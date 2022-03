Der Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel an der Reihe.

Was tun Sie für Geld nicht?

Leuten zum Mund reden.

Was könnten Sie sich nicht verzeihen?

Weiterhin mit Öl, Gas und Kohle aus Russland Putins Vernichtungskrieg zu finanzieren. Ich friere lieber, steige aufs Fahrrad und spende für die, die durch die hohen Preise in Schwierigkeiten geraten.

Tun Ihnen die Frauen leid?

Warum? Frauen sind gewöhnlich die flexibleren. In der Geschichte der Menschheit sind sie es, die sich immer wieder umgewöhnen und umdenken müssen. Das macht sie letztendlich stärker.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Mich.

Können Sie sich eine Frauenwelt vorstellen?

Aber klar. Wobei es schwierig sein dürfte, zu definieren, wer eine Frau ist. Bin ich eine? Gehören Transfrauen dazu? Was, wenn eine Frau einen männlichen Hormonspiegel hat? Oder wenn sie mehrere ist, nicht nur eine?

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Mein Hoffen drückt sich über starkes Wollen aus, dürfte also zum großen Teil eine bewusste Regung sein. Die Hoffnung, mich selbst durchschauen zu können, habe ich allerdings aufgegeben.

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Ich denke, wenn ich schreibe. Das Schreiben ist ein Spielplatz des Möglichen. Und weil in der Möglichkeitsform immer eine Hoffnung steckt, kann ich ohne Hoffnung nicht denken.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Auch diese Hoffnung habe ich aufgegeben.

Welche Probleme löst eine gute Ehe?

Das Problem, sich Gedanken über andere Lebensformen machen zu müssen. Worin man sich einmal eingerichtet hat, wagt man nicht so schnell zu verlassen.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Das Leben.

Verändert im Alter sich der Humor?

Als Kind ist das Absurde Wirklichkeit. Mit zunehmendem Alter ist die Wirklichkeit das Absurde.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Humor war die Überlebensstrategie meines mir zugelaufenen Kätzchens. Sie hätte ihr elendes Straßendasein sonst nie so leichtpfötig überstanden.

Wie alt möchten Sie werden?

100. Nur sind die Aussichten im Augenblick nicht rosig. Weder in einer Diktatur, noch auf einer sich überheizenden Erde möchte ich lange verweilen.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Ja, aber es nützt nichts.

Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht, wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist?

Ich habe keinen Waffenschein. Und Gift ist mir zu weiblich.