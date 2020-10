In jungen Jahren, als ich noch fremde Eltern mit einem schüchternen „Guten Tag, Frau Müller“ oder „Ich hoffe, ich störe Sie nicht, Herr Schmidt“ begrüßte, da schwor ich mir: Ich selbst will niemals ein biederer „Herr Schmidt“ sein! Fremde Kinder werde ich ermuntern, mich beim Vornamen zu nennen und „du“ zu sagen, ich lache über ihre dreckigen Witze, spendiere jedesmal ein Eis und spiele mit ihnen Fußball.

Ich hatte damals Kinder vor Augen, wie wir es waren. Eingeschüchterte Dinger, froh über jedes freundliche Wort.

Haha! Spaß!

Heute haut mir der heranwachsende Bengel von nebenan gleich von selbst seine Pranke auf die Schulter. „Hey!“, ruft er: „Ich bin der Max! Und du so? Alles fit im Schritt? Haha! Spaß!“ Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das mit dem Duzen, Eis ausgeben und Fußballspielen eine gute Idee war.

Es ist ein Irrglaube, dass eine Gesellschaft tagein, tagaus nur noch einträchtig Ringelreihen tanzt, sobald nur endlich alle „du“ zueinander sagen und sich die Pranke auf die Schultern hauen. Zwar ist das Duzen abseits der klassischen Herr-und-Knecht-Verhältnisse im 19. Jahrhundert tatsächlich aus der Demokratiebewegung heraus entstanden.

Allerdings geschah das als Vertrauensbeweis innerhalb widerständiger Milieus, etwa unter Studenten (sogar mit „Duz-Comment“) oder den Genossen der Arbeiterbewegung. Niemals wäre ein Proletarier auf dem Gedanken verfallen, den Fabrikbesitzer und Klassenfeind kumpelhaft mit „du“ zu beehren!

Gesunde Vorsicht

Heute kommt die Vertraulichkeit von allen Seiten, und das ist ein Problem. Denn Menschen wie Max kennen gar nicht mehr gesunde Vorsicht im Umgang mit fremden Personen. So erklärt sich auch die bereitwillige Preisgabe intimsten Daten gegenüber sich vertraulich ranwanzenden Konzernen wie Facebook und Apple (“Du kannst unsere Produkte auch online kaufen!“).

Ich habe deshalb beschlossen: Kommt mir jemand zu nahe, gebe ich doppelt so viel an Distanz zurück. Fragt zum Beispiel der Typ im Starbucks-Café nach meinem Namen – „Hey Chef, wie heißt du? Ich will‘s auf deinen Becher schreiben!“ – so mache ich es nicht mehr unterm Doktortitel inklusive Studienfachbezeichnung. Und mümmelt Max sich mit betonter Lässigkeit an meinen Esstisch, besinne ich mich auf die im 18. Jahrhundert gebräuchliche Form des Erzens: „Hat Er denn nicht Manieren gelernt?“ Wer jetzt? „Na, Er!“

Bei Starbucks hat die Maßnahme schon erste Früchte getragen. „Dieser Kaffee“, rief letztens die Bedienung, „geht an... äh... Doktor John?“ Nächstes Mal klappt‘s auch mit dem vollen Namen.