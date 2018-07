Brüstet sich ein Radiosender mit „den größten Hits der 80er, 90er, 2000er und dem Besten von heute“, dreht man ihn besser wieder ab. Heißt das doch nichts anderes als: Wir spielen alles ein bisschen, aber nichts so richtig. In Krisenzeiten, so heißt es, blickt der Mensch gerne zurück. Retro funktioniert, wenn man es richtig angeht. Insofern war die 42. Ausgabe des Open Air St. Gallen am vergangenen Wochenende ein Wagnis.

Die 80er-Jahre funktionieren gerade prächtig

Denn auch die Schweizer Festival-Macher setzten auf einen historischen Abriss mit Blick auf die Moderne. Das für Otto-Normal-Hörer sperrig anzuhörende Musikprojekt Nine Inch Nails von Komponist, Produzent, Sänger und Oscar-Preisträger Trent Reznor deckte die 90er ab. Einige Besuchern war die Musik zu alternativ, zu sehr in der Nische.

Mit den Editors, die trotz eines neuen Albums eine eher biedere St. Galler Show lieferten, ging es über in die sogenannten Nuller-Jahre. Dass ausgerechnet Depeche Mode zum Höhepunkt der dreieinhalb Festival-Tage werden sollten, spricht einerseits für die britischen New-Wave-Ikonen, die so stark und vital zu sein scheinen wie lange nicht – wie vielleicht noch nie. Andererseits steht es aber auch für die Anziehung der 80er-Jahre, die derzeit sämtliche popkulturelle Bereiche durchzieht, von der Mode über Filme und Serien bis eben hin zur Musik.

Depeche Mode sind so lebendig wie lange nicht

2017 war es der Auftritt der Toten Hosen, dieses Jahr sind es also Depeche Mode: Erneut holten die alten Band-Hasen die musikalischen Eisen aus dem Feuer. Auch weil ab Mitte ihres Konzerts selbst die nach 2000 Geborenen mitsingen, zumindest aber mitsummen können. Everything Counts, Stripped, Personal Jesus, später noch Enjoy the Silence und Just Can’t Get Enough – Lieder, die alle kennen. Und sei es nur durch die aktuelle Lieblingsserie, die zufälligerweise in den 80ern spielt.

In jenen Jahren also, in denen sich die Briten Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher mit ihrem typischen Synthesizer-Sound zu einer der wichtigsten Pop-Rock-Bands unserer Zeit aufschwingen sollten. Kaum zu glauben, dass die Band – und bei Sänger Gahan gilt das wörtlich – bereits Tod zu sein schien. Mit Mitte 50 strahlen sie jetzt eine Lebendigkeit aus, bieten eine Show an wie man beides nicht mehr für möglich gehalten hätte.

Festival mit 27.000 verkauften Tickets nicht ausverkauft

Zum Abschluss des Festivals am Sonntag – hier sorgten unter anderem die Beatsteaks mit einem Queen-Cover für eine kleine musikalische Überraschung – äußerten sich die Organisatoren um Festival-Direktor Christof Huber zufrieden. Auch wenn die 42. Ausgabe mit 27.000 verkauften Tickets und 100.000 Einzeleintritten nicht ausverkauft war. Die Kantonspolizei zog ebenfalls eine positive Bilanz ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Ausnahmsweise mal kein "Schlammgallen"

Gute Stimmung also, ein solides musikalisches Angebot dazu, auch wenn es – von den Konzerten des australischen Folk-Pop-Duos Angus & Julia Stone und der englischen Modern-Soul-Band Jungle auf der Nebenbühne abgesehen – keine überraschenden Ausreißer nach oben bot. Das lässt auf allgemeines Wohlgefallen beim St. Galler Publikum schließen, wurde aber nicht von allen so gesehen.

Der wahre Charme von einst drohe verloren zu gehen, sagten Besucher, die schon seit Jahrzehnten in die Schlucht am Flüsschen Sitter kommen. Und das liege nicht daran, dass dank strahlendem Sonnenschein und hochsommerlicher Temperaturen das sonst für das Festival typische Schlammbad ausblieb.

Es geht auch ohne Schlamm: Besucher kühlen sich mit einem Sprung in die Sitter ab.

Verdrängen die Sponsoren das besondere Flair des Festivals?

Es lag vielmehr an der schwindenden Sittertobel-Atmosphäre. Wer das Open Air St. Gallen nicht kennt, muss wissen: Es ist ist traumhaft gelegen, mitten in der Natur. Die zugehörige Zeltstadt zeichnete das Festival immer schon aus. Liebhaber, darunter auch Gründer Freddy Geiger, warnten jetzt: Sie wird immer kleiner. Vor allem weil Sponsoren mit immer größeren Ständen aufs Gelände drängen.

Ein überdimensionierter Migros-Kiosk für die Grundversorgung von der Zahnbürste bis zum Müesli mag noch verständlich sein. Aber man darf sich tatsächlich fragen, warum ein Tabakkonzern während eines Festivals eine Clubbing-Lounge mit grimmig dreinblickenden Sicherheitsleuten aufstellen sollte.

Party im Club statt rocken vor der Bühne

Die Antwort ist denkbar einfach: Weil sie angenommen wird. Weil sie, wie auch der Partytempel eines prominenten Spirituosen-Händlers, von früh bis spät gut besucht bis brechend voll ist. Selbst während der Auftritte der Headliner wummern dort die Bässe und schert sich niemand darum, was sich gerade auf den Bühnen tut.

In diesem Jahr ging auf dem Gelände gar eine düstere Legende um, die Festival-Urgesteine wie Freddy Geiger zum Weinen bringen dürfte: Es gebe Besucher, die drei Tage und drei Nächte zwischen Disco-Zelt und Hotel im Stadtzentrum pendelten – ohne ein einziges Konzert gesehen zu haben. Electro und House statt Rock’n’Roll, DJs am Pult statt Rockstars auf der Bühne.

Das scheint gerade bei den Jüngeren im Sittertobel ein Festival-Wochenende im Wert von umgerechnet rund 200 Euro Eintritt Wert zu sein – plus reichlich mehr, um Durst und Hunger zu stillen.

Erstmals mit Take-A-Stand-Diskussion

Dass es inzwischen bei einer Großveranstaltung wie dem Open Air St. Gallen viel um Geld geht, aber weiterhin nicht ausschließlich, beweist die Einrichtung von Podien zu gesellschaftlichen Fragen nach dem Muster von Take-A-Stand, zu deutsch: Stellung beziehen. Ob das Open Air St. Gallen mehr sein darf als Musik und Ausgelassenheit, war eine der dort diskutierten Fragen. Es darf, es soll, lautete die Antwort. Zumindest von denen, die es bereits um kurz nach 10 Uhr morgens an den Stand an der Nebenbühne schafften. Die Party-Zelte waren da bereits gut gefüllt.

Die Ärzte kommen 2019 Das Open Air St. Gallen wird es auch 2019 wieder geben, Frühbucher können ab 4. Juli Vier-Tages-Pässe für das Festival vom 27. bis 30. Juni 2019 kaufen. Sie kosten 200 Franken (rund 170 Euro). Als Anreiz haben die Organisatoren bereits einen ersten musikalischen Hochkaräter angekündigt, der auch etliche deutsche Fans nach St. Gallen locken wird: Nach sechs Jahren Konzert-Pause kommen Die Ärzte an den Sittertobel. Es handelt sich dabei um eines von nur drei Konzerten der Berliner Punk-Urgesteine im deutschsprachigen Raum im kommenden Jahr, die anderen beiden finden bei Rock im Park und Rock am Ring statt.

