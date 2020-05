Jemand muss den Schauspieler Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, brechen ihm eines Morgens sämtliche Einnahmen weg. Eine Kündigung nach der anderen trudelt binnen weniger Stunden in seinem Mailordner ein. Erst ist es nur der Kabarettabend auf der Kleinkunstbühne in F., dann das Gastspiel am Landestheater in B., bald auch die lukrative Nebenrolle für den Sonntagabend-Schinken „Sturm der Liebe“. Ein Virus sei der Grund, heißt es. Alle Veranstaltungen abgesagt, deutschlandweit.

Fundament unserer Gesellschaft?

Bis gestern war noch alles gut gegangen. Für sein Leben als freier Künstler hat Josef K. zwar auf vieles verzichtet, auf Eigenheim, Urlaube, Familienglück. Seine Altervorsorge muss er selbst ansparen, was übrig bleibt, reicht gerade so für den Lebensunterhalt. Dafür aber kann er dem Staat all das liefern, was Politiker in höchsten Tönen würdigen: Kultur als „Fundament unserer Gesellschaft“, als „unverzichtbares geistiges Lebensmittel„!

Josef K. ist deshalb beruhigt, als er am 11. März von der Kulturstaatsministerin erfährt, sie werde ihn „nicht im Stich“ lassen, darauf könne er „sich verlassen“. Auf „unverschuldete Härten und Notlagen“ wolle man reagieren und sie ausgleichen, das müsse uns die „schwer gebeutelte Kulturlandschaft wert sein“.

Seine Notlage ist „unverschuldet“, sie wird also ausgeglichen. Prima! Josef K. kocht sich erleichtert einen Kaffee und blickt entspannt aus dem Fenster seiner 40-Quadratmeter-Wohnung: Was für ein Glück, in einem Staat zu wohnen, der seinen Künstlern zur Seite steht!

Grundsicherung gegen Altersvorsorge

Drei Wochen später sehen wir unseren Schauspieler im Jobcenter wieder. Der Staat hat inzwischen Soforthilfe für Soloselbständige angeboten. Menschen wie Josef K. hilft die aber nichts, weil sie nur für Betriebskosten gedacht ist. Ein Schauspieler hat keinen Betrieb, nur sich selbst.

Jetzt will er Grundsicherung beantragen, immerhin ist die Vermögensprüfung ausgesetzt. Da schiebt ihm der Mann vom Jobcenter ein Formular über den Tisch: „Wenn Sie dann bitte hier noch bestätigen, dass Sie nicht mehr als 60 000 Euro besitzen...“ 60 000 Euro, das ist exakt der Betrag seiner über Jahre angesparten Altersvorsorge. Er muss sie opfern, wenn er Geld vom Staat bekommen will.

Am 19. April liest Josef K. im SÜDKURIER, die Staatsministerin wolle die Hilfe „nachjustieren“. Am 23. April erfährt er, sie finde es „nicht in Ordnung“, wenn die „speziell für Künstler und Selbstständige gemachten Riesenprogramme“ jetzt „einfach schlechtgeredet“ würden.

Am 29. April kommt ihm zu Ohren, es gebe für freie Künstler wie ihn jetzt endlich Ausfallhonorare. Jedenfalls bei Projekten, die vom Bund gefördert werden, sofern man sie bis zum 15. März vereinbart habe. Und auch dann höchstens 60 Prozent. Zumindest, wenn die individuellen Vertragsbedingungen dies zulassen. Und gerade Vollmond ist. Oder der Mars im Haus des Wassermanns steht.

„Das läuft mit Hochdruck“

Am 30. April ist zu lesen, die Staatsministerin arbeite mit dem Finanzminister intensiv an einem Rettungsschirm: „Das läuft mit Hochdruck.“ Am 10. Mai wendet sich sogar die Kanzlerin an ihn. „Ich weiß, dass es eine sehr, sehr schwere Zeit für Sie ist“, sagt sie. Ihre Regierung versuche deshalb, ihn „so gut wie es geht“ zu unterstützen – durch Hilfsprogramme, „aber auch dadurch, dass wir sagen, wie wichtig Sie für uns sind“.

Doch das ist gar nicht nötig. Josef K. arbeitet jetzt als Taxifahrer.