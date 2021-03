Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten. Heute ist der Schriftsteller Franzobel an der Reihe.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Die Botschaft der Liebe in der Bergpredigt ist einmalig, aber mir gefallen auch alle Ungereimtheiten und skurrilen Dinge.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Das Jenseits ist wie Schrödingers Katze, es existiert und existiert nicht. So lange wir die Kiste nicht öffnen, ist beides wahr. Allerdings bin ich seit Kindertagen Fan des FC Kaiserslautern, und die befinden sich Ewigkeiten im Jenseits. Zumindest da wurde jede Hoffnung auf Auferstehung enttäuscht.

Welche Probleme löst eine gute Ehe?

Die Ehe ist selbst das Problem, sobald sie sich löst, ist sie keine Ehe mehr.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Vor allem humorlose Menschen. Mit einem spielerischen Zugang wird das Leben viel erträglicher. Nichts sollte allzu ernst genommen werden, am wenigsten das Ego.

Verändert im Alter sich der Humor?

Bei mir nicht. Monty Python, Laurel und Hardy, Fredl Fesl, Marx-Brothers … alles, worüber ich vor 30 Jahren gelacht habe, finde ich noch lustig. In der Schule hatte ich solch unbezähmbaren Lachanfälle, dass ich deswegen aus dem Klassenzimmer musste, das hat sich leicht gebessert.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Da fällt mir jetzt nur die Muräne ein, von der es heißt, dass sie bei kopulierenden Haien auf den Moment wartet, an dem der männliche Hai sein Zumpferl herauszieht, um es ihm abzubeißen … ziemlich humorlos, aber die Muräne hat bestimmt Spaß daran.

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?

Alle historischen Figuren, über die ich geschrieben habe. Es würde mich interessieren, ob ich sie halbwegs getroffen habe.

Haben Sie Auswanderung erwogen?

Ja, irgendwohin ans Meer. Es gibt reizvollere Orte als Wien. Ich würde gerne in der Wildnis leben, aber so lange ich schreibe, kann ich auf den Wiener Grant nicht verzichten.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Der Nobelpreis. Wenn es damit nichts wird, mach ich halt den Franzobelpreis.

Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?

Manchmal, aber dafür schon immer. Wenn ich kurz davor bin, einen Roman abzuschließen, ist die Angst am größten, weil ich fürchte, etwas nicht fertig zu bekommen. Ist das Buch dann erschienen, möchte ich mich am liebsten vergraben. Sobald der nächste Text wuchert, wächst wieder die Angst.