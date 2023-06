Meinung vor 1 Stunde

Das Versagen von ARD und ZDF: „Panda, Gorilla und Co“ statt Russland-Putsch

Als sich am Samstagmorgen in Moskau ein Putsch anbahnte, war davon in den öffentlich-rechtlichen Hauptprogrammen herzlich wenig zu sehen. Noch mehr Gebühren einfordern können die Sender so nicht.