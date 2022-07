Was hat das Neun-Euro-Ticket mit moderner Musik zu tun? Ziemlich viel. Wer sich in einen Regionalzug in Baden-Württemberg setzt („bwegt“) setzt und sich mit anderen Billigreisenden auf die Abfahrt freut, hört etwa drei Sekunden Jazz.

Kurz vor der Abfahrt hört man eine kurze Melodie, sie besteht aus fünf Tönen und ist mehr gehaucht als gespielt. Dieses Erkennungszeichen der Züge im Land hat ein Musiker eingespielt, der am 20. Juli 75 Jahre alt wird: Bernd Konrad – der Saxofonist, Komponist, Professor und experimentelle Musiker.

Bernd Konrad in einem Porträt, das sein Kollege Herbert Joos von ihm anfertigte. | Bild: Fricker, Ulrich

Auch wenn es abgedroschen klingen mag: Dieser Musiker hat sein Leben der modernen Musik verschrieben. Modern heißt: Sich nicht mit dem aktuellen technischen und melodischen Standard zufriedengeben.

Das Abnudeln von Evergreens lehnt er ab, auch wenn das er dem Publikum damit eine Freude machen würde. Konrad sucht unbeirrt nach der melodischen Linie, die er noch nie gespielt hat. Das macht seine Musik aufregend, manchmal auch schwer hörbar.

Wie alt ist er? Wie alt ist Bernd Konrad wirklich? In einigen Jazz-Handbüchern bis hin zu Wikipedia wird der 20. Juli 1948 als Geburtsdatum als Geburtsdatum angegeben wird. Demnach würde er heute 74 Jahre alt und nicht 75. Konrad schmunzelt über die Jahreszahl 1948 – sie ist nämlich falsch, wie er im Gespräch sagt. Der Fehler wurde von einem Jazzmagazin vor vielen Jahren in die Welt gesetzt und hält sich bis heute tapfer, da der Fehler immer wieder kopiert wurde. Richtig ist das Geburtsjahr 1947. Das sagt das Geburtskind, der es wiederum von seiner Mutter erfahren hat. Und sie muss es wissen. (uli)

Seine Konzerte nehmen das Publikum auf eine Expedition mit – und lassen es nicht im gewohnten musikalischen Wohnzimmer zurück, in dem es sich ohnehin auskennt. Standards spielt er nur noch an der Fasnacht, die er als gelernter Konstanz auslebt und mit einer spontan zusammengestellten Band durch die Gassen zieht.

Dann spielt er auch „When the Saints“ und andere Titel aus der Ära New Orleans. „Vom Gefühl her fühle ich mich wie 25“, sagt Konrad im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Er hat noch vieles vor und will liegengebliebene Kompositionen und sein Konzils-Oratorium (2017) als Ganzes aufführen lassen.

Bernd Konrad war es nicht an der Wiege gesungen, dass er einmal zur musikalischen Avantgarde in Deutschland zählen würde. Seine Eltern flohen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus Ostpreußen nach Schleswig-Holstein. In einem Ort namens Dammfleth wurde Konrad geboren, sein Vater arbeitete als Schneidermeister, seine Mutter repassierte (reparierte) die Laufmaschen von Damenstrümpfen.

Konrad erinnert sich bis heute dankbar an die Eltern – so wie man von ihm überhaupt selten ein schlechtes Wort über andere Menschen hört. Später zog die Familie vom Norden an den Bodensee. Der Junge wuchs also in Konstanz auf – die ersten Jahre in einer Baracke zusammen mit anderen Vertriebenen.

Seine Spezialität ist die zirkulare Atmung

Entscheidend wurde die Förderung durch den Onkel, der als Konzertmeister bei den Konstanzer Philharmonikern arbeitete. Er unterrichtete den neugierigen Jungen an der Geige. Später kam die Klarinette dazu, die seinen beruflichen Weg Lebensweg in die entscheidende Richtung lenkte: Er war bei der breit gespannten Familie der Rohrblattinstrumente angelangt, deren Klang von einem dünnen Holzblättchen abhängt.

Der Bassist Jack Bruce und Bernd Konrad. | Bild: Hans Kumpf

Die meisten Vertreter dieser Familie hat er probiert und studiert: Von der Klarinette trieb es ihn zu diversen Saxofonen. Häufig spielt er das Baritonsaxofon, aber auch Alto und Tenor sind ihm mehr als geläufig. Dazu die Bassklarinette, aber auch das schlanke Sopransaxofon, das mit John Coltrane zum Markenzeichen des Aufbruchs wurde.

Freier, hochexpressiver Stil

Mit den Jahren hat er verschiedene Stile durchlaufen und verfeinert – von Bebop über Jazzrock bis zu seinem sehr freien, hochexpressiven Stil, der unverkennbar ist. Es gibt einige Saxofonisten, die gefälliger spielen, aber wenige von der Virtuosität eines Bernd Konrad. Er hat die technischen Möglichkeiten des Instruments erweitert um schnarrende und schnalzende Tongeräusche.

Zu seinem technischen Besteck zählt auch die zirkulare Atmung, bei der ein Bläser über lange Zeit hinweg spielen kann, ohne abzusetzen. Dadurch schafft er Haltetöne von großer Prägnanz. Auch wenn er viel mit Bands zusammengespielt hat und Bigbands leitete – als Solist ist er am stärksten.

Mit 39 Jahren Professor für Jazz- und Popularmusik

Vom Typ her ist Konrad dagegen gar kein Solist, sondern ein Gruppenmensch. Im Alter von 39 Jahren bestellte ihn das Land Baden-Württemberg zum ersten Professor für Jazz- und Popularmusik. Das war nicht nur ein Einschnitt für ihn; vom freien Musiker rückte er zum Jazzer im Beamtenstatus auf. Es bedeutete auch, dass unterhaltende U-Musik als etwas Eigenständiges und Ebenbürtiges anerkannt wurde, indem eigene Institute gegründet und Professoren berufen wurden.

Lothar Späth, damals Ministerpräsident, und Bernd Konrad. | Bild: Hans Kumpf

Konrad war der erste in der Reihe, gewissermaßen als Pionier und Testfall. Dass sich Jazz als Lehrfach etablierte und andere Hochschulen das fleißig nachahmten, ist auch ihm zu verdanken. Der himmelstürmende Solist und eigenbrötlerisch wirkende Musiker war zugleich ein charismatischer Lehrer. Die ehemaligen Studenten zollen ihm bis heute Tribut.

Wer ihn in seinem ehemaligen Elternhaus in Konstanz besucht, schaut auf eine Wand voll Urkunden. Eine davon weist ihn als Träger des Bundesverdienstkreuzes aus. Wofür? Er weiß es selbst nicht genau, aber seine ehemaligen Studenten würden es vielleicht so sagen: Er war immer da, hat uns unterstützt, uns auf seine Konzerte eingeladen, uns vermittelt.

Er arbeitet an seinen Memoiren

Als wichtige Talentschmiede entwickelte er das Landesjugendjazzorchester. Begabte Jugendliche siebte er aus und holte sie für ein, zwei Jahre in das Ensemble. 45 Tourneen nach Afrika, Asien und Lateinamerika absolvierte das swingende Orchester mit Konrad. Die Landespolitik von Lothar Späth bis Winfried Hermann unterstützte ihn dabei kräftig, die Spesen gingen aufs Land. Das Geld war gut investiert, die Juniorenband galt als klingende Visitenkarte des Landes.

Das Orchester zeigte trefflich, dass das Deutschland nach 1945 nicht nur Goethe oder Beethoven beherrscht, sondern auch Glenn Miller. Die unerhörte Leichtigkeit des Seins hatte man den Deutschen selten zugetraut, bis diese Gruppe der famos aufspielenden Jungen auftauchte. Bernd Konrad war ihr Bandleader und Botschafter, halb zerstreuter Professor, halb genialischer Musiker und als Jazzer ohnehin der geborene Freund von Multikulti.

Zwei Stunden mit dem Hund, zwei Stunden Üben

Also könnte sich der Mann zurücklehnen und zum 75er ein Fläschchen Sekt öffnen und mit seiner Frau Gisela anstoßen. Wenn er dazu Zeit und Muße hätte. Doch Zeit hat er keine, sagt er selbst. Morgens schon schleppt ihn ein lebhafter Labrador für zwei Stunden ins Freie („der Hund braucht das“).

Bernd Konrad mit der Jazz-Vokalistin Lauren Newton. | Bild: Hans Kumpf

Dann übt er zwei Stunden. Außerdem liegen seine Memoiren halb fertig da, er will sie fortschreiben. Auf 800 Seiten sind seine Bekenntnisse bereits angewachsen. Die Memoiren dienen der Selbstreflexion, er will sich über manches klar werden. Alles kommt rein: die Musik, die Professur, der Jazz. Und „die Frauenwelt“, wie er das nennt, die Frauenwelt.

„Jazz wird es noch in 100 Jahren geben“

Sein Leben kreist um den Jazz. Um diese Musikrichtung macht er sich keine Sorgen. Andere nennen ihn abgedroschen oder verbraucht. Konrad nicht, er sagt: „Es wird den Jazz noch in 100 Jahren geben. Wir werden noch viel erleben, wenn wir es erleben.“ Dann dürfte er nicht mehr der experimentierfreudige Frontmann sein, sondern seine ehemaligen Studenten. Dafür hat er sie ja ausgebildet.