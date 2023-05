In meiner Jugend habe ich viel geblasen. Als leidlich versierter Hornist nahm ich an diversen Blasmusikveranstaltungen teil, setzte mich bei Orchesterproben in die Reihen der Blechbläser, wirkte darüber hinaus an diversen Bläserensembles mit. Die eigenwilligen Wege der Musikgeschichte vermittelten mir sogar doppelte Bläseridentitäten: So zählt das Waldhorn als lupenreines Blechblasinstrument gleichwohl zur Standardausstattung jedes Holzbläserquintetts.

Blechbläsern wird seit jeher ein Hang zu rustikalem Humor nachgesagt. Entsprechend war auch ich stets bemüht, bei den nach getaner Blasarbeit üblichen geselligen Runden noch in der unschuldigsten Redenwendung und im harmlosesten Begriff ein obszönes Detail zu finden. Doch nie kam mir oder einem anderen Bläser in den Sinn, unser eigenes Tun als Quelle der Belustigung zu verstehen: das Blasen.

In Weil am Rhein startet nun in wenigen Wochen das traditionsreiche Internationale Bläserfestival. Bloß, dass dieses jetzt „3-Länder-Stadt Festival“ heißt. Das Wort Bläser nämlich, so sieht man es im städtischen Kulturamt, sei „sexuell konnotiert“.

Er wolle verhindern, gab Behördenchef Peter Spörrer bereits im Herbst gegenüber dem Gemeinderat zu Protokoll, dass man über Weil am Rhein „schmunzelt“. Nun handelt es sich bei der Sorge um schlüpfrige Fehlinterpretationen, so viel Fairness muss sein, nicht um das einzige Argument für diese Umbenennung. Und doch: Es ist offenbar ein Argument.

Wem ist hier was genau entgangen? Etwa uns kalauererprobten Bläsern ausgerechnet die größte aller denkbaren Orchester-Zoten? Oder der Behörde ein paar hundert Jahre Musikgeschichte? Immerhin: Geht es um mögliche Missverständnisse mit „sexueller Konnotation“, muss man über ein Schmunzeln ja schon dankbar sein. Vielleicht ist es tatsächlich besser, alles in „3-Länder-Stadt“-Sonstirgendwas umzubenennen, bevor nächstes Mal Eier und Tomaten fliegen.

Blasmusikvereine sollten deshalb lieber frühzeitig auf Pusten, Hauchen oder einfach Atmen umstellen. „Die Blechatmer vom Rhein“: Da regt sich sexuell ganz bestimmt nichts mehr.