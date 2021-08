Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist der Autor und TV-Moderator Ralph Caspers an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Absolutes Gedächtnis soll wohl bedeuten, dass mein Gehirn sich an alles so erinnert, wie es passiert ist. Das Problem an der Sache ist, dass die Realität, so wie ich sie wahrnehme, nicht übereinstimmt mit einer objektiven Wahrhaftigkeit. Ich nehme nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit wahr. Wenn sich mein Gehirn aber nur daran erinnert, kann das ja schlecht ein absolutes Gedächtnis sein. Absolutes Gedächtnis erscheint mir als etwas sehr technisches. Dabei sind die kleinen Fehler, die wir uns erlauben, gerade das, was das Leben schön macht. Träume, die nur aus absoluten Erinnerungen bestehen würden, stelle ich mir ganz schön langweilig vor. Jeder Fehler sorgt für neuen Input. Das möchte ich nicht verlieren.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Alles. Oder zumindest so viel, dass sich die Menschheit um Geld keine Gedanken mehr machen muss.

Was tun Sie für Geld nicht?

Das Übliche: Morden, Rauben, Brandschatzen. Und Rosenkohl essen.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Liebe und Vergebung sind meine Favoriten. Ich würde einen Stern mehr geben, wenn Humor und Gelassenheit ähnlich prominent gefeaturet wären.

Was könnten Sie sich nicht verzeihen?

Ich bin sehr großzügig mit mir selbst, deshalb könnte ich mir nichts nicht verzeihen. Außer vielleicht, dass ich bei doppelter Verneinung schnell durcheinander komme.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben

Ich gehöre zu den pessimistischen Optimisten. Das heißt, ich gehe immer vom Schlimmsten aus – so kann mich das Schlimmste nicht fürchterlich überrumpeln –, gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass am Ende doch alles ganz okay sein wird.

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Super einfach.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Nein. Ich gehe davon aus, dass „das hier“ alles ist. Auf ein Jenseits zu hoffen, hat schon zu viel Unglück ausgelöst – dazu möchte ich nicht beitragen. Interessant ist ja, dass wir den größten Teil der Universumszeit nicht existieren. Es kann natürlich auch sein, dass „Zeit“ einfach nur eine besonders gemeine Illusion unseres Gehirns ist und sie so, wie wir sie wahrnehmen, objektiv gar nicht existiert. Dann gäbe es kein Gestern und Morgen und das Jenseits sähe ganz schön alt aus.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Das klingt, als sei Humor wie Alkohol. Ich kann auch ohne Humor lustig sein.

Verändert im Alter sich der Humor?

Bei mir zumindest nicht: Ich lache immer noch am meisten über Furzwitze. Wenn sich der Humor verändert, dann höchstens deshalb, weil man merkt, dass so ein Körper noch ganz andere Möglichkeiten hat, peinliche Situationen und Geräusche zu verursachen.

Wie alt möchten Sie werden?

Das Alter habe ich vor ein paar Jahren schon erreicht.

Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht, wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist?

Um es mit Gandalf zu sagen: „Viele, die leben, verdienen den Tod. Und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Dann sei auch nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand.“ Ehrlich gesagt bringe ich sogar Mücken wieder nach draußen.

Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?

Nein. Es gibt keinen Grund, Angst vor dem Tod zu haben. Wenn wir tot sind, merken wir das nämlich gar nicht. Und das Sterben an sich wird sich wahrscheinlich anfühlen wie eine nahende Ohnmacht.