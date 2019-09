Das Zürcher Schauspielhaus hat eine neue Leitung, aber keine Jugend mehr. So jedenfalls kann man es interpretieren, wenn ein Theater einfach mal die Nachwuchssparte schließt. Theater ohne Kinder- und Jugendabteilung? Ja, wo soll denn da das Publikum von morgen herkommen?

Welle des Sendungsbewusstseins

Es war irgendwann in den 80er-Jahren, da baute sich in der deutschen Kulturlandschaft eine Welle des pädagogischen Sendungsbewusstseins auf. Sie rollte durch Museen und Orchester, durch Theater wie durch Opernhäuser. Alles, was jünger als 18 ist, so glaubte man, bedürfe einer eigenen Ansprache: verständlicher, bunter, hipper, cooler.

Konstanz Was lesen Sie, Herr Kretschmann? Der Ministerpräsident über seine Entdeckung des Naturforschers Alexander von Humboldt Das könnte Sie auch interessieren

Während die Erwachsenen mit ernsten Gesichtern Stockhausen hörten, lauschten die 14-Jährigen der dahin plätschernden Moldau. Und stach am Abend ein brüllender Hamlet auf den armen Polonius ein, so gab es für die Jugendilichen nachmittags ein Problemstück über Drogenkonsum. „Education“ nannte man das, was nichts anderes heißt als „Bildung“. Der erhobene Zeigefinger war nicht zu übersehen.

Sitzkissen und Cola im Foyer

Und doch sollten die jungen Menschen von ihm möglichst nichts mitbekommen, im Gegenteil: Ganz locker und freizeitmäßig ging es zu, mit Sitzkissen auf dem Boden und Cola im Foyer. Heute beeilt sich jede Einrichtung, die nicht als rückständig gelten möchte, auf dem Boden Sitzkissen zu verteilen und den jungen Menschen Problemstücke über den Drogenkonsum zu zeigen.

Konstanz Der Eintopf ist ein Nazi-Wort: Wie die Grönemeyer-Debatte unser Sprachgefühl auf die Probe stellt Das könnte Sie auch interessieren

Dagegen ist insofern nichts einzuwenden, als dabei oftmals hochklassiges Theater herauskommt, das tatsächlich viele Menschen erreicht. Die Frage ist nur, ob ein hochklassiges Theater ohne Fokussierung auf Jugendliche nicht genauso erfolgreich wäre.

Kein Dreh- und Angelpunkt

Hätte die „Education“-Mode im Kulturbetrieb spürbare Auswirkungen, so müsste das Theater heute Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Diskurses sein. Die Besucherzahlen erfreuten sich eines stetigen Wachstums, und jede politische Diskussion um Kürzungsvorhaben müsste im Keim ersticken.

Konstanz Jeder Fehler konnte tödlich sein: Als die Wehrmacht in Jugoslawien einmarschierte Das könnte Sie auch interessieren

Die Wahrheit ist, dass mit rund 20 Millionen in etwa so viele Menschen jährlich ins Theater gehen wie in den 60er-Jahren. Bloß, dass damals die DDR-Bürger nicht mitgezählt wurden.

Ranschmeißerisches Gitarren-Heitatei

Die Kirche hat mit ihrem ranschmeißerischen Gitarren-Heitatei über Jahrzehnte hinweg junge Menschen vergrault. Ganz so schlimm ist es im Theater nicht. Gegenüber dem Niveau eines durchschnittlichen Jugendgottesdienstes ist selbst die banalste Inszenierung einer Jugendsparte noch hohe Kunst. Dennoch: Junge Menschen wollen ernst genommen werden. Sie fürchten sich nicht vor intellektueller Heraus- oder auch Überforderung.

Konstanz Plötzlich sind Dirigenten wieder Idole für ein junges Publikum Das könnte Sie auch interessieren

Wenn große Theaterkünstler darüber sprechen, was in ihnen einst die Begeisterung für die Bühne entfachte, dann ist es selten die Erfahrung, alles voll und ganz verstanden zu haben. Vielmehr erzählen sie von der Faszination eines Mysteriums, davon, wie sie als Teenager einem Rätsel gegenüber standen.

Überforderung ist sein Prinzip

Wegen Rätseln gehen wir ins Theater, die Überforderung ist sein Prinzip. Wir sollten weder Jugendlichen diese Erfahrung nicht vorenthalten. Ihre Entscheidung gegen eine eigene Jugendsparte erklären die neuen Intendanten des Schauspielhauses Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg mit dem Hinweis: „Es gibt auch keine eigene Sparte für Männer, für Senioren oder für Schreiner.“ Sie haben Recht.