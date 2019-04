Gedenktage haben den Sinn, mal wieder an etwas zu erinnern, das ansonsten vielleicht in Vergessenheit geraten würde. Heute zum Beispiel ist der Welttag der chinesischen Sprache, die ja gerade hierzulande gerne mal aus dem Blickfeld gerät. Außerdem ist Internationaler Kiffertag. Auch das gibt’s.

Das ist allerdings kein Gedenk-, sondern ein Aktionstag. Ein feiner Unterschied. Anstatt der Opfer des Kiffens zu gedenken, darf zur Tüte gegriffen werden. Den Tag haben Marihuana-Liebhaber in US-amerikanischen Universitätsstädten eingerichtet und ihn auf den 20. April gelegt, weil die Partys in der Regel um 16.20 Uhr beginnen – also um 4.20 Uhr pm, abgekürzt 4/20.

Bloß nicht am 20. April

Ausgerechnet der 20. April. Die meisten Gedenktageinrichter meiden diesen Tag, der auch Adolf Hitlers Geburtstag war. Heute denken wir also lieber nur an die chinesische Sprache und ans Kiffen. Die restlichen 364 Tage im Jahr hingegen kommen wir aus dem Gedenken gar nicht mehr raus. Jeder Tag ist mehrfach belegt.

Es gibt den Tag der Blockflöte und den Welttag des Radios, den Weltgästeführertag und den Tag der offenen Töpferei. Es gibt den Tag der Parks, den Weltdufttag, den Welttoilettentag und den Tag der Nachbarschaft. Auch so ein Ding, an das man wohl gelegentlich erinnern muss.

Buch gegen Bier

Erinnert werden muss immer wieder auch ans Lesen. Menschen, die behaupten, das Wort Bildung komme von Bildschirm und nicht von Buch, weil es sonst ja Buchung heißen müsse, machten den Welttag des Buches notwendig. Am 23. April ist es wieder so weit.

Es ist kein einfacher Tag. Zumal er mit dem Tag des deutschen Biers konkurrieren muss. Wenn Sie sich entscheiden müssten, was würden Sie tun? Ein Buch lesen oder Bier trinken? Gut möglich, dass sich für viele die Frage erst gar nicht stellt.

Warum das Buch so wichtig ist

Damit also das Buch weder vom Bier noch vom Bildschirm verdrängt wird, wird der Tag des Buches nicht nur mit Leseaktionen in Schulen und Buchhandlungen begangen, sondern auch mit möglichst vielen Superlativen ausgeschmückt. Der Buchhandel erstellt dafür eigens eine kleine Hitliste mit den schwersten, leichtesten oder dicksten Büchern, die vergangenes Jahr auf den Markt gekommen sind.

Das schwerste Buch kann es dabei locker mit einigen Bierkisten aufnehmen. Es handelt sich um einen Bildband zu Wandmalereien in Tibet und wiegt 23 Kilogramm. Dazu gibt es noch einen Buchständer aus Holz. Macht alles in allem 60 Kilogramm. Das leichteste Buch hingegen hat bereits im Sinne eines eBooks geradezu Bildschirmqualiäten: „Meine 111 besten Einkauftipps“ wiegt nur 17 Gramm – das ist weniger als das Smartphone, auf dem viele ihre Einkaufsliste notiert haben.

Rekorde rund ums Buch

Je umfangreicher, desto spannender? Viele Bestseller-Autoren folgen dieser Faustregel. Aber sie gilt nicht immer. Das dickste Buch von 2018 bietet Spannung vermutlich nur für Juristen: Es ist der BGB-Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch und hat 3408 Seiten. Da ist die Jugend deutlich besser dran. Ihr dickstes Buch ist eine illustrierte Jubiläumsausgabe von „Harry Potter und der Orden des Phöenix“.

Den Rekord für den längsten Buchtitel hält eine naturwissenschaftliche Dissertation. Er ist mit 264 Zeichen zu lang, um noch in diese letzten Zeilen zu passen. Wir heben ihn deshalb einfach für den Welttag der Wissenschaft auf. Der ist am 10. November.