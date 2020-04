Das Kreuz hat von seiner magischen Kraft nichts verloren. Über Jahrhunderte hinweg beschützte es Menschen vor Krankheiten, ihre Häuser vor Dieben und ihre Gräber vor bösen Geistern. Armeen sind mit dem Kreuz in Kriege gezogen, Eroberer unter ihm in See gestochen. Und heute? Zeigt sich die magische Kraft in seiner Umkehrung: Hängt ein Kreuz im Klassenzimmer, befürchten immer mehr Eltern eine unzulässige Indoktrination ihrer Kinder. Und im Gerichtssaal wird es insbesondere bei Prozessen mit muslimischen Angeklagten zu einem Politikum. Das Kreuz lässt niemanden kalt.

Warum das so ist, hat jetzt der Kulturwissenschaftler und Theologe Uwe Wolff untersucht. Es zeigt sich: Schon die Gestalt des Kreuzes selbst erregt Anstoß – ganz unabhängig von ihrer religiösen Bedeutung.

Kreuzung mahnt zur Vorsicht

Das fängt schon im Straßenverkehr an. Die Kreuzung hält uns auf, mahnt zur besonderen Vorsicht, andere dürfen sich vor uns einreihen. Wir mögen es nicht, wenn etwas unsere Pläne durchkreuzt, und sei es nur eine schwarze Katze vom rechten Straßenrand.

Die Furcht vor dem Kreuz setzt sich fort in unserer Kommunikation. Es gilt als bedenklich, mit jemandem „über Kreuz“ zu liegen, als wenig reizvoll, sich einem „Kreuzverhör“ zu unterziehen oder gar in ein öffentliches „Kreuzfeuer“ zu geraten. Jeder sehnt sich nach Harmonie und meint damit die alleinige Gültigkeit seiner eigenen Weltanschauung. Doch das ist nur in einer Diktatur möglich: Wer sich als Demokrat versteht, muss das Kreuz der Meinungen aushalten.

Kein Leben ohne Leid und Schmerz

„Das Wesen des Kreuzes passt nicht zu der Wunschvorstellung von einem Leben ohne Leid und Schmerz mit bedingungslosem Grundeinkommen ohne die Mühen eigener Anstrengung“, schreibt Wolff. Ins fiktive Schlaraffenland führt eine gerade Linie, unsere rauhe Wirklichkeit dagegen ist von Kreuzen nur so durchsetzt.

Ist das Kreuz also nur ärgerliches Hindernis? Keineswegs. Denn mit ihrer Widerständigkeit eignen sich Kreuze zum Markieren. Navigationsgeräte können uns nur deshalb leiten, weil Längen- und Breitengrade insgesamt 64.442 Kreuze bilden. An der Kreuzgestalt mit ihren vier Armen haben wir unsere räumliche (vier Himmelsrichtungen) und zeitliche (vier Jahreszeiten) Orientierungssysteme ausgerichtet.

Der frühchristliche Kirchenvater Justin hat einleuchtend beschrieben, wie stark das Kreuz den Bauplan der gesamten Welt dominiert: Ohne senkrecht aufragende Segelstange lasse sich auf natürliche Weise kein Schiff bewegen, ohne Spaten keine Erde ausheben, ja sogar der Mensch selbst zeige mit ausgestreckten Armen die Form des Kreuzes.

Gegen die Logik der Selbstbezogenheit

Und auch in seiner kulturellen Dimension ist das Kreuz hilfreich. Oft zeigt sich sein Wert nämlich erst im Rückblick: Wenn eins jemand den vorherrschenden Meinungen und Machtverhältnissen mutig entgegentrat, sich querstellte wie der horizontale Balken zum vertikalen. Kirchengemeinschaften sprechen in diesen Fällen von Märtyrern. Märtyrer nämlich, schreibt Wolff, „durchkreuzen mit ihrem Selbstopfer die Logik der Selbstbezogenheit und die Gesetze der materiellen Welt“.

Jesus Christus ist so eine Gestalt, die sich der Logik unserer Selbstbezogenheit entgegensetzt. Allein dieser Umstand muss provozieren: Wer dem christlichen Kreuz begegnet, fühlt sich unweigerlich der Frage ausgesetzt, ob er selbst auch zu einem solchen Handeln in der Lage wäre.

Ein Kreuz trennt die Welt in eine Horizontale und eine Vertikale und beschreibt damit ihre Gegensätze. Tod und Leben, Schuld und Sühne, Anfang und Ende – die in der christlichen Heilslehre immer wieder verhandelten Gegensatzpaare finden in diesem Symbol ihre Entsprechung. Was dabei oft unbeachtet bleibt: Das Kreuz trennt nicht nur, es vereinigt auch. Und zwar genau in seiner Mitte.

Die Mitte zu finden, so lautet die verbreitete Sehnsucht unserer Tage: Es sollte doch gelingen, sich zwischen rechter und linker Ideologie wieder auf ein vernünftiges Diskussionsniveau zu begeben! Es müsste doch möglich sein, eine Form des nachhaltigen Wirtschaftens zu etablieren, ohne deshalb gleich das Land in einen Agrarstaat umzubauen! Auch im Privaten geben wir uns alle Mühe, einen Zustand der Balance zu erreichen: zwischen Genuss und Verzicht, Rücksichtnahme und Selbstverleugnung, Optimismus und Pessimismus.

In der Religion erhält diese Mitte eine metaphysische Dimension. „Die Vertikale löscht die Horizontale nicht aus, sondern vereinigt sich mit ihr“, heißt es bei Wolff: „Im Kreuz durchdringen sich Tod und Leben zu einer neuen Einheit.“

Die Mitte als Ideal

Man muss diesem Glauben nicht folgen, man kann sich für ein gelingendes Leben auch an die abendländische Philosophie abseits christlicher Einflüsse halten. Schon Aristoteles empfahl die Mitte (“Mesotis“) als Tugendideal zwischen zwei Extremen. Und schon Platon erklärte alles Sein als Synthese aus vier kreuzfömig zueinander stehenden Grundelementen.

Das Kreuz prägt das Leben unabhängig von unserer religiöser Orientierung. Wir können es aus öffentlichen Gebäuden entfernen, von Flaggen verbannen und aus Schulbüchern streichen: Es wird trotzdem immer präsent sein. Und wenn wir dafür die Arme ausbreiten müssen.

