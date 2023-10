Womit vertrieben sich die Menschen der Steinzeit ihre Zeit? Sie waren als Sammler und Jäger unterwegs, so heißt es. Das gilt aber nicht nur für die vielseitigen Mannsbilder der Frühgeschichte. Bis heute werfen sich Menschen leidenschaftlich auf das Sammeln schöner Dinge – und auf die Jagd auf wilde Tiere. Verstärkt gilt dies für den alten Wald-Adel und dessen junge Vertreter, die die Tradition ihrer Vorväter und Ahnfrauen mit anderen Vorzeichen ins 21. Jahrhundert übersetzen.

Exemplarisch steht Christian Erbprinz von Fürstenberg für den Versuch, Kunstwerk und Waidwerk ins Leben zu holen. Mit seiner Frau Jeannette startete er bereits vor Jahren die Reihe „Fürstenberg zeitgenössisch“, die sich zu einer vielbeachteten Reihe entwickelt hat.

Bei der Vernissage stellte der 45-jährige Kunstfreund einen neuen Künstler vor. Der Fotograf Jochen Lempert stellt 40 Fotografien aus. Lempert fotografiert ausschließlich Natur. Einmal krabbelt ein Maikäfer in einer Großaufnahme über das Bild, dann emporschießendes Efeu oder ein Gebüsch, das zufällig die Form eines Hirschs aufweist.

Bei Lempert lohnt es sich, dass man zwei und drei Mal hinsieht. Seine Fotos transportieren häufig ein Detail, das erst der spätere Blick offenlegt. Da ist der Schmetterling, der sich auf einer Tür verbirgt oder eine glänzende Tollkirsche. Und ein Foto hat die winzige Größe von zwei Briefmarken. Die Betrachter müssen also ganz nahe rücken, um den Hasen auf dem Bild zu erkennen, der über ein Feld hoppelt.

Jochen Lempert: „Ivy and Vanessa Atalanta“, 2022. | Bild: Jochen Lempert, VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Lempert kommt aus der Biologie. Dieses Fach hat er studiert, es lenkte seinen Blick auf alle natürlichen Lebensformen, in denen kein Mensch auftaucht. Zur Fotografie gelangte er später, aus dem anfänglichen Hobby wurde ein ernsthaftes künstlerisches Anliegen. Der 65-Jährige wurde bereits mehrfach mit einschlägigen Preisen ausgezeichnet.

Die Sammlungen „Fürstenberg Zeitgenössisch“ findet der Besuch in den Sammlungen am Karlsplatz in Donaueschingen (hinter dem Schloss). Die Sammlung moderner Kunst der Familie hängt und steht in großzügigen Räumen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Ein eigener Raum ist Anselm Kiefer gewidmet, einem der bedeutendsten Künstler unserer Zeit; Kiefer stammt aus Donaueschingen. Die Sammlungen haben bis November geöffnet, Dienstag bis Sonntag sowie am Feiertag 11 bis 17 Uhr. (uli)

Zuletzt präsentierte er seine Schwarz-Weiß-Aufnahmen im Centre Pompidou in Paris. „Mir gefällt er, weil er in der Natur unterwegs ist. Das bin ich als passionierter Jäger auch“, kommentierte der Gastgeber von Fürstenberg in einer launigen Rede, die erfreulich vom gewohnten Vernissagen-Sprech abwich, der sonst als Spielwiese für ehrgeizige Kunsthistoriker dient. Der Gastgeber erklärte die Kunstwerke in gut verständlicher Sprache.

Fotos ohne Rahmen

Die Präsentation der Fotografien ist eigenwillig. Jochen Lempert klebt die Abzüge (Silbergelatine) einfach an die Wände des hohen Saales. Kein Rahmen fängt sie ein, keine Leiste begrenzt sie. Die Werke wirken dadurch direkter, sagt er im Gespräch. Ein Rahmen würde nur ablenken und die Fotografie künstlich glätten. Dabei sei es normal, dass ein Abzug eines Negativs eine leichte Wellung entwickle, und darauf komme es ihm an.

Wo heute Zeitgenossen Kunst wie Lempert oder Anselm Kiefer gezeigt wird, dominierten vor 20 Jahren noch die klassischen Meister. Dann die Wende: Die Familie von Fürstenberg verkaufte 2003 bedeutende alte Meister an den schwäbischen Fabrikanten Reinhold Würth. Die Graue Passion von Holbein – ein exponiertes Werk der deutschen Renaissance – wurde damals von der Staatsgalerie in Stuttgart erworben; damit sollte auch verhindert werden, dass ein Investor im Ausland diesen Zyklus erwirbt als schnöde Kapitalanlage. In Stuttgart kann Holbeins Meisterwerk bis heute betrachtet werden. Das allmähliche Leeren der eigenen Sammlung war damals kritisch begleitet worden. Christian von Fürstenberg will mit seinen Neuerwerbungen eine neue Ära des Mäzenatentums einleiten. Dazu gehört neben dem Aufkauf von Kunstwerken die Vergabe von Stipendien an junge Künstler.