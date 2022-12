von Brigitte Gisel

Es gibt solche Glocken. Und es gibt andere Glocken. „Das hier ist eine normale Läuteglocke“, sagt Leonhard Hell und zeigt auf das große Exemplar in seiner Glockenspielerstube im Alten Rathaus von Esslingen. Sie wird – meist per Seil – mit einem Klöppel im Inneren zum Schwingen und Klingen gebracht. „Und das hier ist eine Glockenspielglocke.“ Sie ist kleiner, wirkt filigraner und wird von außen mit einer Art Hammer angeschlagen. „Deshalb bin ich nicht der Glöckner, sondern der Glockenspieler“, sagt Hell und lacht.

Die Glocken werden von außen mit Hämmern angeschlagen. | Bild: Brigitte Gisel

Der 43-Jährige ist seit 2021 Herr der 29 Glocken, die fünf Mal am Tag Lieder vom Rathausturm in die romantische Esslinger Altstadt schicken. Immer wieder spielt er aber auch live. Zum Beispiel jetzt in der Weihnachtszeit. Dann intoniert Hell die Melodien am Keyboard in der Glockenspielerstube. Der Rest ist moderne Technik: Computergesteuert werden elektrische Impulse zu den Magneten der Anschlaghämmer an den Glocken geleitet. Würden die Impulse mechanisch übertragen, wäre er Carilloneur von Beruf.

Stadt leistet sich eigenen Glockenspieler

Während der täglichen Spielzeiten kommt die Musik allerdings „vom Band“. Die 29 Lochbänder mit den 216 Arrangements seiner Vorgänger wurden dafür längst digitalisiert. Als Sachwalter des Glockenspiels ist der Mitarbeiter des Esslinger Kulturamts aber auch für den Erhalt der kostbaren Originale zuständig.

Was das Esslinger Glockenspiel von den vielen anderen in anderen Städten unterscheidet, ist, dass die Stadt sich einen eigenen Glockenspieler leistet und die Tradition von Live-Konzerten am Leben hält. Hell ist nach seinen ehrenamtlichen Vorgängern der erste fest angestellte Glockenspieler der Stadt – ein Teil seiner Arbeitszeit im Esslinger Kulturamt entfällt auf die Glockenstube.

Für die Live-Konzerte kann er auf weitere 290 Tonsätze zurückgreifen, die sein Vorgänger Eckart Hirschmann zwischen 1999 und 2020 für das Glockenspiel arrangiert hat. Es sind meist weltliche Klänge, die dort zu hören sind: Volkslieder, Opernmelodien, Lieder aus dem Jahreslauf, Melodien von der blauen Moldau oder dem grünen Maien.

Leonhard Hell ist Mitarbeiter im Esslinger Kulturamt und seit 2021 für die Live-Konzerte des Glockenspiels verantwortlich. | Bild: Brigitte Gisel

Die musikalischen Anforderungen an einen Glockenspieler sind nicht zu unterschätzen. Hell unterrichtet an der Musikhochschule Schulmusik, leitet mehrere Chöre in der Region und arbeitet als Organist, unter anderem in der Kirche in Zollberg. Längst hat er damit begonnen, für das Glockenspiel eigene Arrangements zu schreiben. Die ersten waren in der Adventszeit zu hören. „Nun kommt der Heiden Heiland“ beispielsweise oder „Nun jauchzet all ihr Frommen.“ Ihm liegen die etwas froheren Stücke am Herzen. „Die Deutschen sind bei ihren Adventsliedern sehr zurückhaltend im musikalischen Duktus“, sagt der Musiker. An Heiligabend wird er „Oh Du Fröhliche“ mit den Glocken intonieren, während auf dem Rathausplatz der Chor singt.

Das Glockenspiel live Glockenspieler Leonhard Hell spielt an den Adventssonntagen jeweils von 16.30 bis 17 Uhr Live-Konzerte vom Turm des Alten Rathauses in Esslingen. Dabei sind auch seine neuen eigenen Arrangements von Adventsliedern zu hören. An Heiligabend ab 16.15 Uhr gibt es ein weiteres Glockenkonzert, ebenso am Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, von 16.30 Uhr an und an Silvester, 31. Dezember, um 17 Uhr. Das Glockenspiel ist täglich um 12.03 Uhr, 15.02 Uhr, 18.02 Uhr und 19.32 Uhr zu hören, von montags bis samstags auch um 8.02 Uhr. Dabei werden jeweils zwei wechselnde Stücke vom Band abgespielt. (gea)

Der alte Glockenspielertisch verfügt nur über so viele Tasten, wie das Spiel Glocken hat. Der neue ist ein modernes Keyboard. Doch das heißt nicht, dass Hell nun zum Beispiel Michael Jackson ans Glockenspiel bringen könnte. Das Instrument bestimmt den Rahmen: Akkorde lassen sich nur in Form von Arpeggien wiedergeben, mehr als zweistimmig kann er nicht spielen – und da sind da noch die Obertöne. Überlagern sie sich, klingt es schräg. Auch eine Dynamik mit lauten und leisten Tönen spielen die Glocken nicht mit.

Das größte Instrument der Stadt

Vieles ist Erfahrungssache. „Ein Arrangement kann musiktheoretisch richtig sein und klingt dennoch nicht dynamisch“, sagt Hell. Es ist das größte Instrument der Stadt – und ein unglaublich öffentliches. Hell hat sich daran gewöhnt wie an andere Besonderheiten. „Üben kann ich auf dem Instrument nicht“, sagt Hell. „Auch Improvisieren ist eher schwierig.“ So übt der Glockenspieler am Keyboard in Zimmerlautstärke oder am heimischen Klavier. Wie das öffentlich klingt, zeigt sich erst im Konzert. „Aber man merkt dann schon, ob es den Leuten gefällt oder nicht.“

Das Alte Rathaus in Esslingen. Vom Turm erklingt das Glockenspiel über der Stadt. | Bild: Brigitte Gisel

Konzerte gehören zur Tradition des Esslinger Glockenspiels. Die ist noch gar nicht so alt. Erst 1926 wurde im Dachreiter des Fachwerkbaus das Glockenspiel eingebaut, gestiftet von Esslinger Bürgern und bestehend aus 24 Glocken. Da stand das als Kauf- und Steuerhaus erstellte Rathaus bereits 500 Jahre, und die vom württembergischen Hofbaumeister Heinrich Schickhardt erstellte Renaissancefassade mit dem zweigeschossigen offenen Dachreiter war auch schon mehr als 300 Jahre alt.

Im Turm hingen bis ins 20. Jahrhundert nur die Stundenschlag-Glocke und die Viertelstundenschlagglocke. 1972 wurde das Glockenspiel erneuert und erweitert. Jetzt hat es 29 Glocken und einen Tonumfang von mehr als zwei Oktaven. Das Esslinger Glockenspiel hat damit nur eine Glocke weniger als Stuttgart – und 20 mehr als Tübingen.

Die Liebe zum Glockenspiel hat bei Leonard Hell sein Vorgänger Hirschmann geweckt. Dieser suchte – schon weit über 80 Jahre alt – einen Nachfolger. Der musikbegeisterte Hell hörte ihm immer wieder zu und sagte schließlich Ja. Die Corona-Zeit erschwerte auch die öffentlichen Konzerte auf dem Rathausplatz. Jetzt hofft er, im nächsten Jahr eine Neuauflage des Festivals Turm und Klang auf die Beine stellen zu können. Es ist das einzige internationale Glockenspiel-Festival in Europa. Die letzte Auflage war 2019. Damals waren Musiker aus ganz Europa zwei Tage lang zu Gast in Esslingen.

Hat Hell eine Lieblingsglocke? Das nicht, sagt er. Aber Tonarten, die er beim Glockenspiel besonders mag. „F-Dur und D-Dur sind angenehm“, sagt er. Während bei Es-Dur die Frequenzverhältnisse doch etwas schwierig seien. Auch mit dem tiefen C fremdelt er ein bisschen. „Diese Glocke hat schon einen sehr speziellen Klang. Die muss man mit Bedacht einsetzen.“