von Siegbert Kopp

Alle reden von Sexualverbrechen durch Flüchtlinge. Das Theater Basel nicht. Hier ist der Mädchenmörder ein Schweizer. Man spielt eine Bühnenfassung von Friedrich Dürrenmatts Kriminalroman „Das Versprechen“. Herkunft, Person und Motive sind letztlich Nebensache. Dürrenmatt geht es um Kommissar Zufall. Nicht die obsessive Aufklärungsarbeit von Kommissär Matthäi bringt den dreifachen Kindermörder zu Strecke, sondern – ein simpler Autounfall. Absurd.

Alles geschieht am hellichten Tag – und bleibt doch letztlich im Dunkeln: Szene aus "Das Versprechen". Bild: Sandra Then / Theater Basel | Bild: Then

Dürrenmatt und Basel sind untrennbar verbunden. Er schrieb hier sein erstes Stück, um 1968 war er sogar Co-Direktor am Basler Theater. Weil er zwischendrin Geld brauchte, verfasste er Krimis und Drehbücher. „Das Versprechen“ ist die Ausarbeitung einer Erzählung; sie war 1958 Grundlage für den Film „Es geschah am hellichten Tag“ mit Gert Fröbe als Mörder und Heinz Rühmann als Kommissar.

Kein dunkler Wald

Licht an. In Nora Schlockers Basler Inszenierung gibt es keinen dunklen Wald. Es tritt kein böser Mörder auf. Dafür gibt es die helle Kinderschar der Mädchen- und Knabenkantorei Basel. Sie singen, sie tollen umher, sie spielen. Licht aus.

Licht an. Hinten, im spitzen Winkel der Bühne, liegt eine Kinderleiche. Hinter Glas. Der Kommissar muss der Mutter des ermordeten Gritli das Versprechen geben, den Mörder zu finden. Doch da ist diese gläserne Wand. Sie trennt von Verbrechen, Aufklärung und Strafe.

Ausstatterin Marie Roth hat ein sinnfälliges Bühnenbild bauen lassen. Die gläsernen Scheiben: Wir kennen sie von dem Verhörraum. Wir würden unsere Kinder am liebsten hinter Glas schützen. Die Scheiben spiegeln die kunterbunte Kinderwelt, und sie verbergen zugleich das Sexualverbrechen. Alles geschieht am hellichten Tag. Und bleibt doch letztlich im Dunkeln.

Das Bühnenbild ist kühl, eine Welt aus Stahl und Glas. Sie ist durchsichtig, rational. Umso irrationaler wirkt, wie hier und jetzt drei Sphären zusammenwachsen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben: die Welt des Kindermörders, der Kinder und des Kommissars. Das ist atmosphärisch subtil und beinahe perfide gemacht.

Die Hartnäckigkeit, mit der dieser Mörder auf sein Opfer wartet, entspricht der Verbissenheit, mit welcher der Kommissar auf den Mörder wartet, und beides wiederum entspricht der fast penetranten Beharrlichkeit singender Kinder. Nora Schlocker gibt den Opfern, den Kindern – endlich – eine Stimme. Wie tönt sie?

Ein Kind als Köder

Einmal singt die kleine Annemarie, die als Köder für den Mörder missbraucht wird, das Lied „Maria saß auf einem Stein“ (Premierenbesetzung Irma Seiler). Sie singt es mit enormer Sturheit, Strophe um Strophe. Es nervt. Es ist zum Ausflippen und tatsächlich: Die sonst so cool-nervöse Polizeikommandantin (Cathrin Störmer) würde die Kleine am liebsten erwürgen. Die Wut der Erwachsenen auf das wartende Kind, das sie eigentlich retten sollten, ist schon bei Dürrenmatt da. So grausam deutlich indes sah man den blindwütigen Aufklärungsfuror selten.

Junger Kommissar

Dabei ist Michael Wächter als Kommissar keineswegs ein bärbeißiger Alter. Er ist ungewöhnlich jung besetzt. Wie dieser Kommissar der Kinderwelt verfällt und damit aus dem Polizeiapparat fällt, das erspielt sich Michael Wächter auf stupende Weise.

Schon Dürrenmatts Kommissar ist nicht nur vom toten Gritli umgetrieben, sondern ebenso von den lebenden Kindern. Wegen ihnen übernimmt er den Fall erneut. In der Basler Inszenierung, mehr noch, bekommt der Kommissar selber etwas Verspieltes. Das ist einerseits gut so: Sich in Gritlis Kinderzeichnung vom Trüffel-Igel einfühlend, kommt er dem Mörder näher auf die Spur. Zum anderen jedoch, sich in die Kinderrealität einfühlend, verliert er den Bezug zur justiziablen Normalität.

Nah am Text

Die Basler Inszenierung ist nah an der Textvorlage. Dabei vermeidet Nora Schlocker naturalistische Anbiederei ebenso wie die schrillen Kasperiaden des postdramatischen Theaters. Ihre 100-minütige Dürrenmatt-Version gewinnt eine eigene, eigenartig magische Atmosphäre.

Anders als bei Dürrenmatt verlottert der erfolglos wartende Kommissar nicht. Vielmehr gewinnt er eine andere Tragik: Der verfolgende Kommissar ist selber ein Verfolgter. Gritlis Mutter erzwingt von ihm das Versprechen, den Mörder zu finden. Verhängnisvoller noch: Carina Braunschmidt spielt nicht nur Gritlis Mutter, sondern ebenso eindrucksvoll die Mutter vom Lockvogel Annemarie, ebenso die Lehrerin, ebenso die Ehefrau des Mörders. Dieser vervielfachten Frau entkommt man nicht.

Die Mühlen der Justiz mahlen leer

Am Ende sitzt sie als Greisin im Pflegeheim und gibt ihren Ehemann widerwillig geifernd preis. Mit einem Unterschied: Während bei Dürrenmatt der Polizeikommandant anwesend ist, erfährt in der Basler Inszenierung nur die Altenpflegerin, wer der Mörder ist.

Die Mühlen der Justiz mahlen leer. „Der Einzelne steht außerhalb der Berechnung“, sagt Dürrenmatt. Viel Applaus im Schauspielhaus.

Die nächsten Vorstellungen: am 22., 27. und 30. November.

Drei Fragen an

Nora Schlocker





Nora Schlocker ist Regisseurin der Produktion „Versprechen“ am Theater Basel. Was ging Ihnen bei der ersten Lektüre durch den Kopf? Der Punkt, der mich beim Wiederlesen getroffen hat, war mehr der Schmerz als das Sujet des Kriminalromans. Die Geschichte fasst archaische Grundmotive: Das, was uns am Kostbarsten ist, können wir nicht schützen. Unsere Kinder. Was war die größte Schwierigkeit? Wie man es schafft, mit dem Stoff unmittelbar, schrankenlos die Zuschauer zu tangieren, zu berühren. Und den Fokus auf die Angst zu legen. Da haben wir uns entschieden, dass wir, damit die Fallhöhe des Abends stimmt, „echte“ Kinder auf der Bühne brauchen. Was ist, wenn in einem Wimmelbild von zwanzig Kindern auf dem Spielplatz mein eigenes plötzlich fehlt? Was ist der stärkste Satz des Abends? Ja, ja ich schwörs, bei meinem Seelenheil.

