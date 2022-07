Er hat es ihm angetan – der Hecht! Schon als kleiner Junge lauerte er ihm auf, fühlte den gräulich-grünen Schatten auf den Köder zuschnellen und spürte „den Orkan“, den der kraftvolle Jäger an seiner kleinen Fiberglasrute entfaltete. Jetzt hat Andreas Möller dem bedrohlichen Raubfisch, der auch im Bodensee sein Unwesen treibt, ein ganzes Buch gewidmet.

Die Natur ist Möllers Thema

Das ist ungewöhnlich, denn Möller ist im Hauptberuf kein Angler, sondern Kommunikationschef beim Ditzinger Maschinenbauer Trumpf. Tagsüber beschäftigt er sich eher mit Laserschneiden und Blechbiegen, als mit Blinkern und Wobblern.

Allerdings hat der gebürtige Rostocker schon mehrfach mit Büchern überrascht, die Natur- und Landwirtschaftsthemen zum Gegenstand haben. Zuletzt veröffentlichte er 2018 mit „Zwischen Bullerbü und Tierfabrik“, ein Sittengemälde der deutschen Landwirtschaft, mit all ihren Herausforderungen und Widersprüchen.

Buchcover: Andreas Möller: „Hechte – Ein Porträt“, hrsg. v. Judith Schalansky bei Matthes & Seitz, Berlin, 2022, gebundene Ausgabe, 20 Euro, 160 Seiten. | Bild: Rosenberger, Walther

Nun also der Hecht. Mit einer Mischung aus autobiografischem Erfahrungsbericht und wissenschaftlichem Traktat nähert sich Möller dem scheuen Räuber, garniert mit privaten, als auch historischen Bildern und farbigen Zeichnungen.

Ausgehend von seinen ganz persönlichen Erlebnissen mit dem „torpedo-förmigen Fisch“ entfaltet er eine umfassende Darstellung des Tieres, seiner bevorzugten Habitate, der Fisch-Ökonomie um ihn herum, aber auch des gesamten kultur-historischen Kontextes, in dem der „vielleicht charakteristischste Süßwasserfisch unserer Breiten“, wie Möller schreibt, gejagt, verzehrt und neuerdings auch geschützt wird.

Eine Kulturkritik moderner Angler und Fischer

Dabei spart er den Menschen als Feind des Raubfischs nicht aus. Mal beschreibt er die klassischen Boddenfischer an den Küsten der Ostsee, mal nimmt er die Selfie-geilen Gelegenheitsangler aufs Korn, die im Flecktarn und hoffnungslos über-ausgerüstet ihre Ruten auswerfen.

Einige Kilo Fisch verschwinden mitunter im Magen eines Kormorans – pro Tag. Hecht ist selten dabei, aber mancherorts schafft es der Vogel, die Hechtbestände zu dezimieren. | Bild: Bernd Settnik, dpa

Schreiben ist bei Möller auch immer ein Stück weit Kulturkritik, etwa wenn er die Marotte heutiger Umweltapologeten geißelt, einzelne Arten zu schützen ohne das gesamte Ökosystem in den Blick zu nehmen. Dass das zu Problemen führt, sehe man beim Wolf, oder beim Kormoran, in dessen Magen bis zu 30 Prozent der Fischbestände landen und die damit Arten schlicht wegdezimierten, schreibt Möller – ein am Bodensee nur allzu präsentes Phänomen.

An der Havel hebt auf der Havel bringt ein Fischer bei Sonnenaufgang Reusen aus. Nahezu alle Binnengewässer sind Lebensraum für Hechte. | Bild: Jens Kalaene, dpa

Warum der Hecht nicht auf den Speisekarten ist

Apropos Magen: Vom Speisezettel der Menschen ist der sehr schmackhafte Hecht nahezu komplett verschwunden. Von der schicken Spitzengastronomie gemieden, auf lokalen Märkten kaum erhältlich, landet er nur noch in einigen wenigen Landgasthöfen auf den Speisekarten, so Hechtkenner Möller.

Wer zu den Glücklichen gehört einen selbst zu fangen, für den hat der promovierte Technikhistoriker den passenden Tipp parat: „In Butter braten oder auf den Punkt garen, vielleicht einen Tick über die Glasigkeit hinaus“. Petri heil!