Seit einem Jahr beobachte ich mich beim Sprechen selbst. Schuld daran ist das Homeoffice: Statt im echten Leben sehen wir einander nur noch auf Bildschirmen. Wer in Videokonferenzen das Wort ergreift, erscheint riesengroß, damit auch alle sehen, wer da spricht. Solange du nur zuhörst, erscheint dir das vernünftig. Die Irritation tritt ein, wenn du selbst etwas sagst. Aha, denkst du dann: So grimassiere ich also, wenn ich eine launige Bemerkung mache! Könnte ich mir mal abgewöhnen.

Vom französischen Rokokodichter Pierre Carlet de Marivaux ist eine Geschichte überliefert, die uns in Zeiten der ständigen Selbstbespiegelung zu denken gibt. Mit 18 Jahren hatte er sich in ein Mädchen verliebt, dessen verschämter Augenaufschlag reizendes Lachen jeden Mann seines Alters schier um den Verstand bringen musste. Die Hochzeit war bereits geplant.

Doch dann geschah etwas, das die Flamme seiner Leidenschaft schlagartig erstickte. Zufällig wurde er Zeuge, wie die Schöne vor einem Spiegel jedes einzelne ihrer betörenden Kunststückchen trainierte – vom bezaubernden Lächeln bis zum verführerischen Blick. Die ganze vermeintliche Anmut entpuppte sich als inszenierte Topmodel-Show. Marivaux sagte die Hochzeit ab.

Kein Wunder, dass in seinen Dramen das Spiegelbild den Charakter verdirbt. In „Der Streit“ zum Beispiel soll ein Menschenversuch ergründen, wie die Untreue in unsere Welt gekommen ist. Dazu lässt ein König vier Kinder unabhängig voneinander in Isolation aufwachsen. Nach 18 Jahren kommen sie frei. Wie werden sie sich begegnen? Wie lieben? Und wen? Die schöne Eglé erblickt als erstes in einem Bach ihr eigenes Spiegelbild. Fortan kennt sie nur ein Ziel: Weitere Bewunderer dieses herrlichen Anblicks finden!

Der Spiegel hat uns den Narzissmus gebracht, die digitalen Medien dafür die Monotonie. Die Künstlerin Jenna E. Garrett sammelt seit 2014 Selfies aus dem Internet und untersucht die darin verwendeten Gesten und Gesichtsausdrücke. Das Ergebnis: Alle wollen immer mehr so aussehen wie alle. Zwischen Kuss- und Schmollmund, Schiel- und Kulleraugen gibt es kaum mehr Alternativen. Wer vom globalen Mienenkodex abweicht und so etwas wie individuelle Züge riskiert, macht sich verdächtig.

Sogar Staatschefs passen sich dem Konformitätsdruck an. Ex-US-Präsident Barack Obama ließ sich einmal beim Grimassieren vor einem Spiegel filmen. Man sieht ihn beim Zungerausstrecken, Augenzukneifen, aber was immer er auch anstellt: Es sind die typischen Codes der Selfie- und Emoji-Kultur. „Die markante Mimik von Selfies“, stellt der Kunsthistoriker Wolfang Ullrich fest, „hat bereits seine gesamte Körpersprache geprägt“.

Hochzeiten absagen, nur weil jemand die angesagtesten Gesichtszüge einübt? Heute gehört das zum Training eines jeden Spitzenpolitikers!

Jetzt also die nächste Stufe: tägliche Selbstbeobachtung im Homeoffice. Heinrich von Kleist schrieb einst über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Wir dagegen verfertigen beim Quatschen unser Erscheinungsbild. Schon ertappe ich mich dabei, entschlossener, wacher, energischer dreinzublicken. Wie du guckst, so sprichst du. Warum hat mir das nicht schon längst jemand gesagt?