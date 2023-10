So bizarr schön kann das Märchen vom Menschen klingen, das die Großmutter erzählt. Ein Kind, ganz allein auf der Erde. Weil der Mond so nett schaut, begibt es sich in den Himmel, wo sich die Gestirne jedoch ebenfalls als tot entpuppen. Als es sich zurück auf die Erde macht, ist diese nur noch ein „umgestürzter Hafen“. Bis heute sitzt das Kind da und beweint seine Einsamkeit.

Mit der Idee, das Märchen der Großmutter an den Anfang der „Woyzeck“-Inszenierung zu stellen, geben Regisseur Andreas von Studnitz und Dramaturgin Cornelia Hentschel in der Singener Färbe die Stoßrichtung vor. Hier geht es um nicht weniger als den Menschen und sein existentielles Ausgeliefertsein in der Welt. Wie ein Motto schreiben sich die Märchenzeilen Wort für Wort auf die Videoleinwand, die die gesamte Bühnenrückwand einnimmt.

Das Personal scheint zunächst auf fünf Personen konzentriert: Ralf Beckords Hauptmann ist ein in sich gefangener, resignativer Vertreter seines konservativen Standes, der Doktor von Elmar F. Kühling ein gewissenloser Menschenschänder, Ben Ossens Tambourmajor ein körperbesessener Hirni. Bianca Waechter darf ihrer Marie noch etwas mehr Leben geben. Woyzecks Geliebte scheint noch am ehesten die Regeln dieses Lebens zu verstehen. Das kann zuweilen durchaus Humor haben. Und dann Fionn Staceys Woyzeck: Auch in ihm stecken noch Reste von Aufbegehren und Stolz.

Die Videoleinwand wird zum wichtigen Teil der Inszenierung. | Bild: Eric Bührer

So sitzen sie da auf der Bühne und warten auf ihren Einsatz. Menschen, denen man beim Erlöschen zusieht, wie Sonne, Mond und Sterne im Märchen. Was sie erledigt hat, mag mit sozialen Konstellationen zu tun haben. Mehr aber noch mit ihrer Unfähigkeit, eingebrannten Mustern zu entkommen. Woyzecks Aufstöhnen „immer zu“ beim Anblick seiner Geliebten Marie und des Tambourmajors scheint mehr als nur des Menschen rücksichtslose Lust am Liebesakt zu meinen. „Immerzu“ mag auch auf die Unfähigkeit der Menschen zur Menschlichkeit verweisen. Und in der Konsequenz ist es mit der Willensfreiheit auch nicht weit her.

Überraschend ist der Aufbau der Färbe-Inszenierung. Die Videoleinwand an der Rückwand liefert zum einen Bilder vom Geschehen auf der Bühne, zum anderen von einer Person, die sich am Rand per Laptop in die Abläufe einmischt: Mit der Rolle ist Büchner selbst Teil seines Stücks. Alexandra Born setzt Akzente, kommentiert, übernimmt Dialogteile von Figuren, die auf der Bühne ausgespart sind. Am Ende kommt es ganz dicke. Woyzeck springt aus seiner Rolle und entdeckt, dass sie alle auf der Bühne quasi videoüberwacht waren – „Woyzeck“ als Sozialexperiment. Das Premierenpublikum hatte viel Beifall dafür übrig.

Vorstellungen bis Ende November von Mittwoch bis Samstag. Weitere Informationen: www.diefaerbe.de