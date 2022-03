Toxische Substanzen wie Blei, Arsen, Schwefel gehören zum Alltagsgut in den Ateliers dieser Welt. Dabei sind viele dieser Gifte krebserregend oder lösen Allergien aus. Yves Klein und Eva Hesse starben mit nur 34, ausgelöst durch unachtsamen Umgang mit dem Arbeitsmaterial. Auch der Tod Sigmar Polkes, der 2010 nach langem Krebsleiden im Alter von 70 Jahren verstarb, wirft Fragen auf. In Polkes Bilder-Labor kam es nicht nur auf den Augenschein, sondern auch auf chemische Beschaffenheit und Wirkungskraft der Malsubstanzen an.

Polke experimentierte mit einem ganzen Arsenal von teils hochgiftigen Chemikalien. Lacke, von geradezu halluzinatorischer Wirkung, violettes Kaliumpermanganat wie im Chemieunterricht, Krakelüren und Schneckensaft überziehen die großformatigen Leinwände: Mehr chemische Reaktion denn Malerei. Die prozessualen Veränderungen dieser Pigmente sind im einzelnen nicht vorauszusehen, und ihr Resultat – das Bild in seinem Endzustand – bleibt aus restauratorischer Sicht folglich abzuwarten.

Kunst als Alchemie

Polkes Malerei als experimentelle Untersuchung hat seit Mitte der 1960er Jahre einen unübersehbaren Reichtum an Bilderfindungen gezeitigt. Die irisierende, geradezu giftige Wirkung der Farben, lässt wie im Entwicklerbad das Motiv aufscheinen. Überhaupt scheint die Fotografie bei Polke zu Gast bei der Malerei zu sein: Silber und Silbernitrat kommen zum Einsatz, dazu Jodid und Kobalt-II-Chlorid. Und als künstlerisches Alleinstellungsmerkmal Urangestein. Das Bildermachen wird schließlich zur Alchemie.

Der Künstler Sigmar Polke kam 1941 im niederschlesischen Oels zur Welt. Die Familie floh 1945 zunächst nach Thüringen, bevor sie sich 1953 in Düsseldorf niederließ. Dort begann Polke eine Lehre als Glasmaler. Von 1961 bis 1967 studierte er an der Kunstakademie Düsseldorf bei Gerhard Hoehme und Karl Otto Götz. Die zwölf Kirchenfenster für das Zürcher Großmünster im Jahr 2009 sind Polkes letztes und größtes Werk, für das er den hochdotierten Roswitha-Haftmann-Preis erhielt. 2010 ist Polke, der zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts zählt, in Köln verstorben. (sim)

In seinen Anfang der 1990er-Jahre entstandenen Fotoexperimenten mit radioaktivem Gestein, die nun wandfüllend in der Städtischen Galerie Karlsruhe zu sehen sind, steht die Autorenrolle zur Diskussion. In diesen mit Leuchtspuren durchzogenen Fotografien, zu denen auch die Serie „Meteorspäne“ (1989) zählen, überlässt Polke die Wirkungsmacht der Kunstwerke dem Zufall.

Radioaktives Gestein auf Fotoplatten, 9 von 30 Farbabzüge aus der gleichnamigen Serie (1992). | Bild: The Estate of Sigmar Polke, Cologne VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Wie weit Polke seine Grenzgänge zwischen Alchemie und Automatismus trieb, kann der Besucher gleich an der Wand gegenüber erkennen. Aus dem collagierten Gemälde „Vermessen der Kleider“ (1994) griff er ein Motiv heraus und verfremdete es mittels eines Fotokopierers. Durch das kalkuliert-zufällige Bewegen der Blätter werden Unschärfen und Verschiebungen erzeugt. Optische Verzerrungen entstehen auch bei seinen „Linsenbildern“, bei denen Polke das Wechselspiel von „Wissen und Zufall“ dem Wahrnehmungsvermögen des Betrachters überlässt.

„Wissen/Zufall“ ist eines von sieben Begriffspaaren, mit denen die Kuratorinnen Stefanie Patruno von der Städtischen Karlsruhe und Verena Hein vom Ostdeutschen Kulturforum Galerie Regensburg die Dualismen im Werk von Sigmar Polke aufzeigen. Der Blick wird gelenkt auf die Verknüpfung von Widersprüchlichem, aber auch die Überwindung von vermeintlichen Gegensätzen. Auf jeden Fall schärft diese Hängung den Blick für all das an sich Unvereinbare, das der Alchemist, Ironiker der Gegenwartskunst, Dada-Erbe und Meister des Stilpluralismus so scheinbar spielerisch zusammenfügt.

Schön toxisch: „Reiherbild IV“ von Sigmar Polke, 1969. | Bild: The Estate of Sigmar Polke, Cologne VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Foto Heinz Pelz, Karlsruhe

Die Übergänge in der Schau von rund 90 Werken aus der Zeit zwischen 1963 und 2009 sind fließend, wie könnte es auch anders sein bei so einem komplexen Werk. So findet sich in der Abteilung „Wahrnehmung/Magie“ die fotografische Serie „Himmelsbilder“ (2006), die einen Blick in den Wolkenhimmel zeigen und zum freien Assoziieren einladen. Je nach Sichtweise treten die „Höheren Wesen“, die dem Künstler schon in den 1960er-Jahren befahlen, wie er seine Bilder zu malen hatte, in Erscheinung. Das bekannteste Begriffspaar in der Ausstellung ist „Figuration/Raster“.

Jongleur des Banalen

Mit den Rasterbildern begründete Polke seinen Ruhm, sie wurden zum Markenzeichen des künstlerischen Chamäleons. Die Motive suchte er sich in Zeitungen, vergrößerte sie, bis das Punktraster des Zeitungsdrucks sichtbar wurde, und übertrug die Punkte per Hand auf die Leinwand. 1963 rief er mit Gerhard Richter und anderen Kollegen den „Kapitalistischen Realismus“ ins Leben, einen künstlerischen Gegenentwurf zum staatlich verordneten Sozialistischen Realismus, ideal geeignet, um die spießigen Werte der jungen BRD zu entlarven. Während die Kunstwelt noch die große abstrakte Geste bevorzugte, malte Polke alltägliche Dinge, Kekse, Schokowaffeln, Würstchen: „German Pop“ eben.

Mit Gemälden wie „Berliner (Bäckerblume)“ von 1965 und „Mehl in der Wurst“ (1964) erweiterte er die Ikonografie des Essens um Alltagskost. Der Jongleur des Banalen und zugleich Hohen fand bei seiner Innovationsfreude überall Material und Vorbilder. Er verquickte die Bildmedien miteinander und zitierte dabei unbefangen aus dem Fundus der Kunstgeschichte. Für seine Motive wertete er aus, was ihm unter die Hände kam: alte Fotoalben, Zeitschriften, Comics, Märchenbücher.

Virtuos erprobte er die verschiedensten Techniken. Auch Geschirrhandtücher wurden zur Leinwand, und wenn dann noch Dürers Feldhase eingewebt war, dann wurden die Gegensätze zwischen Trivial- und Hochkultur gänzlich aufgehoben – frei von allen toxischen Nebenwirkungen, aber nicht frei von Ironie, Witz und Inspirationskraft.

„Sigmar Polke – Dualismen“, Städtische Galerie Karlsruhe, Lorenzstr. 27, bis 12. Juni. Mi-Fr 10 bis 18 Uhr, Sa/So 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen hier.