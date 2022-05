Jedes Atom im menschlichen Körper war schon in mindestens drei Sonnen und ist mit diesen explodiert. Beim Hören von Musik leiten urzeitliche Kragengeißeltierchen in den Ohren akustische Schwingungen weiter. Auf die Bedrohung durch Viren reagieren Mechanismen, die genetisch denen uralter Schwämme gleichen. Eine Fahrt durch die Alpen lässt riesige Friedhöfe von Plankton vorbeiziehen, in dem sich direkte Vorfahren des Menschen befinden.

Diese Erkenntnisse hat der Schriftsteller Raoul Schrott bei Recherchen zu seinem Buch „Erste Erde“ gewonnen und gibt sie den Besuchern des Bodenseefestivals weiter. Sie zeigen unter anderem: „Wir machen uns die Natur verfügbar, wir machen sie zur Kulisse, aber wir machen uns nicht bewusst, wie sehr wir Teil der Natur sind und sie Teil von uns.“ Er hält den Eröffnungsvortrag, der wie das Festival unter dem Motto „Natur“ steht.

In einem Crashkurs zur Evolution zeichnet Schrott die Entstehung des Lebens nach, zehn Milliarden Jahre nach dem Urknall vor 13,7 Milliarden Jahren: Nachdem in Hydrothermalschloten erste einzelligen Bakterien entstanden, bildeten zwei Milliarden Jahren später einige von ihnen einen Zellkern aus. Zu diesen gehörten die Kragengeißeltierchen, von denen sich wiederum einige in einer Schwammstruktur zusammen schlossen. Der Schwamm liefert bis heute den Bauplan für die Knochen und entwickelte ein Immun- und Nervensystem, dessen genetische Struktur auch im Menschen funktioniert.

Trotz und Trost

Ein Skelett dieses Urahns hat Schrott in der australischen Wüste gefunden. „Wir bestehen zu über der Hälfte aus dem Bauplan eines Schwamms. Es ist nicht leicht, einen emotionalen Bezug zu diesem Schwamm aufzubauen, aber es ist wahr und es ist der Mühe wert“, sagt er. Denn seit die Geschichte des Menschen vor 600 bis 700 Millionen Jahren begann, begreift dieser sich nicht nur als Teil der Natur, sondern auch als ihr Gegenüber.

„Unser Verhältnis zur Natur ist das von Trotz und Trost“, fasst Schrott zusammen. Im Trotz stelle sich der Mensch der Natur gegenüber und grenze sich von ihr ab, etwa indem er seine Position religiös überhöht. Tröstlich ist für ihn der Blick in den nächtlichen Sternenhimmel: „Da erlebe ich eine Art Transzendenz: das ist es, wo ich herkomme und da gehe ich auch wieder hin.“ Ein Trost ist ihm auch, dass Erde und Klima die Klimakrise unbeschadet überstehen werden – im Unterschied zur Menschheit.

Auf andere Weise nähert sich der Komponist Avner Dorman der Evolutionsgeschichte. Sein Werk „Frozen in Time“ steht im Zentrum des Eröffnungskonzerts. Das Konzert für Percussion und Orchester präsentiert imaginäre Schnappschüsse der geologischen Entwicklung der Erde von einem prähistorischen Mega-Kontinent bis heute.

Jeder Satz stellt die Musik eines Kontinents zu einem bestimmten Zeitpunkt dar: „Indoafrika“ bezieht sich auf südindische Improvisationen, südostasiatische Gamelanmusik und afrikanische Rhythmen. „Eurasia“ erkundet in kühleren Tönen die dunklen Seiten dieses Kontinents, in denen Emotionen tief empfunden, aber auch unterdrückt werden. Die Vermischung der Kulturen im heutigen Süd-und Nordamerika zeigt in Anklängen an Broadway, Rock, Jazz und Tango der dritte Satz „The Americas“.

Hart, trocken und furios startet Solist Martin Grubinger am Schlagzeug in das Werk. Auf den kurzen Nachschlag im Orchester folgt eine Art Erschrecken, ehe Grubinger mit so sachten wie leichtfüßgigen Klängen des Marimbaphons auf die Reise geht. Nach einem Zwischenspiel auf einem Kuhglockenspiel stürzt er sich in ein atemberaubendes Schlagzeug-Solo, das unauffällig leise beginnt und in hochkomplexes Spiel mündet.

Zwischen eisigen Flageoletts der Streicher beginnt der zweite Satz, wie traumverloren lässt Grubinger zarte Melodien von Vibraphon und Glockenspiel aufsteigen. Eine dunkle Bewegung beginnt im Orchester, macht sich in einem Ausbruch mit vier Pauken Luft und fällt in die flüsterleise Anfangsstimmung zurück. Voll Energie, mitrreißende Rhythmen auskostend und der Virtuosität des Solisten freien Lauf lassend, entlädt sich der dritte Satz.

Martin Grubinger Der Österreicher gilt als einer der besten Schlagzeuger der Welt. Er ist nicht nur bekannt für technische Perfektion, unbändige Spielfreude und musikalische Neugier, sondern auch für Projekte wie „The percussive planet“, für sein Engagement gegen Rassismus und als Moderator der Fernsehsendung Klickklack. Er holte das Schlagzeug aus seiner Nische im Konzertbetrieb und trat unter anderem in der Berliner Philharmonie, dem Wiener Konzerthaus und der New Yorker Carnegiehall auf. Seit 2018 unterrichtet er als Professor am Salzburger Mozarteum. Zahlreiche Komponisten widmeten ihm neue Werke für Schlaginstrumente

Das Residentie Orchest Den Haag, mit vier Schlagzeugern, einem Saxophon und einem Flügel verstärkt, begleitet ihn aufmerksam und punktgenau. Hochkonzentriert hält Dirigentin Anja Bihlmaier die Musik zusammen, hat stets Auge und Ohr beim Solisten und gibt Einsätze mit äußerster Präzision. Der Orchester umrahmt den Auftritt Grubingers mit einer lyrisch-entspannten Version von „Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen“ von Gustav Mahler und einer frisch, feinsinnig und mit viel Spielfreude interpretierten „Frühlingssinfonie“ von Robert Schumann.

Schrotts Betrachtungen wirken als Irritation weiter durch den Abend: Es ist schwierig, sich die Musik Schumanns, Dormans und Mahlers als Ergebnis der internen Kommunikation eines Schwamms vorzustellen oder das Bodenseefestival als menschliche Trotzreaktion auf die eigene Natürlichkeit zu verstehen. Vielleicht birgt das Nachdenken über die menschliche Bedingtheit als Teil der Natur und den kurzen Auftritt des Homo erectus in der Geschichte aber auch etwas Trost.