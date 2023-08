„Jetzt leg‘ endlich das Ding weg!“ Zu oft ist dieser Ausruf zu hören, gerade auch von älteren Menschen. Diese Jammerei geht mir mächtig gegen den Strich. Zwar ist die Daddelkiste zweifellos zu einer ständigen Begleiterin geworden, die uns 24 Stunden an sieben Tagen die Woche mit Informationen und sogenannten sozialen Medien versorgt. Da überrascht es niemanden, auch Jugendliche nicht, dass eine übermäßige Nutzung von Smartphones negative Auswirkungen hat.

Allerdings: Es sind zunehmend Erwachsene, die den Ausknopf nicht mehr finden. Und die sich, wenn es fast schon zu spät ist, für den kalten Entzug in darauf spezialisierte Suchtkliniken begeben.

Jugendlichen dagegen fällt das digitale Abschalten deutlich leichter. Und zwar weil es ihnen leichter gemacht wird. Es gibt nämlich an zahlreichen Modellschulen im Land inzwischen erste, feststehende Angebote für Lernende. An einer davon, der Konstanzer Gebhard-Gemeinschaftsschule, arbeite ich selbst.

„Jetzt leg endlich das Ding weg!“ Dieser Satz kommt Jan Thomas Otte in seinem Unterricht nicht über die Lippen. | Bild: Jan Thomas Otte

Hier der digitale Elternabend, dort die Fortbildung von Lehrenden: Das Angebot reicht bis zum Basismodul, für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend, in der fünften Klasse – wo fast jeder mittlerweile ein eigenes Handy besitzt. Schulklassen haben sich daran gewöhnt, dass die Lehrerin gleich zu Beginn die Handys einsammelt und am Ende der Stunde wieder ausgibt.

Mittlerweile existieren dafür also klare Regeln, vor allem in der Mittelstufe. In der Oberstufe finden Meditationskurse statt, in der großen Pause, einmal pro Woche. Das Versprechen: „Free your mind!“ So steht es auf dem bunt gestalteten Plakat im Konstanzer Schulflur. „Befreie deinen Geist!“

„Always online“ gilt zwar noch immer für alle Altersklassen, insbesondere aber für die Älteren ab 40 Jahren. Es sind diejenigen, die einst ganz unvermittelt und ohne pädagogische Begleitung mit ihrer Smartphone-Nutzung begonnen haben.

Nicht wenige Erwachsene klagen nun über die Folgen des digitalen Stresses, mit der mal eben noch beantworteten, beruflichen E-Mail im Urlaub, irgendwo zwischen Pool-Liege und Frühstückstisch. Erst mal passiert ist nichts. Außer, dass sich Kinder irritiert fragen: Warum dürfen eigentlich ihre Eltern ständig, weil alles so superwichtig ist, mit „dem Ding“ hantieren?

Fünf Gründe, warum es Jugendlichen leichter fällt, vom Handy abzuschalten Flexibilität des Gehirns: Das Gehirn von Jugendlichen ist noch in der Entwicklung und daher flexibler. Sie können leichter neue Gewohnheiten entwickeln und alte Gewohnheiten ablegen. Dies kann es ihnen erleichtern, sich vom Handy zu lösen und alternative Aktivitäten zu genießen.

Neugier und Entdeckungslust: Jugendliche sind in einer Phase des Lebens, in der sie ihre eigene Identität entwickeln und die Welt um sich herum entdecken – auch außerhalb digitaler Filterblasen.

Sozialer Druck: Jugendliche machen eine „Challenge“ daraus, ihre Handys beiseite zu legen. In der Schule und anderen Peer-Groups wird es als trendy angesehen werden, eine Pause von der ständigen Handynutzung einzulegen.

Geringere Abhängigkeit: Jugendliche haben möglicherweise noch nicht die gleiche Abhängigkeit von ihren Handys entwickelt wie voll berufstätige Erwachsene. Sie sind weniger wahrscheinlich in ihren täglichen Routinen und Verhaltensweisen von ihren Mobilgeräten abhängig.

Vielfältige Interessen: Jugendliche haben oft eine breitere Palette von Hobbies und Aktivitäten als Erwachsene, die ihnen Spaß machen und mit denen sie ihre Zeit füllen können. Da ist der ständige Blick aufs Smartphone gar nicht notwendig.

Später häufen sich die Klagen über Kopfweh oder Drehschwindel. Krankenkassen spüren die steigenden Kosten von Arztbesuchen, verursacht durch permanente Erreichbarkeit. Sie bieten mittlerweile zur Prophylaxe kostenlose Achtsamkeitsapps. Unikliniken in Freiburg, Tübingen und anderswo forschen derweil zu den Grundlagen von Onlinesucht.

Betroffene Jugendliche werden frühzeitig versorgt mit Hilfsangeboten und Therapien zu „Internetnutzungsstörungen“ – auch der ihrer Eltern. Damit es erst gar nicht so weit kommt, kann Handyfasten helfen. Es geht dabei darum, eine gewisse Zeit bewusst auf die Nutzung des Handys zu verzichten, sich von der ständigen digitalen Präsenz zu befreien, die Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu lenken.

Jugendliche verbringen Studien zufolge im Schnitt vier Stunden pro Tag mit ihrem Smartphone. Das ist viel und deutlich länger als ältere Menschen, die nicht mit digitalen Endgeräten großgeworden sind. Und doch oder gerade deshalb gelingt es der Jugend von heute, den „digital Natives“, deutlich leichter, Handyfasten auch wirklich durchzuziehen.

Kraft und Durchhaltevermögen

Ich selbst habe das mit einer elften Schulklasse an der Gebhard-Gemeinschaftsschule in Konstanz vor den Sommerferien eine Woche lang ausprobiert. Da gibt es zum Beispiel Felix: einen Schüler, der sich entschieden hat, am Handyfasten teilzunehmen. Felix, der auch bei den Pfadfindern engagiert ist, weiß, dass dafür viel Kraft und Durchhaltevermögen gefordert ist – noch mehr als das vor Ostern übliche Fasten von Schokolade oder anderen Genussmitteln.

Er hat sich einen analogen Wecker besorgt und schaut seitdem zumindest nicht mehr sofort nach dem Aufstehen auf sein Handy, um neue Kurznachrichten zu überprüfen. Die Veränderung in Felix‘ Verhalten in den ersten Fastentagen fällt bald auch einem Mitschüler auf.

Luka ist der Meinung, dass man Menschen nicht zwingen kann, auf etwas zu verzichten. Aber man könne sie überzeugen – von „Digital Detox“, der Pause vom Digitalkonsum. In seiner Freizeit geht er Fußball spielen: Ausgleich für den Verzicht auf digital exponentiell gesteigerte Kontakte und auf diese Dopaminausschüttung im Hirn, die bei jeder Bildschirm-Entsperrung erfolgt.

Es gibt verschiedene Ansätze, dem digitalen Stress und der Überreizung zu entkommen. Ein schrittweises Vorgehen sei entscheidend, berichten mir die Lernenden im Unterricht. Es beginne damit, einzelne Apps und Plattformen zu deinstallieren, die für das eigene Leben irrelevant sind. Ehrlichkeit zu sich selbst sei dabei von grundlegender Bedeutung. Ohne Aufrichtigkeit wäre das gesamte Vorhaben sinnlos.

Anschließend sollte man die Nutzung anderer Anwendungen für einen bestimmten Zeitraum einschränken. In der abschließenden Phase könne man sogar versuchen, das Handy gänzlich wegzulegen. Dieser Prozess ermögliche auch ihren voll berufstätigen Eltern, wieder einen klaren Blick auf den Alltag zu gewinnen und sich mit ihrem inneren Selbst neu und ganz analog zu verbinden. „Es ist eine persönliche Aufgabe, die jeder für sich selbst meistern muss“, schlussfolgert die Clique.

Die Jugendlichen haben es leichter als ihre Eltern. Sie bieten einander Beistand an und Unterstützung, indem sie ihre Erfahrungen teilen und auch andere dazu ermutigen wollen, sich ebenfalls dieser digitalen Herausforderung zu stellen. So entsteht eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Und ich bin mir sicher, sie wird noch einen revolutionären Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Ob die „Digital Detox“-Kampagne der Krankenkasse oder andere Initiativen und Hilfsangebote – sie sind der erste Schritt. Den Jugendlichen ist jetzt schon klar: Eine Woche ohne Handy kann das Leben verändern.

Auch Mitschülerin Jule hat diese Erfahrung gemacht. Sie merkt, dass sie sich bewusster auf ihre Umgebung einlassen kann, wenn sie nicht ständig von „Push-Up“-Benachrichtigungen abgelenkt wird. Sie findet, dass analoge Verbindungen zu Menschen mehr bedeuten als fortwährende digitale Interaktion irgendwo im Nirgendwo. Jule genießt Momente der Unterbrechung, der Stille und Ruhe, in denen sie ihre Gedanken sortieren und auch ihrer Kreativität mal wieder freien Lauf lassen kann.

Die digitale Welt hat einen wichtigen Platz in unserem Leben eingenommen. Das Handyfasten von jungen Menschen wie Felix, Luka, Jule und anderen ist keine Absage an die Technologie, sondern eine ganz bewusste, persönliche Entscheidung. Jeder muss für sich ganz persönlich die richtige Herangehensweise finden.

Indem wir uns in aller Freiheit ganz bewusst für Phasen des Handyfastens entscheiden, lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt, ordnen unsere Gedanken, gewinnen neue Perspektiven. Handyfasten hilft, unsere Abhängigkeit von digitalen Geräten zu verringern.

Wie wär‘s denn damit! Finden wir zu einem gesünderen Gleichgewicht zwischen virtueller und realer Welt. Und hören wir auf mit diesen dämlichen Appellen wie „Leg‘ das Ding weg“. Von wegen! Hören wir lieber auf diese jungen Menschen, die auch uns ein Vorbild sein können. Hier und jetzt.