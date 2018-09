Einer von ihnen hat einmal den Schleier gelüftet. „Sie lesen keine Bücher. Sie haben keine Zeit. Sie gehen zu keinen Ausstellungen“, sagte Alexander Lebedew über Russlands Oligarchen. Und weiter: „Sie denken, der einzige Weg, andere zu beeindrucken, sei, indem man eine Yacht kauft.“ Nun ist Lebedew selbst ein Oligarch und hat mit dieser Kollegen-Schelte womöglich einen Fehler begangen. Jedenfalls hat Lebedew nur wenige Jahre nach dieser Aussage das Land verlassen – wegen „Drohungen und Erpressungen“ aus Kreisen des Geheimdienstes, wie er damals sagte.

Die Oligarchen mögen es gar nicht, wenn ihr Leben und Werdegang Gegenstand öffentlicher Debatten werden. Wer den Superreichen aus Russland zu nahe kommt, wer womöglich sogar die Ursachen für ihren kometenhaften Aufstieg allzu forsch ergründet, dem kann es schlecht ergehen. Der Journalist Paul Klebnikow beispielsweise veröffentlichte erstmals eine Liste der reichsten Russen und schrieb zudem ein Buch mit dem Titel „Der Pate des Kreml – Boris Beresowski und die Macht der Oligarchen“, das 2001 auf Deutsch erschien. Drei Jahre später wurde er erschossen.

Aufstieg eines Immobilienhais

Sicherer ist es, sich dem Phänomen der Oligarchie auf fiktiver Ebene anzunähern. Die georgische Autorin Nino Haratischwili etwa hat einfach einen Oligarchen erfunden. In Ihrem Roman „Die Katze und der General“ beschreibt die 35-Jährige am Beispiel des Immobilienhais Alexander Orlow, wie im Russland der 1990er-Jahre unscheinbare Männer innerhalb kürzester Zeit zu Einfluss, Geld und Ansehen kommen konnten. Beruhigend daran: Weil Alexander Orlow nur in ihrem Buch existiert, brauchen wir uns um die Sicherheit der aus Tiflis stammenden Autorin – hoffentlich – nicht zu sorgen.

Nino Haratischwilis Roman "Die Katze und der General" (Frankfurter Verlagsanstalt, 750 Seiten, 30 Euro) ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. | Bild: Frankfurter Verlagsanstalt

Haratischwilis Hauptfigur Alexander Orlow jedenfalls begegnet der Leser aus gewohnter Distanz. Ein Schattenmann, der die Welt aus seiner Limousine heraus durch getönte Fensterscheiben betrachtet und allzu neugierigen Journalisten auch mal einen Schlägertrupp vorbeischickt. Zugang in seine privaten Gemächer erhält nur, wer gebraucht wird: zum Beispiel die Schauspielerin Sesili, genannt „Katze“. Sie soll bei einem dubiosen Videoprojekt mitspielen. Die Gage beträgt so viel sie möchte, Geld spielt keine Rolle.

Der Auftrag führt tief in die Vergangenheit und damit direkt zum Ursprung des Aufstiegs von Alexander Orlow. Es ist ein Tag im Jahr 1995, die russische Armee kämpft in Tschetschenien gegen die Abspaltung der Republik. Unter den schwächsten, widerwilligsten Soldaten befindet sich der junge Alexander Orlow. Während andere sich auf ihren Einsatz vorbereiten, schlendert er mit einem Freund durchs Dorf, lernt dabei die schöne Tschetschenin Nura kennen.

Täter oder Verräter?

Kontakt mit dem Feind, das ist eine riskante Sache. Nicht nur für Soldaten – auch für Zivilisten. Schon bald kommen die Vorgesetzten Orlows Bekanntschaft auf die Spur. Die Tschetschenin wird festgenommen, verhört, geschlagen. Orlow muss mitmachen: Wer selbst zum Täter wird, kann kein Verräter mehr sein. Die Lage gerät außer Kontrolle, es kommt zur Vergewaltigung, zum Mord. Ein Kriegsverbrechen. Eines von vielen in dieser Zeit.

Gleichwohl ist dieses Verbrechen ein besonderes. Und zwar deshalb, weil Orlow trotz allem zum Verräter wird. Weil er sich und seine Vorgesetzten anzeigt, einen Prozess fordert. Der schmächtige Soldat: Ganz offenbar ist er ein Moralist und vor allem auch ein Verrückter. Weiß er denn nicht, dass der russische Staat gar kein Interesse daran hat, seine eigenen Verbrechen zu verfolgen? Ist ihm denn überhaupt nicht klar, wie leicht seine Kameraden ihn selbst um die Ecke bringen können?

Karriere statt Knast

Doch Orlow hat Kontakte. Sein Vater war einst hochdekorierter General, ein alter Weggefährte möchte ihm helfen. Und dann gibt es auch noch einen Anwalt, der mutig genug ist, die Familie der Ermordeten zu vertreten. Als sogar ein Anschlag auf den Verräter Orlow scheitert, bleibt dessen Gegnern nur noch eins: Bestechung. Sollte er seine Aussage zurücknehmen, winkt ihm ein hoher Posten in der „Hauptverwaltung für Sonderbauvorhaben“. Karriere statt Knast: keine schlechte Alternative.

Spätestens, als der mutige Anwalt erschossen aufgefunden wird, ahnt Orlow, dass ihm wohl gar keine andere Wahl bleibt, als das Angebot anzunehmen. Will er das System bezwingen, so muss er es ausnutzen.

Wie Karrieren funktionieren

Der unscheinbare Junge von der Front lernt schnell, wie in einer Gesellschaft ohne Recht Karrieren funktionieren. Und so reißt Orlow mit Bestechung und Erpressung Stück für Stück den Immobilienmarkt an sich, rächt sich damit an einem Staat, der nicht in der Lage ist, Gerechtigkeit herzustellen. Es liegt eine frappierende moralische Logik in diesem Vorgehen.

Genau darin besteht die Qualität von Nino Haratischwilis Roman: dass sie hinter dem vordergründig Bösen die rationalen Begründungen freilegt, den vermeintlichen Dämon als vernünftig handelndes Subjekt zeigt. Es versteht sich von selbst, dass nicht jedem Aufstieg ein Verbrechen zugrunde liegen muss. Die Wechselwirkung aber aus guten Kontakten, Versagen des Rechtsstaats und dem Willen, dieses Versagen zum eigenen Vorteil zu nutzen, lässt sich aus den Biografien zahlreicher russischer Oligarchen herauslesen.

Sprachliche Schwächen

Haratischwili ist als Dramatikerin und Regisseurin bekannt geworden, und das merkt man auch ihren Romanen an. Sie leben von raffiniert gestrickten Plots, in denen die Autorin Themen wie Tschetschenien-Krieg und Oligarchentum souverän miteinander verknüpft. Die Schwächen liegen – wie schon in ihrem vorangegangenen großen Epos („Das achte Leben“) – auf der sprachlichen Ebene. Da sprechen Figuren gestelzte Schachtelsätze, als läsen sie diese aus einem Lexikon ab. Und wenn „Tränen kullern“, während jemand „etwas im Schilde führt“ oder „wie angewurzelt“ stehen bleibt, weil er in „Schockstarre“ verfällt und ihm „das Blut in den Adern gefriert“: Dann ist Phrasenalarm angesagt.

Die „Katze“ übrigens wird vom Oligarchen wegen ihrer Ähnlichkeit mit der schönen Tschetschenin engagiert. In einem bizarren Spiel will der verhinderte Selbstankläger von damals den Prozess neu auflegen – nach mehr als 20 Jahren und dieses Mal nach seinen eigenen Regeln. Geld mag geeignet sein, Gerechtigkeit zu besiegen. Ein Gewissen aber ist unverkäuflich, lebenslang.

