Es soll Menschen geben, die es zur Toilette drängt, wenn sie einen Brunnen plätschern hören. In mir dagegen regt sich bei Fußball-Länderspielen das dringende Bedürfnis, meine leeren Wasserkisten zum Getränkemarkt zu bringen. Der Grund dafür ist mir schon immer ein Rätsel gewesen. Doch dann lege ich mir eines Abends Stift und Zettel zurecht, notiere jedes kleinste Indiz. Und siehe da, plötzlich höre ich‘s tausendfach erschallen: „...sind des Glückes Unteherpfaaand!“

Eigentlich kümmere ich mich gerne um den Pfand. Es ist beruhigend, dass zwischen all den Kreditkarten, Paypal-Konten und Direktüberweisungen für altertümliche Tausch- und Leihgeschäfte überhaupt noch Platz ist.

Mit Pfand nämlich haben sich die Menschen schon vor Jahrtausenden abgesichert. In der Tora zum Beispiel steht geschrieben, ein Gläubiger dürfe gepfändete Obergewänder nicht über Nacht behalten. Außerdem seien Handmühlen vom Pfandwesen ausgeschlossen. Schuldner sollten weder frieren noch hungern müssen. Toll.

In der Praxis sah die Sache geringfügig anders aus. Wo wir heute Wasserflaschen einwerfen, wechselten ganze Rindviecher und gerne auch mal das eine oder andere Kind zeitweilig den Besitzer. „Man reißt das Waisenkind von der Mutterbrust und nimmt den Säugling der Armen zum Pfande“, heißt es im Buch Hiob. Und heute regen wir uns über Dosenpfand auf.

Nein, so ein Pfandsystem hätte seine unbestreitbaren Vorteile, allen voran die Klimaverträglichkeit, wäre da nicht die Sache mit den zusätzlichen Kosten. Denn mit jeder einzelnen Milchflasche, mit jeder zerknickten Fantadose geht uns ein ganzer Haufen an Sekunden flöten. Wenn Zeit wirklich Geld ist, dann steckt in so einem Pfandautomat der Schatz der Tempelritter.

Früher, als Getränkemärkte sich noch als Diener am Kunden verstanden, stand da ein freundlicher junger Mann, zählte mal eben deine Flaschen ab und drückte dir drei Euro fünfzig in die Hand. Heute fängt das Elend schon damit an, dass du selbst es bist, der hier bedient: und zwar einen Automaten, der sich mitunter tölpelhafter anstellt, als der dümmste Kunde es je vermocht hätte.

Landet ein leeres Exemplar der hauseigenen Getränkemarke in seinem Schlund – millionenfach verkauft, gestapelt bis unters Dach –, stehen die Chancen gut, auf dem Bildschirm ein Sprüchlein zu lesen: „Ware gehört nicht zum Marktsortiment.“ Irritiert ein Bügelverschluss die zarte Automatenseele: „Produkt mit dem Boden voran einlegen!“ Und wuchtest du ein Gefäß aus unzerstörbarem Titan hinein: „Flasche verformt!“

Ich bin deshalb zu der Überzeugung gelangt, dass es sich beim deutschen Pfandsystem um ein geheimes Programm der Regierung handeln muss. Der Bürger soll so viel Zeit vor dem Automat wie nur möglich verbringen. Erstens kommt er solange nicht auf andere dumme Gedanken. Zweitens stärkt das regelmäßige Heben des Armes die Rückenmuskulatur, der Ärger ist gut für den Blutdruck. Und drittens gewöhnt er sich endlich das Fußballgucken ab.

Besonders raffinierte Pfandrückgeber werden vom Geheimdienst angeworben. Wem es gelingt, zehn Milchflaschen störungsfrei im irren Automaten unterzubringen, für den ist jede „Mission Impossible“ ein Kinderspiel.