Lockerungsübungen 2020

11. Juni

Am Montag öffnet sich die Schweizer Grenze wieder für die Schweizer und den Einkaufstourismus.

Nach den Zäunen fühlt es sich schon jetzt nicht mehr so an, als wären wir in Kreuzlingen der abgetrennte Arm von Konstanz. Aber das Einkaufen hinter der Grenze ist bis Montag offiziell noch immer nicht erlaubt. Also was tun, wenn einem als Student in der Schweiz das Geld für die Lebensmittel ausgeht?

Kinderwagen habe ich als exzellentes Versteck für kleinere Warenmengen ausgemacht. Ich meine, wer schaut schon zwischen Windeln und Feuchttüchern, nach einem Dreierpack Zahncreme?

Und unter die Decke zu schauen, traut sich bei Mamas wachsamen Blick ohnehin keiner außer Oma.

Was haltet ihr von einer neuen Bauchtaschenmode? Ein fließendes, langes Kleid darüber und keiner fragt mehr nach, was man tatsächlich vor sich her trägt.

Für den fitnessbewussten Mann ist der Beerbag ein vorstellbares Modell. Bei vielen hat sich in der Zeit geschlossener Fitnessstudios der Bierbauch etabliert. Ist man den erst mal los, bietet sich extra Platz für den Transport kleinerer Einkäufe an.

Bild: Samira Matschinsky

Und wer kann einem schon nachweisen, wie viel Holz man wirklich vor der Hütte hat? Im Club ist der BH auch schon Handtaschen-Ersatz. In Kombination mit einer Babybelly-Tasche und dem Kinderwagen bekommt man schon fast den Wocheneinkauf nach Hause, ohne dass jemand Verdacht schöpft.

9. Juni

Beinahe drei Monate ohne Fitnessstudios, und so manch einem wird dieses Gefühl bekannt sein:

Besonders mein Freund leidet nach wie vor unter den übrigen Pfunden seines USA-Auslandssemesters, und seit die Studios Anfang letzter Woche in Stuttgart ihre Pforten wieder geöffnet haben, wohnt er praktisch zwischen Biceps-Curl and Triceps-Extension-Geräten.

Ich muss sagen, mir fällt es schwer, mich an den Gedanken zu gewöhnen, den weichen Kuschelbauch gegen das freigelegte Sixpack einzutauschen.

28. Mai

Bei Nacht und Nebel

Donnerstagabend. Um 22 Uhr steigen wir in das vollständig beladene Auto. Mein Freund, Ich und Freitag der Dritte. Die Scheinwerfer durchschneiden die frische Dunkelheit der lauen Sommernacht und der spritzig orangene Fiat 500 L rollt gemächlich auf die Autobahn Richtung Singen.

Diverse Blitzerfallen und Baustellen später, erreichen wir den Autobahnzoll Konstanz-Kreuzlingen…

-------------

Stunden zuvor in Stuttgart.

„Und dein Nachname? Wie schriebt man den noch mal?“

Beide sitzen wir vor der Absichtserklärung der Zollbehörden, die jungen Paaren wie uns neuerdings abverlangt wird. Die verwirrenden Informationen, die man online finden kann, deuten darauf hin, dass wir mithilfe dieses Zettels problemlos gemeinsam über die Grenze fahren können. Dennoch. Nach der verwirrenden Grenzsituation der letzten Wochen traue ich der neuen Freiheit nicht. Schließlich hieß es schon einmal, man dürfe jetzt wieder.

In meinem Misstrauen, dass wir tatsächlich nicht einfach so über den Zoll gurken können, tüftle ich gedanklich ein paar Notfallpläne aus. Meine WG kundschaftet die Lage vor Ort für uns aus.

Es gibt drei Wege an der deutsch-schweizer Grenze vorbei.

Der erste, der uns in den Sinn kommt ist der Luftweg.

Geschützt durch die Dunkelheit der Nacht, entsteht die Mission „Hoch hinaus“.

Hoffentlich hat mein Liebster keine Höhenangst…

Alternativ kann (M)an(n) natürlich auch den Landweg wählen. Nachts um zwölf im Seepark:

Ich taufe sie Mission „Maulwurf“.

Wenn man sich die Hände nicht schmutzig machen will, bleibt noch der erfrischende Sprung ins kalte Wasser.

Diese Mission endet vermutlich in der Mission „Männerschnupfen“.

-----------------

Zurück am Autobahnzoll.

Mit klammen Fingern halte ich die zusammengestellten Dokumente bereit: Reisepässe, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitsvertrag, Absichtserklärung und was sonst noch an Zetteln aufzutreiben war…

Der Beamte grüßt uns freundlich, stellt ein paar Fragen, zu unserem Ziel, der Dauer des Aufenthalts und zu potentiellen Wareneinkäufen im Kofferraum. Keine zwei Minuten später werden wir durchgewunken und meine Sorgen erweisen sich als unbegründet. Sogar Freitag der Dritte darf offiziell einreisen.

Erleichtert seufze ich in die stille Nacht hinein und archiviere in Gedanken die Missionen eins bis drei.

26. Mai

Heimwerken für (un)Freiwillige

Bevor es in meine Schweizer Wahlheimat zurück geht, verbringe ich ca. eine Woche bei meinem Partner in Stuttgart. Auf halber Strecke zwischen meiner Heimat Heidelberg und meinem Endziel, ereilt mich so das Schicksal, das so viele schon seit Beginn der Pandemie heimsucht: (un)freiwilliges Heimwerken.

Wer kennt das nicht? Mama hat Rücken, Papa hat Knie und Sohnemann hat ja jetzt so viel mehr Zeit, dank Kurzarbeit und ohne Präsenz-Vorlesungen...

Und auch Mutter hat jetzt mehr Zeit um nachzudenken:

Den Wohnwagen, den könnte man doch jetzt endlich mal fertig ausbauen! Und im Bad würde doch eine Holzdecke viel besser aussehen, da löst sich doch schon seit Jahren die Tapete an der Fuge!

Dann muss noch der Gemeinschaftsrasen gemäht werden und natürlich kommen zu allem Überfluss mitten im Holzdecken-Projekt auch noch die Fliesen in der Küche hoch...

Nichtsahnend, sichere ich meinem Liebsten vor der Abreise daheim zu, dass ich gerne helfen werde, wo ich kann. Schließlich bin ich im Home Office. Da lässt sich das bestimmt arrangieren.

Schließlich sieht Home Office bei ihm auch so entspannt aus...

So bin ich also gestrandet. Dank der schwäbischen Mittagsruhe, die eigentlich immer direkt auf unser Frühstück folgt, zieht sich das Bauprojekt über die komplette Woche. Kurz nach der Mittagsruhe dann Ereignisse der Reihe: Der Bohrer schmilzt und es ist kein Ersatz da, der Dübel ist zu lang, die Schraube zu kurz, es sind nicht genug Kabelführungen da... also Baumarkt.

Aber um Punkt Sechse ist Schluss!

So kommt man natürlich nie weit.

Und der Staub! Ständig ist man am Putzen.

Das Ende vom Lied: Ich nehme mir eine Woche frei, denn nach dem kleinen Bad kommt noch das große Bad und ich kann gerade noch verhindern, dass wir gleich im Flur weitermachen dürfen. Mit Ach und Krach schaffen wir es eine Woche später donnerstags den Abflug zu machen, bevor die nächste Baustelle auftaucht.

Und dann wäre da noch das Problem, meinen Deutschen Freund über die Schweizer Grenze zu bekommen... dazu mehr beim nächsten Mal!

22. Mai

Seit die Maskenpflicht eingeführt wurde, sind mir einige neue Trends in der Gesellschaft aufgefallen. Wie eine Krawatte ein wichtiges Accessoire für die Männer ist, ist es jetzt auch der Mundschutz für die breite Bevölkerung. Und wie eine Krawatte, kann auch ein Mundschutz auf die absurdesten Weisen falsch getragen werden.

Da gäbe es zum Beispiel das Rotkäppchen...

... als stylisches Käppchen tragen den Behelfsschutz vor allem Kinder sehr gerne. Und irgendwann geben auch die verzweifelten Eltern auf, den Kindern das Hütchen wieder vor den Mund zu ziehen.

Wenn die gröbsten Wellen durch sind, kann vielleicht der eine oder andere Glatzenträger diese Überbleibsel der Pandemie zum Sonnenschutz umfunktionieren. Nix verschwenden.

Omi machts...

...leider nicht richtig. Gerade ältere Damen tragen die Nasenpartie gerne am Kinn. Gestern bildete ich mir ein, den Schatten eines Ziegenbartes unter der Maske einer alten Frau zu erkennen. Wer weiß welche fantastischen Wesen die Chance nutzen sich unerkannt unter uns zu mischen? Die Ziegenbeine in der weiten Faltenhose verborgen. Begegnete ich einem griechischen Fabelwesen, ohne es zu ahnen?

Der Ein-Ohr-Träger...

...? Wenn das Ohr schon mit dem Telefon verwachsen ist, wird es natürlich schwierig eine Maske daran zu befestigen.

Nasen-Peter

... ist doch klar, dass das nix bringt! Ist wie das beste Stück aus der Unterhose oben raus baumeln zu lassen. Trotzdem pflegen diesen Tragestil bevorzugt Männer...

Also liebe Männer (und Frauen): Bitte lasst euer Ding drin... also die Nase... im Mundschutz :)

