Sie warten auch im beginnenden vierten Jahrzehnt noch gerne mit Überraschungen auf, die kleinen aber feinen Kammermusiktage in der anheimelnden romanischen Bergkirche in Büsingen. Mit dem Gringolts Quartett, das sonst die großen Musikfestivals bespielt und auch im Festspielhaus Baden-Baden oder der Elbphilharmonie zu Hause ist, konnten die Veranstalter ein musikalisches Schwergewicht gewinnen, das mit feinem und ausgefallenem Programm überzeugte.

Es begeisterte unter anderem mit Zemlinskys drittem Streichquartett oder Schumanns A-Dur-Quartett, von dem Musikkenner schwärmten, dass sie es nie so perfekt gespielt gehört hätten.

Am nächsten Abend erweiterte der künstlerische Leiter der Musiktage, Cellist Christian Poltéra, das Quartett zum Quintett im G-Dur-Werk des Tschaikowsky-Schülers Sergej Tanejew. Poltéra wird übrigens auch in der kommenden Saison in der Region zu hören sein: In Samuel Barbers Konzert für Violoncello und Orchester op. 22 ist er der Solist in den März-Konzerten der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz.

Im intimen Nachtkonzert sorgte der schwedische Lautenist Jakob Lindberg für entspannende Alte Musik im Kerzenlicht, und zum Abschluss spielten Ronald Brautigam, Esther Hoppe und Christian Poltéra zwei späte, unergründlich tiefsinnige Klaviertrios von Franz Schubert – der Pianist Brautigam spielte ganz authentisch auf einem historischen Hammerflügel. Alle Konzerte erfreuten sich regen Zuspruchs durch das Publikum, das längst auch Fan-Gemeinde der Kammermusiktage ist.

Eine Entdeckung der besonderen Art war auch die sonntägliche Matinee mit einem Nachwuchs-Quartett. Das Modulor Quartett gründete sich 2019 aus Studenten der Zürcher Hochschule der Künste und es ist nicht nur ein klassisches Streichquartett, sondern verfolgt auch interdisziplinäre Projekte. Tanz bezieht es ein und Parallelen zur Architektur will es verfolgen. Denn der Name des Ensembles bezieht sich auf die gleichnamige Proportionslehre des Architekten Le Corbusier.

Die Bergkirche in Büsingen ist regelmäßig Schauplatz der jährlich stattfindenden Kammermusiktage. | Bild: Veronika Pantel

Kein Wunder, dass Henry Purcells vierstimmige Fantasien von 1680 das Programm eröffneten: Wie gut entfaltete sich die Barockmusik in kunstvoller Polyphonie mit kontrastierender Homophonie und kühner Chromatik im schmucklosen Kirchenraum! Und wie vollmundig klangen die Instrumente mit den gestaltenden Wechseln von schnell und langsam oder von schleppend und lebhaft. Das Baden im barocken Klang ohne störende, hallende Akustik war ein Genuss.

Heftiger Kontrast dann mit dem gewaltigen ersten c-Moll-Quartett von Zoltan Kodály von 1909. In den vier Sätzen entfaltet der Komponist eine ganz eigene Klangwelt in gemäßigt moderner Tonsprache, er durchbricht Tonart-Grenzen, fügt bitonale Elemente ein. Die Architektur dieses Werkes ist vielfältig – im Gegensatz zum schlichten Bauwerk, in dem sie dargeboten wurde. Keine Atempause erlaubte das Werk, kein genussvolles Zurücklehnen und Eintauchen in die Musik beim Zuhören.

Beethovens Streichquartett

Mit bewundernswert einheitlicher Gestaltung spürte das Quartett dem spannungsvollen Auf- und Abschwellen der Musik nach. Selbst die ruhigen Passagen sind spannungsgeladen und finden keinen Halt. Erst in den letzten Sätzen Presto und Allegro keimen tänzerische Momente auf. Aus der ungarischen Volksmusik sind die Weisen entlehnt, kommen in vielfältigen Harmonien daher und werden im Finale vielfach variiert.

Entspanntes Musizieren und Zuhören dann nach der Pause: Mit Ludwig van Beethovens erstem Streichquartett aus dem Opus 18 in F-Dur stand wieder motivische Architektur in den Noten: Konstruktiv und rhythmisch prägnant wandert das Motiv durch die Stimmen im Kopfsatz. Mit jugendlich-frischem Zugriff und deutlich knappen Schlüssen überzeugte der Vortrag.

Schmerzlich und leidenschaftlich gesteigert klingt die Musik im zweiten Satz, bevor ein perlendes, an Synkopen reiches Scherzo mit kecken Oktavsprüngen und grundierenden Bordunklängen immer wieder für Irritationen beim Hören sorgt. Im finalen Allegro mit seinem wirbelnden Rondo-Thema kostet das Quartett die ebenso spielerischen wie kunstvoll-konstruierten Wendungen, Wiederholungen und Triolenfiguren fein austariert und genussvoll aus.

Großer Jubel beim Publikum, das das junge Quartett gar nicht gehen lassen will. Doch nach dem anspruchsvollen und anstrengenden Programm war eine Zugabe nicht mehr denkbar.