von Welf Grombacher

Der typische Mittagsschläfer ist ein Student, Selbstständiger, Lehrer, Künstler oder Rentner. Na klar, wer sonst hat am hellichten Tag die Zeit, sich für ein paar Minütchen aufs Ohr zu legen? Ein „ordentlicher“ Mensch auf jeden Fall ist mittags am Arbeitsplatz und leistet was. Geschlafen wird in der Nacht.

Damit die Gesellschaft funktioniert, hat sie sich auf Kernarbeitszeiten geeinigt. Damit gewährleistet ist, dass das Rad sich dreht. Besonders in den Städten müssen sich die Leute diesem Zeitdiktat unterwerfen, damit Läden geöffnet sind, Busse und Bahnen fahren, Restaurants geöffnet haben.

Konstanz „Ich hatte noch nie so wenig Macht“: Christoph Nix spricht über 14 Jahre als Intendant, seine autoritären Züge und den Trick, mit dem er damals den Gemeinderat umstimmte Das könnte Sie auch interessieren

Doch der Rhythmus der gleichgeschalteten urbanen Welt widerspricht oft dem des Individuums. Darum fordert der Philosoph Thierry Paquot in seinem Essay „Die Kunst des Mittagsschlafs“ für jeden das Recht, sich nach dem Essen für einige Minuten zurückzuziehen, ein Schläfchen zu halten, zu regenerieren, um sich wieder selbst zu finden.

Die Siesta bittet nicht

„Die Siesta ist ein Imperativ. Sie bittet nicht, sie zwingt sich auf“, schreibt der 1952 in Saint-Denis geborene Franzose. Sie ist wie eine Atempause, ein Moment des Innehaltens. Ein Aussetzen der Zeit. Eine selbstbestimmte Auszeit. „Der Mittagsschlaf ist eine Inbesitznahme der eigenen Zeit, die sich dem Controlling entzieht. Die Siesta ist emanzipatorisch.“

Wer am Tag schläft, widersetzt sich der Political Correctness unserer Zeit. Vor allem die Bewohner der Städte, dieser „komplexen Maschinen“, misstrauen diesem Leerlauf. Das Schlummern am Tag ist ein subversiver Akt, laut Thierry Paquot ein Ausdruck von Anarchie.

Maskenpflicht Von wegen Freiheitsberaubung: Warum Masken uns in der Geschichte viel öfter bereichert haben Das könnte Sie auch interessieren

„Eine Gesellschaft, die von allen verlangt, unisono zu atmen, zu denselben Stunden zu arbeiten und simultan zu leben, ist totalitär und dem Untergang geweiht.“ Den Mittagsschlaf sieht er als Protest gegen die gleichgeschaltete Weltzeit der Globalisierung. Macht es vor allem die doch notwendig, sich gezielt auch mal eine Auszeit zu nehmen. Denn irgendwo auf der Welt ist immer gerade Tag.

Heißt es aber deswegen gleich automatisch, dass man rund um die Uhr mit dem Handy oder per Email erreichbar sein muss? Nein, der Mensch muss sich „mit seinem eigenen Rhythmus versöhnen“. Also sein eigenes Tempo gehen. „Das Wort Freiheit hat nur dann wirklich Sinn, wenn es auch den selbstbestimmten Umgang jedes Einzelnen mit seiner Zeit meint.“

Ein Recht auf Schlaf

Auch der Wissenschaftsautor Bruno Comby fordert in seinem Buch „Wach durch Powerschlaf“ (Mosaik, 174 Seiten, 24,95 Euro) ein Recht auf die Siesta. So wie Ende des 19. Jahrhunderts Paul Lafargue in Anlehnung an das von den 1848er-Revolutionären errungene „Recht auf Arbeit“ ein „Recht auf Faulheit“ forderte. Paul Lafargue war übrigens der Schwiegersohn von Karl Marx. Wie dem das damals wohl geschmeckt hat?

Künstler haben von den Vorzügen des Mittagsschlafs immer schon gewusst und ihn ausgiebig praktiziert. Thomas Mann hielt regelmäßig einen, ebenso André Gidé oder Leo Tolstoi. Die Liste ließe sich mühelos fortsetzen. Auch ist es kein Zufall, dass Maler sich immer wieder mit der Siesta auseinandersetzen. Ob es Tizians „Schlummernde Venus“ aus dem Jahr 1508 ist, Zampieris Gemälde „Die Stille“ (1605), auf der sogar das Jesuskind seine holden Äuglein schließt, Brueghels Bauern, die sich „Das Schlaraffenland“ (1567) herbeiträumen oder „Die Torwache“ (1654) von Carel Fabritius. Die schönsten Bilder aber kann sich ein jeder selbst erträumen.

Meinungsfreiheit Maulhalten statt mitreden: Warum Intellektuelle jetzt vor „Atmosphäre der Zensur“ im linksliberalen Milieu warnen Das könnte Sie auch interessieren

Wieviel Minuten man am besten alle Viere von sich streckt, darüber allerdings streiten die Experten. Ein paar Minuten sind gut, ein paar Minuten zu viel dagegen und der Kreislauf stürzt ab. Einer Studie der NASA nach sollen 40 Minuten Mittagsruhe in der Mitte des Arbeitstages die Leistung um 34 Prozent erhöhen. Ein wahrhaft überirdischer Wert. Kein Wunder werden da Arbeitgeber hellhörig.

In den USA und in Japan haben manche Firmen schon Schlafräume für Mitarbeiter eingerichtet, um die Produktion zu steigern. Erste Hersteller von Büromöbeln bieten ergonomische Liegesessel an. Und in Spanien, wo die Siesta aufgrund der Temperaturen Kulturgut ist, gibt es sogar extra Ruhe-Salons, in denen man gegen ein paar Euro beschallt von entspannender Musik und in Embryohaltung den Mittagsschlaf halten kann.

Magisches Wort

„Entschleunigung“ ist zu einem magischen Wort geworden in der modernen Gesellschaft. Schon 1977 eröffnete ein New Yorker Mediziner mit dem wunderbaren Namen Stephan Rechtschaffen für „zeitkranke“ Menschen das Institut „Omega“. Dort konnten die Kunden lernen, die Zeit wieder zu genießen. In der von dem Philosophieprofessor Peter Heintel 1990 gegründeten Gesellschaft „Tempus“ dagegen haben sich Anhänger der Langsamkeit zusammengeschlossen. Und in Berlin gibt es als Reaktion auf die zahlreichen Fast-Food-Ketten schon ein Slow-Food-Restaurant. Die Zeit wird zunehmend kostbarer. Wohl dem, der sie sich nimmt, um einen Mittagsschlaf zu halten.

Thierry Paquot: Die Kunst des Mittagsschlafs. Steidl Verlag, 96 Seiten, 9,80 Euro