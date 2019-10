Sexismus vor 1 Stunde

Zwei Jahre MeToo: Wenn Feminismus peinlich wird

Im Oktober 2017 fing es an – im Zuge des Skandals um Filmproduzent Harvey Weinstein verbreitete sich der Hashtag #MeToo vor allem in den sozialen Netzwerken. Frauen machen so auf das Ausmaß sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe aufmerksam. Was ist daraus geworden?