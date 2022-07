Lesen bildet, aber auch mit Bildung ist es irgendwann mal gut. Im Urlaub zum Beispiel sollten wir uns nach den vielen schlechten Nachrichten etwas Erholung gönnen. Statt des Wälzers über die historischen und politischen Zusammenhänge in Osteuropa darf es ruhig die heitere Roadnovel sein.

Wir haben für Sie ein paar Vorschläge gesammelt, denen eines gemeinsam ist: Hauptsache kein Krieg, keine Inflation, kein Klimawandel. Negatives bitte nur, wenn sich in der Lieferung auch eine gehörige Portion Zuversicht oder wenigstens Heiterkeit befindet.

Wer diesem Konzept vorwirft, Eskapismus zu befördern, also Flucht vor der Realität, der liegt ganz richtig. Eskapismus ist nämlich nichts, wofür man sich zu schämen braucht, sondern eine gesunde Ausweichreaktion unserer Psyche: Wer in der Lage ist, zur Wirklichkeit auf Abstand zu gehen, kommt mit ihr besser zurecht.

Zum Pilstrinken ins Ruhrgebiet (Christoph Hülskötter)

Kai Feldhaus: „Bottrop Boy“, Correctiv, 226 Seiten, 13 Euro. | Bild: Correctiv Verlag

Kai Feldhaus lebt in Berlin und hat als Reporter die Welt bereist. Als Mensch aber ist er ein Teil seiner Heimat geblieben. Dem Ruhrgebiet. Und dieser Heimat hat der gebürtige Bottroper mit seinem Debütroman „Bottrop Boy“ (nein, kein Junge, sondern ein Stadtteil) ein literarisches Denkmal gesetzt.

Im Mittelpunkt der amüsanten Geschichte steht der liebenswerte Taugenichts Andi Sikorra. Der immer mal wieder ein krummes Ding dreht und dafür fast im Knast landet. Es ist eine Welt, in der die Protagonisten „Der Schwatte“ oder „Kalle“ heißen. Oder „Moneymaker“ gerufen werden, weil sie im wahren Leben Manni Macha heißen. Eine Welt, in der Mann schon morgens Wacholderschnaps trinkt und nur zum Fußballplatz geht, um Ruhe vor der Alten zu haben und gemütlich ein Pils zu trinken.

Eine Welt, in der Mann zum Griechen geht, weil der zum viel zu fettigen Essen immer einen Ouzo spendiert. Der schönste Satz des Buches stammt von Andis Vater Hermann: „Zuhause ist da, wo man immer schon vorher weiß, was als Nächstes passiert.“ Obwohl das dann gerade für den alten Herrn noch völlig anders kommen soll…

Raus aus dem Reihenhaus (Johannes Bruggaier)

Joachim Meyerhoff: „Alle Toten fliegen hoch: Amerika“, Kiepenheuer & Witsch 2013; 336 Seiten, 12 Euro. | Bild: Kiepenheuer & Witsch

Noch heute, bekennt der Erzähler, erzähle er oft, dass sein Jahr in Amerika einem Basketballstipendium zu verdanken war. „Aber das stimmt nicht. Meine Großeltern haben den Austausch bezahlt.“

Mit diesem ersten Absatz ist nicht nur der Ton gesetzt. Er verrät auch, worum es geht, in „Alle Toten fliegen hoch: Amerika“. Nämlich einerseits um den Traum eines Jugendlichen von einem bedeutenden Leben in der großen weiten Welt, bewundert von allen, die es nicht herausgeschafft haben aus ihrem durchschnittsdeutschen Reihenhausalltag.

Und andererseits um die nach wie vor durchschnittliche Wirklichkeit, in der vermeintliche Sportkarrieren bloß Austauschprogramme sind, bezahlt von Oma und Opa. Joachim Meyerhoff erzählt von einem Jungen, dessen Bemühen um Coolness in schöner Regelmäßigkeit an sehr banalen Dingen scheitert: eine falsch ausgewählte Hose, ein störrisches Pferd, plötzliches Nasenbluten. Wunderbar ironisch, großartige Unterhaltung.

Roadmovie über das Trauern (Beate Schierle)

Jasmin Schreiber: Marianengraben. Roman. Eichborn 2020; 256 Seiten, 12 Euro. | Bild: Eichborn Verlag

Paula, eine junge Frau, verliert ihren über alles geliebten Bruder. Der kleine Junge, den das Meer so fasziniert hat, ertrinkt – und seine große Schwester bleibt zurück in ihrem Kummer und ihrem Leid.

Neue Bewegung kommt erst in ihr Leben, als sie den ziemlich renitenten Senior Helmut kennenlernt. Die beiden schrägen Vögel fahren gemeinsam in die Alpen, und auf dieser Fahrt, die eher einem Roadmovie gleicht, kommt Paula langsam wieder mit dem Leben in Berührung, während Helmut sich auf seine letzte Reise macht.

Jasmin Schreibers Buch handelt zwar von Verlusten, von Tod und Trauer, ist aber gleichzeitig oft so komisch, dass man kaum aus dem Lachen herauskommt. Jasmin Schreiber ist Biologin, und ihr nüchterner Stil macht die Lektüre noch reizvoller.

Mit Sam in die eigene Jugend zurück (Birgit Hofmann)

Benedict Wells: „Hard Land“, Diogenes 2021, 338 Seiten, 24 Euro. | Bild: Diogenes

Missouri, 1985: Der Sommer hängt schwer in der Luft. Sam, 15, findet sein Leben in der Kleinstadt öde, bis er diesen Ferienjob in einem alten Kino annimmt, wie seine Mutter es will.

Was er widerwillig beginnt, wird zu seinem besten, aber auch schwersten Sommer. Im Kino lernt er den introvertierten Sportfan Hightower, Cameron, der auf Männer steht, und seine erste große Liebe kennen: Kirstie.

Benedict Wells, erst 1984 geboren, trifft den Ton der Zeit. Wer in den 80ern jung war, hört mit Sam Bruce Springsteen und Fleetwood Mac, und wird in eine Zeit zurückversetzt, wo die Sommer unbeschwert waren und man verrückte Dinge tat. Auch jungen Leuten wird der Roman gefallen, denn Erwachsenwerden dreht sich um dieselben Dinge – damals wie heute.

Der Brenner bei den Müllbuddhisten (Elisabeth Schwind)

Wolf Haas: Müll, Hoffmann und Campe 2022, 287 Seiten, 24 Euro. | Bild: Hoffmann und Campe

Acht Jahre mussten Fans der Brenner-Krimis auf den neuen Wurf warten. Jetzt ist er da – und greift das topaktuelle Thema Recycling auf. Allerdings auf die unverwechselbare Art des österreichischen Autors Wolf Haas.

Sein Ich-Erzähler, dem man den Wiener Dialekt seines dem Mündlichen abgelauschten Sprachstils schon beim Lesen anhört, philosophiert da etwa frei Schnauze über Müllbuddhismus auf dem Recyclinghof – in Wien Mistplatz genannt.

Genau dort ist der einstige Kripo-Mann Simon Brenner inzwischen gelandet. Als Mistler. Und nun tauchen da – aus Recyclingsicht völlig falsch sortiert – die Leichenteile eines Mannes auf. Wieder einmal stolpert der Brenner unfreiwillig durch einen Fall, dessen Autor an Skurrilität und Sprachwitz keine Wünsche offen lässt.

Für was Spannendes ist man nie zu alt (Nicole Rieß)

Karen M. McManus: One Of Us Is Lying. cbt 2020, 496 Seiten, 11 Euro (Taschenbuch) | Bild: cbt

Meistens empfehlen ja Eltern ihren Kindern Bücher – manchmal bedienen sich aber auch Eltern aus dem Bücherregal des Nachwuchses. Und als ob es nicht genug Grund zur Freude wäre, dass das Kind überhaupt liest: Nein, das Interesse am gedruckten Buch wurde durch eine Serie geweckt: „One Of Us Is Lying“.

Manchmal ein bisschen zu viel Zeit am Tablet zu verbringen, kann also durchaus auch positive Effekte haben. Karen M. McManus‘ gleichnamiger Jugendroman von 2017 dreht sich um die Schüler Bronwyn, Addy, Nate und Cooper, die im Verdacht stehen, für den Tod eines Mitschülers verantwortlich zu sein, der all ihre Geheimnisse kannte.

Das ist so spannend, dass man es kaum weglegen will. Fortsetzungen gibt es auch – zum Glück, denn der Sommer ist lang.

