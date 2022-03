Nachdem das Bodenseefestival sich in den letzten Jahren einem Land oder einer Region gewidmet hat, steht es 2022 unter einem umfassenderen Thema: „NATUR“ – in Großbuchstaben.

Als Teil der Natur, aber auch als ihr Gegenüber und Zerstörer, haben Menschen zu allen Zeiten auch die künstlerische Auseinandersetzung mit ihr gesucht, von Höhlenmalereien und Knochenflöten über Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ bis zum modernen „Nature Writing“. Das Spannungsfeld zwischen Mensch, Kultur und Natur ist so zeitlos wie hochaktuell.

Ein roter Faden durchs Programm

Die Schönheit der Natur steht ebenso im Zentrum des Festivals wie ihr Wandel und ihre Gefährdung. Als roter Faden zieht sich das Thema durch die Programme: Die Mezzosopranistin Magdalena Kožená und der Tenor Andrew Staples singen Mahlers „Lied von der Erde“, Philippe Herreweghe dirigiert dazu das Orchestre des Champs-Élysées in Friedrichshafen.

Das Landestheater Schwaben präsentiert mit „Natur“ die Uraufführung einer bösen Komödie im Konzerthaus Ravensburg: Eine mit allem Outdoor-Comfort ausgestattete Gruppe erwartet aus sicherer Entfernung einen Felssturz. Lieder von Franz Schubert zum Thema Natur singt der Schweizer Bariton Manuel Walser in Münsterlingen.

Einer der besten Multipercussionisten der Welt

Artists in Residence sind der Percussionist Martin Grubinger und die klassische Band „Spark“. Der Österreicher Martin Grubinger gehört zu den besten Multipercussionisten der Welt. Er ist nicht nur für technische Perfektion, unbändige Spielfreude und musikalische Neugier bekannt, sondern auch für Projekte wie „The percussive planet“, für sein Engagement gegen Rassismus und als Moderator der Sendung Klickklack.

Er holte das Schlagzeug aus seiner Nische im Konzertbetrieb und brillierte in der Berliner Philharmonie, dem Wiener Konzertverein und der New Yorker Carnegie-Hall. Zahlreiche Komponisten widmeten ihm neue Werke für Schlaginstrumente.

Termine der Artists in Residence Martin Grubinger 7. Mai, 20 Uhr, Friedrichshafen, GZH: Eröffnungskonzert mit dem Residentie Orkest Den Haag

8. Mai, 20 Uhr, Weingarten, Kultur- und Kongresszentrum sowie 9. Mai, 19.30 Uhr, Dornbirn, Kulturhaus: Konzert mit dem Residentie Orkest Den Haag

14. Mai, 20 Uhr, Ravensburg, Konzerthaus: Martin Grubinger & Friends Spark 8. Mai, 20 Uhr, Tettnang, Neues Schloss: Green Music

14. Mai, 19 Uhr, Achberg, Schloss Achberg: Bird‘s Paradise

17. Mai, 20 Uhr, Klosterkirche Hegne, sowie 26. Mai, 11 Uhr, Münsterlingen, Klosterkirche: Spark & Valer Sabadus

19. Mai, 19 Uhr, Friedrichshafen, Bahnhof Fischbach: Bach – Berio – Beatles

21. Mai, 20 Uhr, Ravensburg, Konzerthaus: Spark & Sandie Wollasch

22. Mai, 18 Uhr, Tettnang, Neues Schloss: Sinfonie im Innenhof mit der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben

29. Mai, 18 Uhr, Meersburg, Neues Schloss: Be Baroque

Grubinger sollte bereits 2020 beim wegen der Corona-Pandemie abgesagten Bodenseefestival auftreten. Jetzt kommt er 2022, auch weil ihm Umweltschutz ein wichtiges Anliegen ist. Beim Eröffnungskonzert in Friedrichshafen wird er das für ihn geschriebene „Frozen in Time“ des Israeli Avner Dorman spielen, ein Werk voller rhythmischer Finessen und rasantem Temperament.

Das Residentie Orkest Den Haag umrahmt ihn mit Brittens Adaption von Mahlers „Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen“ und der Frühlingssinfonie von Robert Schumann. Im Konzerthaus Ravensburg lädt er befreundete Musiker zu einem Abend rund um Trommeln, Becken, Congas, Marimba- und Xylophon ein. Grubinger hat angekündigt, im kommenden Jahr seine Bühnenkarriere zu beenden – die Konzerte beim Bodenseefestival gehören also zu seiner vorletzten Saison.

Klassik neu gedacht

Weiterer Artist in Residence ist das Ensemble Spark. Es nennt sich „die klassische Band“ und verbindet auf Blockflöten, Geige, Cello und Klavier kammermusikalische Präzision mit dem kraftvollen Biss einer Rockband. Die Musiker denken Klassik neu, kombinieren hemmungslos Barock, Avantgarde, Pop, Folk und eigene Kompositionen – und das mit einer Begeisterung, die sich nahtlos auf das Publikum überträgt.

Das Ensemble Spark verbindet kammermusikalische Präzision mit dem Biss einer Rockband. | Bild: Gregor Hohenberg

Ihre Auftritte sprühen vor Energie, untermalt von Lichtorgel und Nebelmaschine. Seit dem Gewinn eines Echo Klassik ist die Band weltweit auf renommierten Bühnen und Festivals zu Hause.

Zehnmal werden sie beim Bodenseefestival zu hören sein. In dem eigens für das Festival konzipierten Programm „Green Music“ geht es um Schönheit, Vielfalt und Zerbrechlichkeit der Erde, es enthält die Uraufführung von „Loops and Reflections“ von Johannes Hofmann.

Zurück in den Garten Eden

Mit dem Countertenor Valer Sabado macht sich Spark auf die Suche nach dem Garten Eden als Ort der Sehnsucht, mit der Jazzsängerin Sandie Wollasch kreieren sie ein eigenes Loblied auf die Natur mit Songs von Duke Ellington, Sting, Joni Mitchell und Henri Mancini.

„Kiss of Fire“ heißt die Sinfonie im Innenhof des Neuen Schlosses Tettnang mit der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben. Spark engagiert sich bei der Initiative „Rhapsody in School“ und wird während des Festivals zwei Konzerte speziell für Schüler geben.

Mit neuen Orten und Formaten sucht das Festival, den Blick auf Natur und Kultur zu schärfen. So unternimmt das Duo Schriefl/Bär ein Wandelkonzert auf der Mainau sowie einen musikalischen Spaziergang auf dem Tettnanger Hopfenweg. Mit Trompete, Alphorn, Akkordeon und Co erfinden sie Händel als Rockmusiker neu und bringen Jodler zum Grooven.

Ein Wanderkonzert mit der Camerata Serena rund um Friedrichshafen führt das Publikum an die Rotach und durch Ailingens Obstwiesen. Dabei interpretieren Chor und Solistenensembles unter anderem Lieder aus Mendelssohns Sammlung „Lieder im Freien zu singen“. Bewährt und beliebt ist das Literaturschiff, das in diesem Jahr mit Hans-Jürgen Balmes, Maria Gamillscheg und Reinhard Kaiser-Mühlecker an Bord ablegen wird.

Konzerte in Kirchen und Schlössern

Auch die Vielzahl der Bühnen lädt dazu ein, den landschaftlichen Reiz der Region neu zu erkunden. Es gibt Konzerte in Kirchen wie dem Münster auf der Reichenau sowie den Klosterkirchen Hegne und Münsterlingen, in den Schlössern Meersburg, Achberg, Tettnang und Salem sowie in kleineren Spielstätten wie dem Kreuzlinger Kult X, dem Romanshorner Kornhaus oder dem Lehenhof im Deggenhausertal.

Für Kinder und Familien wird das SWR Symphonieorchester im Konzerthaus Ravensburg die Geschichte der kleinen Geige Violina erzählen. Ihre Eltern sind ein Ahorn und eine Fichte aus den Bergen, sie erlebt 300 Jahre Musik von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ bis zu Brittens „Simple Symphony“. Zum krönenden Abschluss des Bodenseefestivals gibt es wieder ein Picknickkonzert für die ganze Familie im Schlosspark Salem.

Das 34. Bodenseefestival findet vom 7. Mai bis zum 6. Juni an 21 Orten der Bodenseeregion statt. Weitere Infos, Programm und Tickets hier.