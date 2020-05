Das Coronavirus ist zwar noch da, wir machen uns jetzt trotzdem mal locker. Raus auf den Spielplatz, rein in die Wirtsstube: Ist ja auch gut so, jedenfalls, solange die Prioritäten stimmen. Was wichtig ist, muss bei diesen Tagen der offenen Tür natürlich auch als Erstes dran kommen. Unwichtiges dagegen kann warten. Doch das klappt schon, das haben unsere Politiker ganz fest im Blick.

Theater zum Beispiel ist natürlich komplett unwichtig. „Wein und Brot“, ein Stück, das unter normalen Umständen jetzt in Konstanz zu sehen wäre, handelt von den großen politischen Idealen der Menschheit: warum wir sie nie erreichen und was wir daraus lernen könnten. Wer braucht das schon, Ideale? Und wer will überhaupt noch irgendwas erreichen? Überflüssig, kann warten.

Ganz anders der Fußball. Nächsten Samstag geht‘s wieder los, mit echten Knallern wie Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn, auch noch ganz ohne störenden Krach von den Tribünen. Ja da fängt‘s an zu kribbeln, da knistert die Spannung, davon werden wir noch unseren Enkeln erzählen!

Es ist ja so: Selbst in Sachen Kultur haben die Kicker zehnmal mehr drauf als unsere verkopften Bühnenheinis. Salomon Kalou zum Beispiel, Stürmer von Hertha BSC, hat dieser Tage einen Film vorgelegt, der mit seiner lässigen Machart und knallharten Authentizität jeden Regisseur vor Neid erblassen lässt.

Wir sehen Fußballprofis ohne Atemschutzmasken herumsitzen, so eng beisammen wie Paviane im Schneesturm. Wenn sie sich nicht gerade bitterlich über ihre coronabedingte Gehaltskürzungen beklagen (“15 Prozent! Die wollen uns richtig verarschen, Bruder!“), verbringen sie die Zeit damit, sich gegenseitig abzuklatschen oder den Physiotherapeuten beim Vornehmen von Coronatests zu stören.

Schneller als dieses Meisterwerk hat noch kein Drama einer dekadenten Oberschicht die Maske vom Gesicht gerissen. Molière braucht für die Enttarnung von geldgierigen und verschlagenen Egoisten mit „Der Geizige“ und „Tartuffe“ gleich zwei Stücke von jeweils fünf Akten, Kalou dagegen dreht mal eben fünf Minuten ab, und alles ist gesagt!

Youtuber Rezo bekommt für mittelmäßige Politikerschelte den Henri-Nannen-Preis nachgeworfen, da ist für den Balltreter aus der Hauptstadt mal mindestens der Deutsche Filmpreis fällig. Und das Bundesverdienstkreuz am Bande für Hans-Joachim Watzke, Karl-Heinz Rummenigge und dessen Labello. Niemand pflegt seine Lippen mit so viel Grazie wie der Bayern-Boss! Und kein anderer Clubchef prügelt seine Jungs öfter ins Trainingslager nach Katar, nur damit dort endlich Demokratie und Menschenrechte einkehren.

Theaterschauspieler und Intendanten jedenfalls sollten sich hüten, an gefüllte Zuschauerreihen auch nur zu denken. Dazu ist jetzt nun wirklich noch nicht die Zeit, da muss man schon Verständnis haben.

Wenn das letzte Bordell in den Alltagsbetrieb zurückfindet, die exotischste Sekte wieder ihre Selbstfindungskurse anbietet und Ischgls Partylöwen auch den Saunabereich stürmen dürfen: Dann, ja dann könnte man eventuell auch über etwas so Unnötiges wie Theatervorstellungen nachdenken. Unter strengen Hygieneauflagen versteht sich. Für ein paar Minuten.