von Christian Huther

„Bedecken heißt nicht verstecken“, sagt Bergen Kaba. Die 28-Jährige lebt in Hamburg, ist Muslima, macht Mode und hat in Mailand gelernt. Muslima, Mode und Mailand? Das passt für unsere westlichen Vorstellungen überhaupt nicht zusammen.

Doch Bergen Kabas Kleider haben kräftige Farben und freche Schnitte, sind weder körperbetont noch transparent. Sie zeigen mehr Stoff als Haut – sieht schick aus. Aber darf man das sagen angesichts von Frauen, die im Islam viel Leid erlebt haben?

Nicht zu viel zeigen

Tatsächlich müssen sich Frauen in vielen islamisch geprägten Ländern den traditionellen Vorstellungen beugen. In anderen Regionen ist die Kleiderordnung längst in der Moderne angekommen. Und es gibt junge Frauen, die offensichtlich freiwillig und gern muslimische Kleider tragen.

Sie wollen gesehen werden, aber nicht zu viel von ihrem Körper zeigen. Auch die Modebloggerin Ajat trägt keinen Schleier und befindet: „,Sex sells‘ gilt nicht mehr.“

Überraschend vielfältig: Eine Frau geht an Exponaten vorbei. | Bild: Arne Dedert / dpa

Der neue Trend heißt „Modest Fashion“, was man neutral als dezente Mode übersetzen kann. Andere würden züchtig sagen. Aber stimmen denn die alten Regeln noch? Wer einst mit Minirock und freizügiger Bluse daherkam, galt als Feministin. Auch heute?

Und ist die Trägerin eines weiten Kleids automatisch eine Antifeministin, eine unterjochte Muslima gar? Mit stereotypen Vorstellungen kommen wir nicht weiter. Vor allem unter jungen Muslimas breitet sich ein internationaler und teils religionsunabhängiger Trend aus, sich anders zu kleiden als im Westen.

Der Modemarkt boomt

Freilich boomt auch der Modemarkt. Es gibt auf der Erde rund eine Milliarde Muslimas, die 2016 und 2017 jeweils 44 Milliarden US-Dollar für Mode ausgaben. Diese Summe dürfte noch steigen. Deshalb sind internationale Firmen auf den Zug aufgesprungen.

Nike produziert seit 2017 ein Kopftuch für den Sport, Dolce & Gabbana seit 2016 die Abayas, einfache schwarze Kleider nebst Kopftuch. Doch das Sport-Kopftuch gab es schon vor Nike, produziert von kleinen Studios. Die haben jetzt das Nachsehen. Und die Firma Nike lässt sich feiern, indem sie gezielt muslimische Athletinnen sponsert.

Boxerin Zeina Nassar trägt einen Hidschab aus dem Hause Nike. | Bild: Rick Guest / Nike

Die großen Modefirmen schielen, wie alle Wirtschaftszweige, nur nach dem Geld. Allerdings ist der muslimische Markt heikel, da schnell die Stimmung im heimischen Markt kippt.

So verzichtete jüngst die französische Sportartikelfirma Decathlon, nach heftigen Debatten und zudem viel Druck aus der Politik, vorerst auf den Verkauf von Jogging-Kopftüchern für Muslimas. Dabei ging es um den Hidschab, der Kopf und Hals der Frau verhüllt.

Regeln für Frauen

Haben Sie es bemerkt? Es geht um Kleiderregeln im Islam, aber alles dreht sich nur um die Frauen. Dabei zielt der Dresscode auch auf die Männer, allerdings wird er viel laxer gehandhabt. In Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Iran hüllen sich die Männer traditionell in lange weiße Hemden oder Kaftane. Wer dort als Einheimischer im Sommer kurze Hosen trägt, wird schief angesehen.

Übrigens war Bergen Kaba Anfang März 2019 für ein Wochenende in Frankfurt am Main, beim „Hijabi Fashion Day“. Mit 20 Ausstellern zeigte und verkaufte sie muslimische Modetrends, ohne viel Tamtam. Nur konservative Muslime machten mobil.

Ein Mann steht in der Ausstellung vor Exponaten aus Indonesien und Malaysia. | Bild: Arne Dedert / dpa

Doch eine Woche später war die Hysterie groß. Das Frankfurter Museum Angewandte Kunst hatte eine Schau über „Muslim Fashions“ angekündigt – fast alle regten sich auf, muslimische Migrantinnen, Feministinnen, Leute von rechts.

Der Hauptvorwurf: Die Schau werbe für die Verherrlichung der muslimischen Kleiderordnung. Freilich hatte keine der Kritikerinnen zu diesem Zeitpunkt die Schau gesehen. Nach der Eröffnung wurde es ruhiger, aber die Sicherheitskontrollen im Museum gibt es weiterhin.

Eine Frau steht in der Ausstellung vor Exponaten aus Indonesien. | Bild: Arne Dedert / dpa

Immerhin handelt es sich um die weltweit erste Museumsschau über zeitgenössische muslimische Mode. Die Ausstellung war zuvor in San Francisco zu sehen, jetzt gastiert sie in Frankfurt als einzige deutsche Station.

Doch in den USA wurde eher sachlich debattiert, während in Europa schon das K-Wort für Aufregung sorgt, obwohl der Frankfurter Museums-Chef Matthias Wagner K betont, dass er „keine Kopftuch-Schau“ mache.

Tradition und Moderne

Das stimmt, zu sehen sind 80 Ensembles für Alltags- und Sportkleidung, Luxusmode und Couture, ergänzt von Fotos, Kunstwerken und Beiträgen aus Social-Media-Kanälen, die das Verhüllen kritisch reflektieren. Nur 45 Puppen tragen eine Kopfbedeckung, davon 20 einen Hidschab, die anderen Turbane, Hauben oder Hüte.

Vieles ist farbenfroh und frech, mit einem ganz eigenen Sex-Appeal. Auch Rabia Zargarpur weiß, wie sie die Blicke auf sich zieht – mit knallrotem Kopftuch, schwarzer Pluderhose und schwarzer Jacke. Die 41-jährige Designerin, in den USA lebend, aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren, hat das Outfit für Frauen entworfen, die sich verhüllen und dennoch modern kleiden wollen.

Exponate aus dem Nahen und Mittleren Osten sind in der Ausstellung. | Bild: Arne Dedert / dpa

Aber so kess kleiden sich wenige Muslimas, ähnlich wie bei uns hat die Modewelt wenig mit dem Alltag zu tun – da treffen sich Orient und Okzident. Und in Frankfurt geht es nur um Frauen, nicht um Männer. Dafür fallen klare Worte beim Thema Zwangsverschleierung.

Die Ausstellung „Contemporary Muslim Fashions“ bis 1. September 2019 im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr sowie Mittwoch bis 20 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier.