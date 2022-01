von Eva-Marie Stegmann

Die Drogerie-Verkäuferin sieht mich intensiv an, sie beugt sich vor, so weit, dass ich das Parfum an ihrem weißen Kittel riechen kann. „Corona, Omikron, Abstand?“ – sage ich nicht, denke ich nur. Ich muss mich konzentrieren, weil diese Frau just dabei ist, mich auffliegen zu lassen. „Sie haben doch nicht etwa ein Problem damit?“, fragt sie.

Mein zu schnelles Kopfschütteln verrät mich

Ich weiß, dass meine erstarrte Miene mich verrät, mein zu schnelles Kopfschütteln und mein übertriebenes „Nein, nein!“. Doch ich kann nicht aufhören: „Nein, das macht mir gar nichts aus, dass es das Gesichtsserum mit UV-Schutz gerade wegen Lieferengpässen nicht gibt. Also wirklich, wo kämen wir denn hin, wir leben im Überfluss.“ Sie weiß, dass ich schwindle und ich weiß es.

Die Pandemie, angezogene Rohstoffpreise und die komplizierte Situation im internationalen Frachtverkehr haben zur Folge, dass manche Produkte des täglichen Bedarfs nicht oder nur schwer verfügbar sind: bestimmte Sorten Creme und Nudeln. Medikamente. Computerspiele, Katzenstreu. Preise steigen, und sogenannte „Scraper“, die Elektroartikel wie die Playstation 5 gehortet haben, verkaufen sie im Netz ein paar Hundert Euro teurer. Ob sie ein schlechtes Gewissen haben? Auf eine Weise sind sie die Personifizierung des freien Marktes, der bei geringem Angebot und hoher Nachfrage die Preise in die Höhe schellen lässt.

Die Scraper mögen friedlich auf Seidenkissen ruhen, mich aber bringt die Situation langsam an meine moralischen Grenzen. Ich hielt mich für einen eher konsumkritischen als konsumorientierten Menschen – und nun fahre ich abends durch Konstanz in verschiedene Drogerien wegen eines Gesichtsserums? Ja, mich wurmt, dass es vergriffen ist. Doch viel mehr als das wurmt mich, dass es mich so sehr wurmt.

„Das ist einfach lächerlich, schäm dich! Du Boomer!“

Ich verlasse die Drogerie und schäme mich. Im Kopf läuft ein Zwiegespräch zwischen einer nachsichtigeren Version meiner selbst und einer wütenden Shitstorm-Version: „Ach komm, du hast jahrelang nach einem Serum gesucht, das deine Haut nicht reizt. Du brauchst UV-Schutz auch im Winter, du bekommst sonst Sonnenbrand mit deiner hellen Haut“, sagt die Eine. Die Andere schießt zurück: „Klappe! Andere haben ganz andere Probleme, wir leben in einer Pandemie! Das ist einfach lächerlich, schäm dich! Du Boomer!“ „Ich bin 1986 geboren!“ „Boomer!“

Auf dem Heimweg frage ich mich: Bin ich ein Konsumopfer? Statt die strenge Version meiner selbst mit dem Konsum einer konsumkritischen Dokumentation zu beruhigen, suche ich am Abend nach dem Gesichtsserum im Internet. Wie schon am Tag zuvor. Diesmal habe ich Glück. Ich bestelle fünf Packungen.

Klima-Bilanz und dann pinkelt auch noch der Kater

Als das Paket zehn Tage später ankommt und mein Mann den Herkunftsland-Stempel sieht, ist er entsetzt: „Japan? Das ist wirklich nicht gut für die Klima-Bilanz.“ Schande, Schande, Schande! Mit frisch eingecremtem Gesicht trotte ich durch die Wohnung. Bis ich plötzlich olfaktorisch abgelenkt werde. Es stinkt! Und dann sehe ich es: Mein Kater sitzt auf dem Stapel frisch gewaschener Wäsche und pinkelt. Das kann ja wohl nicht wahr sein! Katzen pinkeln meist aus Angst oder Protest. Wie sich schließlich herausstellte, war es genau das: Purer Protest! Er mochte sein neues Katzenstreu nicht. Und sein gewohntes steckt derzeit fest in Kanada – Lieferengpässe!