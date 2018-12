Hin und wieder – wenn man mal seine Ruhe hat – kommt es vor, dass man sich auf einen Rundgang durch Haus oder Wohnung begibt, um gemütlich nach dem Rechten zu sehen. Ist irgendwo eine Birne kaputt? Jetzt kann man sie endlich mal austauschen. Sind Schuhe verdreckt? Bürste und Politur liegen in Reichweite. Ist der Staubsaugerbeutel schwer wie ein Sack Mehl? Man schaut nach Ersatz – und ärgert sich wieder mal, wie schweineteuer so ein primitives Zellstoff- oder Packpapiersäckchen ist. Da könnte sich die Politik endlich auch mal drum kümmern und eine Beutelpreisbremse einführen. Andererseits: besser nicht. Wo die Politik mitmischt, wird es ja nicht einfacher, sondern komplizierter.

Der Krisenherd liegt auf dem Garderobenschrank. Es wird Zeit, hier Ordnung zu schaffen und zu gucken, was uns Brüssel hier wieder beschert hat. Also Stuhl her, draufgestiegen und auf den Schrank geschaut! Super – ich finde eine Mütze, die ich schon ewig verloren geglaubt habe, verborgen unter einem turmhohen Lager dieser neuen unkaputtbaren Plastiktragetaschen.

Tragetasche statt Tüte

Diese Dinger sind schön bunt, haben fast alle vier unzerreißbare Schlaufen und sind belastbar mit bis zu einer Tonne Gewicht. In fast jedem Laden bekommt man diese Wertarbeit seit einiger Zeit für wenig Geld oder gratis, weil ja die gute alte Plastiktüte nicht mehr ökologisch ist – obwohl wir die auch gesammelt und x-fach genutzt haben. Die Politik wollte, dass es weniger Plastiktüten gibt, aber das ging schief. Jetzt haben wir eben Plastiktragetaschen.

Das Problem: Man will und kann sie nicht einfach wegwerfen, wie man es früher mit den Tüten gemacht hat. Deshalb sammeln sich diese Premium-Tragetaschen an und vermehren sich im Haushalt rasant. Sie bereiten enormes Kopfzerbrechen, denn im Gegensatz zur Billigtüte kann man sie nicht mehrfach falten und in einer XXL-Tüte aufbewahren. Wer versucht, eine dieser leeren Tragetasche in ein handliches Format zu bringen, um Platz zu sparen, gibt schnell auf oder gerät in Wut. Denn jedes Knicken und Glätten ruft unweigerlich eine Gegenreaktion hervor – und schon gähnt einen wieder ein riesiger Hohlraum an.

Traum von Hammer und Nagel

Ich überlege kurz, ob ich die Plastikriesen auf dem Schrank staple und mit Kartons (zu leicht) oder Backsteinen beschwere, um sie zu zähmen und endgültig zu besiegen. Dumm nur: Was ist, wenn man eine braucht, um geschwind leere Flaschen zum Container zu tragen oder Altkleider zum Second-Hand-Laden? Also lege ich drei Tagetaschen auf den Schrank, schaue zu, wie sie mir sofort wieder entgegenrutschen, und träume von Hammer und Nagel, um den Gegner an die Wand zu tackern.

Im Besenschrank finden sich zwar Haken, die die Plastikmonster tragen, aber dann geht die Tür nicht mehr zu. Also verfalle ich auf die Idee, die Sammlung weiträumig zu verteilen, so wie der Atommüll jahrelang in Zwischenlagern herumsteht. Also zwei Tragetaschen mal für alle Fälle in den Kofferraum, dann drei für Eventualitäten in die Garage. Eine arg mitgenommene landet tatsächlich in der Restmülltonne (ätsch). Dann ist aber immer noch ein halbes Dutzend Tragetaschen übrig. Ob der Discounter die wieder zurücknimmt? Vielleicht für 10 Cent, die ich ihm pro Stück rüberschiebe? Vorher aber noch dieser Aufruf: Wer Tragetaschen braucht, bitte bei mir melden!