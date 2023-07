Der Autor vom Bodensee ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Bilder aus seinem Leben.

Bild: dpa

Dieses Bild von Schriftsteller Martin Walser wurde 2016 bei einem Spaziergang in Birnau am Bodensee aufgenommen.

Bild: SWR

Eine Aufnahme aus jungen Jahren.

Bild: dpa

2008: Martin Walser vor seinem Haus in Nußdorf bei Überlingen.

Bild: Wolf1949/Wikipedia

Das Geburtshaus von Martin Walser in Wasserburg. Hier erblickte der Schriftsteller am 24. März 1927 das Licht der Welt.

Bild: Mathias Michaelis

Mit 30 Jahren kehrte Martin Walser an den Bodensee zurück.

Bild: Manfred Rehm/dpa

1968: Martin Walser hält anlässlich der Notstandsgesetzgebung eine Rede im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main. Zahlreiche prominente Vertreter von Wissenschaft und Kunst riefen bei dem Treffen zum Widerstand gegen die Notstandsgesetze auf.

Bild: dpa

1952: Heinrich Böll, Ilse Aichinger und Günther Eich während der Tagung der Gruppe 47, ein Treffen von deutschsprachigen Schriftstellern. Die Erzählung Templones Ende von Walser wurde 1955 mit dem Preis der Gruppe prämiert.

Bild: Privatarchiv Martin Walser

Martin Walsers Familie, aufgenommen Anfang der 80er-Jahre: Seine Ehefrau Käthe (von links) mit den Töchtern Johanna, Alissa, Franziska und Theresia.

Bild: Ruper Leser

Martin Walser Mitte der 90er-Jahre. Wenig später sollte seine Paulskirchenrede eine bundesweite Debatte auslösen.

Bild: dpa

1998: Der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 1998, Martin Walser, nimmt nach seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche den Applaus der geladenen Gäste entgegen. In seiner Rede kritisierte Walser die Vergangenheitsbewältigung der Deutschen und das zudem nach seiner Ansicht nach dafür untaugliche, geplante Holocaust-Mahnmal in Berlin. Der Preis ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen in Deutschland.

Bild: imago stock&people

In Peter Lenks Skulptur Bodenseereiter in Überlingen (1999) ist Martin Walser als Reiter dargestellt. Es ist eine künstlerische Antwort von Lenk auf die Paulskirchenrede von Martin Walser im Jahr 1998.

Bild: Südkurier

Martin Walser (links) und Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Zwischen ihnen bestand ein angespanntes Verhältnis.

Bild: Südkurier

Gleicher Jahrgang: Martin Walser (links) und Schriftsteller Günter Grass. Grass starb im Jahr 2015.

Bild: Südkurier

Der Schriftsteller bei der Arbeit an seinem Schreibtisch.

Bild: SK-Archiv

2007: Walser bei der Filmpremiere von Ein fliehendes Pferd.

Bild: dpa

2010: Martin Walser sitzt auf einer Bank vor seinem Haus in Nußdorf bei Überlingen am Bodensee.

Bild: dpa

2014: Martin Walser kurz vor seiner Lesung in Ravensburg.

Bild: dpa

2022: Martin Walser in seinem Haus vor einer Bücherwand. Das Deutsche Literaturarchiv kauft mithilfe verschiedener Geldgeber den Vorlass des Schriftstellers Martin Walser. Insgesamt umfasst er laut Literaturarchiv rund 75.000 handschriftliche Seiten.

Bild: Hanspeter Walter

2022: Walser neben seiner Frau Käthe in der ersten Reihe bei der langen Nacht der Bücher in Überlingen.