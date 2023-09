Herr Recker, wie sind Sie auf die Geschichte der Afrik gestoßen?

Mein Vater hat in den 70er- und 80er-Jahren GEO-Magazine gesammelt. Vor ein paar Jahren wollte er sie entsorgen. Aus der Garage habe ich sie vor dem Altpapier gerettet. In der Oktober-Ausgabe des Jahres 1979 wurde eine Geschichte über die Flurbereinigung im Kaiserstuhl mit der Überschrift „Der hässliche Weinberg“ veröffentlicht. In einem Halbsatz wurde darin die Algerien-Auswanderung aus Baden erwähnt. Das weckte meine Neugier zu weiteren Recherchen.

Sven Recker | Bild: Philipp Spalek

Zur Person Sven Recker, 50, geboren im badischen Bühl, lebt nach journalistischen Stationen in Freiburg und München heute in Berlin. Für seinen Roman „Krume Knock Out“ erhielt er 2015 eine Einladung zum renommierten Bachmannpreis nach Klagenfurt. Das Buch ist ebenso zum SWR-Hörspiel verarbeitet worden wie sein Roman „Fake Metal Jacket“. Reckers neues Buch „Der Afrik“ (Edition Nautilus, 22 Euro) erzählt eine Geflüchtetengeschichte aus dem Baden des 19. Jahrhunderts. (ris)

Ihre Auswanderer träumten nicht unbedingt von Algerien…

Ich bin mir nicht sicher, ob man in diesem Fall von Träumen sprechen kann. Es war und ist schlicht die Not, die Menschen, damals wie heute, veranlasst aus der Heimat aufzubrechen. Vereinfacht gesagt: Geht es dir gut, gehst du nirgendwo hin. Es sei denn, du bist ein Abenteurer. Und das sind und waren die Wenigsten.

Es geht also um Armutsmigration, nicht um Auswandern. Was bedeutet das im Fall der Afrik?

Allein zwischen 1845 und 1855 verließen rund 130.000 Menschen Baden, das waren rund zehn Prozent der Einwohner des Großherzogtums. Waren das alles Träumer? Wohl nicht. Die Ältesten, die sich damals aus Pfaffenweiler auf den Weg nach Algerien gemacht haben, waren über siebzig Jahre alt. Eine Frau ist schon auf dem Weg zum Hafen nach Marseille gestorben. Mit Träumen hat das nichts zu tun. Das machen Menschen nur, wenn die Not so groß ist, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen.

Wie ist die Gruppe überhaupt in Algerien gelandet, das damals zu Frankreich gehörte?

Der damalige Bürgermeister von Pfaffenweiler hatte Kontakt zum Präfekten im nahegelegenen Colmar auf der anderen Rheinseite. Da Franzosen nur schwer davon zu überzeugen waren, als Kolonialisten nach Algerien überzusiedeln, suchte Frankreich in Deutschland nach Auswanderungswilligen. Und das war gar nicht so einfach.

Inwiefern?

Wer von Marseille aus nach Algerien aufbrechen wollte, musste dem Militärbeauftragten eine Summe von 400 Francs vorweisen, um überhaupt abfahren zu dürfen. Aus meinem Heimatort Bühl gibt es das Zeugnis von zwei Leuten, die zu Fuß nach Marseille gewandert sind und dann wieder zurück, weil sie nicht genug Geld für die Überfahrt hatten. Den Auswanderern aus Pfaffenweiler wurde die entsprechende Summe in Marseille von einem Agenten des Freiburger Bankhauses Sautier ausgehändigt. Eine von mehreren Maßnahmen der Gemeinde, dass sie sich nicht schon auf dem Weg nach Algerien absetzten.

Wie groß war der Migrationsdruck, das Land aus Armut zu verlassen?

Hoch! Es gab zu jener Zeit mehrere Missernten, in Baden zudem mit der Revolution 1848 politische Unruhen und ein starkes Bevölkerungswachstum. Alles Gründe, die Menschen auch heute dazu veranlassen, sich auf den Weg zu machen.

Gab es dabei Hilfen?

Das, was wir heute Schleuser nennen, gab es damals bereits. Man nannte sie Agenten. Eine Gruppe Geflüchteter aus der Pfalz, die ich in dem Roman ebenfalls verarbeitet habe, sind einem solchen Agenten aufgesessen und landeten mittellos erst in Dünkirchen, ganz in der Nähe des Ortes, an dem mehr als hundert Jahre später im Dschungel von Calais über 100 Jahre wieder unzählige Flüchtlinge stranden. Statt in Brasilien kamen die Pfälzer schließlich in Algerien an. Im Jahr 2019 hat die pfälzische Gemeinde Föhren übrigens erstmals Nachfahren der damaligen Algerien-Auswanderer empfangen und über deren Schicksal berichtet.

Die Afrik waren ein besonderer Fall von Armutsmigration. Die Gemeinde entledigte sich schlicht des ärmeren Teils der Bevölkerung. Ein Einzelfall?

In dieser Größenordnung war es sicher ein Einzelfall. Es gibt aber aus anderen Gemeinden Zeugnisse von Auswanderern nach Algerien, die wieder zurückwollten und denen die Rückkehr verweigert worden ist.

Im Rückblick wird die Fluchtbewegung im 19. Jahrhundert gerne beschönigt. Dann wird auf Erfolgsgeschichten verwiesen wie die Vorfahren von Donald Trump oder das Flüchtlingskind Thomas Nast, das in den USA zum gefeierten Karikaturisten aufstieg. Was sagt uns die Armutsmigration von früher über den Umgang mit Geflüchteten von heute?

Das gleiche wie immer: Kein Mensch flieht freiwillig! Die Konflikte, zwischen denen, die Menschen aufnehmen und denen, die Neu-Ankommende ablehnen, haben sich seit Jahrhunderten nicht geändert. Worum es geht, sind Perspektiven in der neuen Heimat und damit auch immer um Integration.

Sie haben als Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wie der Caritas an vielen Brennpunkten der Welt gewirkt – nach dem Tsunami 2004 als Aufbauhelfer in Sri Lanka, später nach dem verheerenden Erdbeben in Pakistan. Sie kennen den Sudan und seine Flüchtlingssituation. Gibt es Parallelen zwischen den Gestrandeten früher und heute?

Die Not, die Menschen dazu veranlasst, sich auf den Weg zu machen und die Grausamkeit gegen seinen Willen vertrieben zu werden. Im vergangenen Jahr waren erst mal mehr als hundert Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Besonders weit kommt der größte Teil von ihnen nicht. Meist werden sie innerhalb des eigenen Landes vertrieben oder schaffen es mit Mühe ins Nachbarland.

Die EU diskutiert eine Verschärfung des Asylrechts mit Auffanglagern an den Außengrenzen. Wie sehen Sie das?

Wörter wie Auffanglager und Mensch sollten an keinem Ort der Welt und in keiner Sprache in Zusammenhang gebracht werden.

Luhrs Heimkehr war auch eine stille Anklage an die zweifelhaften Abschiebemethoden der Gemeinde. Was lässt sich über den Umgang der Dorfbewohner mit Luhr sagen?

Historisch belegt lässt sich hierzu keine Aussage treffen. Auf dem Afrika-Denkmal, das die Gemeinde Pfaffenweiler errichtet hat, steht folgender Satz: „Schwer war das Los in der Fremde und die Hoffnungen zerrannen in Tränen und Bitterkeit wie uns Briefe und Hilferufe berichten.“

Sie schildern die Härten des Lebens im 19. Jahrhundert ohne jegliche Romantisierung. Würden Sie eigentlich sagen, ihr Buch ist ein Heimatroman?

Im Sinne des Klischees sicher nicht, vom Thema her schon.

Inwiefern geht Ihr Buch über den klassischen Heimatroman hinaus?

Heimat ist für mich mehr ein Gefühl als ein Ort. Pfaffenweiler, so wie ich es in dem Roman verarbeitet habe, könnte deshalb überall sein. Konflikte und Schicksale, die sich damals dort vielleicht so zugetragen haben, findet man noch heute in vielen Regionen der Welt.