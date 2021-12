von Welf Grombacher

Silvester naht und damit die Frage: Wie sollen wir den Jahreswechsel gestalten? Im vergangenen wie auch in diesem Jahr gibt die Pandemie eine klare Antwort. Feiern, das geht wieder einmal nur allein oder zumindest im kleinsten Kreis.

Wie sich Silvester anders begehen lässt, erklärt einmal mehr die Literatur. Wieso nicht einfach mal nachschauen, was andere in der Nacht so getrieben haben? Ein Blick in die Tagebücher von Schriftstellern und anderen Berühmtheiten gibt Auskunft und man geht dabei noch nicht mal in ein erhöhtes Infektionsrisiko ein.

Die Bilanzierer

Nicht die schlechteste Lösung liefert einmal mehr der große Goethe. Der notierte 1777 in sein Tagebuch: „Abends zu Hause. Aufgeräumt das alte Jahr.“ Gerne pflegte der Dichterfürst an Silvester Ordnung zu machen und aufzuräumen. So läuft man nicht Gefahr, melancholisch zu werden und geht gut sortiert ins neue Jahr. Warum also nicht die Dinge erledigen, die liegen geblieben sind. So macht man wenigstens etwas Sinnvolles. Die Steuererklärung muss es ja nicht gerade sein. Aber vielleicht mal wieder den Schreibtisch oder die Wohnung aufräumen, dann kann das neue Jahr mit all seinen guten Vorsätzen kommen. Einen ähnlichen Ansatz hatte 1912 der ungarische Schriftsteller, Psychiater und Morphinist Géza Csáth. Er zog an Silvester Jahresbilanz: „360- bis 380-mal Koitus“. Fein säuberlich listete er all seine „Bekanntschaften“ auf und formulierte auch gleich die Ziele fürs kommende Jahr: „Koitus jeden zweiten Tag. Zähne machen lassen. Neues Jackett.“

Die Seher

Der Chronist Walter Kempowski liebte es ruhig an Silvester. „Wie macht man das eigentlich, feiern? Das heißt doch wohl saufen, oder?“, schrieb er 1983 in Nartum in sein Tagebuch. Wenn sich doch einmal Gäste ansagten, flüchtete er sich ins Bleigießen, um seine Zukunft daraus zu lesen, oder vertrieb mit Knallbonbons und Raketen die Dämonen des alten Jahres. „Zum Kotzen! Aber: ohne Folkloristisches kann ich so was überhaupt nicht mehr ertragen.“

Auch der Schriftsteller Arno Schmidt verbrachte die Silvesternacht allein mit seiner Frau Alice und versuchte, in die Zukunft zu schauen: Er legte im Wohnzimmer die Karten.

Die Ignoranten

Wenn schon nicht feiern, warum die Zeit dann nicht nutzen und arbeiten? Der Anthroposoph Rudolf Steiner hielt 1912 an vier aufeinander folgenden Abenden Vorträge in Köln. Selbst in der Silvesternacht. Als er um zwölf draußen auf der Straße Glocken und Menschen jubeln hörte, dozierte er einfach weiter: „Im Yoga macht sich die Seele von dem frei, worin sie eingehüllt ist.“

Erzwungenermaßen ruhig angehen lassen musste es der als Jude von den Nazis diffamierte Victor Klemperer. In den 30er Jahren saß er in der Nacht des Jahreswechsels mit Ehefrau Eva zu Hause, trank einen chilenischen Cap Coronel und las ihr stundenlang aus Romanen vor, bevor die Lichter des Weihnachtsbaums noch einmal angezündet wurden und die beiden zu Bett gingen. Für Andy Warhol war das keine Option. Der musste in dieser Nacht unters Partyvolk und schaute sich das Feuerwerk von der Brooklyn Bridge an. Morgens um vier aber ging er mit seinen Hunden um den Block und notierte 1986 ins Tagebuch: „Es war blöd, so lange aufzubleiben, nur weil Silvester war.“

Die Frühzubettgeher

Ganz ähnlich muss das auch Thomas Mann empfunden haben. Wie sonst ist es zu erklären, dass er am Silvesterabend 1912 zwar seine Schwiegermutter nach München in die Mauerkircherstraße eingeladen hatte, sich dann aber um elf ins Bett verabschiedete: „Ihr wisst, ich muss morgen früh raus!“

Noch schöner aber ist die Geschichte, die der Immobilienmakler und Ferkelgroßhändler Karl Ignaz Hennetmair über seinen Freund, den Schriftsteller Thomas Bernhard, berichtet. Gemeinsam schauten die beiden sich an Silvester 1972 den Blauen Bock mit Heinz Schenk an, bevor Bernhard sich punkt 22 Uhr erhob und sagte, er werde jetzt zu Bett gehen. Also köpften die beiden, weil es denn sein muss, noch eine 0,2 Liter Flasche Sekt (für jeden ein Fingerhut), stießen schon mal aufs neue Jahr an und freuten sich, dass sie den Abend „ganz alkoholfrei“ verbracht hatten, um sich gegen 22.30 Uhr dann voneinander zu verabschieden. „Rundherum krachten schon die Böller, als ich Thomas zum Wagen begleitete. Thomas ließ einen Furz und sagte: Jetzt fahr ich wie ein Knallfrosch nach Hause.“