkauften sie nach eigenen Angaben mehr als 20 Millionen Platten.

Über die Jahre veränderte sich die Besetzung schrittweise, in variierenden Konstellationen bestand die Gruppe weiter. Einzelne Mitglieder verfolgen Solokarrieren. Im Oktober 2019 erschien mit „25 Years Later“ das vorerst letzte Album der Band.

Barby Kelly stand schon länger nicht mehr in der Öffentlichkeit

Barby Kelly war schon länger nicht mehr in der Öffentlichkeit dabei, wirkte aber teilweise noch an den Alben der Kelly Family mit.

Nach einer mehrjährigen Pause starteten sechs Familienmitglieder 2017 ein Comeback. „Barbie hat sich schon seit Ewigkeiten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen“, sagte Schwester Patricia damals. „Sie will und wird nie wieder auf der Bühne sein.“ Auf dem Album „We Got Love“, das 2017 erschien, habe sie aber mitgemacht und Gesangspassagen beigetragen. Sie will „einfach ein normales Leben führen können“, sagte Patricia Kelly damals im dpa-Interview.

(dpa)