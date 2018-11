Ein Mann trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum. Eine Frau spürt, dass er sich verschließt und will Licht in das Dunkel und in sein Leben bringen. Sie will ihm helfen. Weil sie ihn liebt. Er öffnet sich nur zögerlich. Doch was sie dann sieht, ist einfach nur furchtbar. Ihre Beziehung zerbricht.

Das ist in Kurzform die Geschichte von Judith und Herzog Blaubart, die Béla Bartók in seiner einzigen Oper „Herzog Blaubarts Burg“ in eine ungeheuer packende Musik gekleidet hat. Es ist aber auch eine Geschichte, die so oder so ähnlich viele Paare kennen und die eine Frage aufwirft: wie viel dürfen Paare voneinander wissen? Wie viel Offenheit kann ein Partner vom anderen verlangen – und gibt es vielleicht eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte, um die Beziehung nicht zu gefährden? Ist es wirklich gut und richtig, auch noch das letzte Geheimnis der Vergangenheit zu lüften?

Eine Oper als Naturerlebnispfad: Mit Gummistiefeln watet das Publikum in Stuttgart durch Hans Op de Beecks düstere Morastlandschaft. Bild: Matthias Baus (1), Monika Rittershaus (1) | Bild: Matthias Baus

In Stuttgart werden nun die Zuschauer mit hineingezogen in den Fall um Herzog Blaubart und Judith. Sie werden zu einem Teil der Inszenierung. Das beginnt schon damit, dass die Oper nicht im Opernhaus gespielt wird, sondern im ehemaligen Paketpostamt. Das abgelegene Gebäude war zeitweilig als Interimsspielstätte im Gespräch für die Jahre, in denen das Opernhaus renoviert wird. Die Pläne wurden aus Kostengründen wieder aufgegeben, aber die Idee, hier Bartóks „Herzog Blaubart“ zu inszenieren ist geblieben.

Hinter jeder Tür klebt Blut

Zum Glück, denn das abgelegene Gebäude mit seinem kalten Industriehallencharakter ist wie geschaffen für Blaubarts abweisende Burg mit ihren feuchten und blutigen Wänden. Der Regie führende, belgische Installationskünstler Hans Op de Beeck hat den Raum in eine dunkle Seen- oder auch Seelenlandschaft verwandelt. Wer dort hinein und seinen Platz einnehmen möchte, nimmt erst einmal Gummistiefel in Empfang und watet dann in Kleingruppen durch den „Morast der Tragödie“. So erklärt es die Einweiserin – auch die Werkeinführung ist Teil des Inszenierung.

Claudia Mahnke als Judith und Falk Struckmann als Herzog Blaubart vor dem Orchester der Stuttgarter Staatsoper in "Herzog Blaubarts Burg". Bild: Matthias Baus | Bild: A3724 Felix Heyder

Und dann geht es hinein in die Finsternis und durchs knöchelhohe Wasser, vorbei an Bootsstegen, Baumgerippen, brennenden Öltonnen und Sanddünen. Es hat etwas von einem endzeitlichen Naturerlebnispfad, über den wir uns bis zu unseren Plätzen vortasten.

Einige Blechbläser stehen im Wasser und spielen leise vor sich hin. Aus der Decke klingen flüsternde Stimmen. Oper als ganzheitliches Erlebnis. Es ist noch kein Ton von Bartók erklungen, da hat diese Inszenierung bereits gewonnen. Zumindest macht sie sehr gespannt auf das, was kommt. Das Staatsorchester Stuttgart sitzt bereits in voller Größe auf der Bühne über dem Wasser, der Dirigent Titus Engel kommt auf einem alten schmutzigen Fahrrad über den Steg geradelt, besteigt das Podest und hebt den Stock. Die düstere Szene findet in der Musik ihre Fortsetzung.

Claudia Mahnke als Judith und Falk Struckmann als Herzog Blaubart in "Herzog Blaubarts Burg". Bild: Matthias Baus | Bild: Matthias Baus

Bartók und sein Librettist Béla Balász haben ihren 1918 uraufgeführten Einakter mit jeder Menge tiefenpsychologischer Symbolik aufgeladen. Judith (Claudia Mahnke mit vollströmendem Mezzo) öffnet nacheinander sieben Türen. Die Schlüssel dafür gibt Blaubart (sensibel: Falk Struckmann) nur widerwillig her. Sie blickt in eine Folterkammer, auf ein Waffenlager, in einen Tränensee, aber auch in eine Schatzkammer, einen Garten und in große Ländereien. Doch überall klebt Blut. Hinter der letzten Tür findet Judith Blaubarts ehemalige Frauen. Nun wird sie selbst zu einer von ihnen.

Bartók nutzt die volle Klangpalette des Orchesters, um das, was hinter jeder einzelnen Tür sichtbar wird, erlebbar zu machen. Das setzt Titus Engel mit dem Staatsorchester in aller Bildhaftigkeit um. Man hört förmlich die Qualen der Folter, das Glitzern des Schmucks oder den starr daliegenden Tränensee.

Der großartigen Musik gehört dann aber auch der eigentliche Abend. Sie hängt die Inszenierung irgendwann ab. Auf dem Steg, wohin Judith mit Rucksack und Isomatte ihrem Blaubart gefolgt ist, passiert nicht allzu viel. Türen gibt es hier ohnehin nicht. Und wo die Musik Szene für Szene trennscharf charakterisiert, erzählt Hans Op de Beeck eine vergleichsweise lapidare Paar-Beziehung: Begegnung, behutsame Annäherung, Scheitern, Trennung. Schade, nach dem irrsinnigen Bühnenaufwand hätte man irgendwie mehr Regiezauber erwartet. Trotzdem: Auf der Suche nach alternativen Darbietungsformen bleibt dieses installative Opernprojekt auf jeden Fall unvergessen.

Weitere Vorstellungen: 9. und 11. November im Paketpostamt an der Ehmannstraße, Stuttgart. Infos: http://www.oper-stuttgart.de

Drei Fragen an Claudia Mahnke

Claudia Mahnke, Opernsängerin (Mezzosopran), gibt in der Stuttgarter Inszenierung von „Herzog Blaubarts Burg“ die Judith. | Bild: Monika Rittershaus

Was ging Ihnen bei der ersten Lektüre durch den Kopf?

Bei der ersten Lektüre und erster Hörerfahrung dieses Werkes stellten sich die Härchen meiner Unterarme auf – Gänsehaut vom Feinsten – das war 2009. Dieser Musik kann man sich nicht entziehen. Seither habe ich die Judith in drei unterschiedlichen Produktionen schon mehrfach dargestellt und jede Vorstellung sehr genossen.

Was war die größte Schwierigkeit?

Die größte Herausforderung bei der Erarbeitung dieser Partie war für mich das Singen in Originalsprache – Ungarisch – aber gleichzeitig ein großes Vergnügen.

Der stärkste Satz des Abends?

Judith singt mehrmals: „mert szeretlek“ (weil ich dich liebe) – diese Worte singe ich besonders gern – ist Liebe nicht etwas Wichtiges im Leben?

