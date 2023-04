Meinung vor 1 Stunde

Die Atomkraft hat uns die Illusion einer perfekten Welt gebracht

An diesem Wochenende gehen in Deutschland die letzten Kernkraftwerke vom Netz. Der Ausstieg beendet eine Epoche der Hybris: So vermeintlich sauber und effizient wie der Fortschritt war auch das Selbstbild der Menschen.