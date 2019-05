Eine sachte Glocke klingt in den Raum, eine zweite antwortet, beiden folgt ein entferntes Echo. Geigenbögen auf Becken erzeugen ein transparentes Tongewebe, über das sich helle und dunkle Rasseln legen. Tamburin, Cajon und Trommel mischen sich ein, ein Rhythmus entwickelt sich, der zugleich vorwärts drängt und die Spannung hält. Da trumpft die Bass-Drum auf und ruft Kontrabass und Klavier auf den Plan. Der Dialog aus Rhythmus und Melodie wird heftiger, entspannt für einen Moment und steigert sich.

Währenddessen entern weitere Streicher die Bühne. Kernige Akzente betonen das rhythmische Spiel. Mit vehementen Läufen drängt das Klavier sie nur kurz zurück, in rasendem Tempo nehmen sie die Debatte aus Dreiklängen und Kontrapunkt auf.

In dem Schweizer Kammerorchester Chaarts spielen Mitglieder international renommierter Ensembles. | Bild: Bodenseefestival GmbH

Francesco Tristano und das Schweizer Kammerorchester „Chaarts“ schlagen im Bahnhof Fischbach bei Friedrichshafen einen Spannungsbogen vom 18. ins 21. Jahrhundert: Nach dem „Introit“ von Tristano geben sie das erste Cembalokonzert in d-Moll von Johann Sebastian Bach. Eigenwillige Betonungen lassen aufhorchen, schwer lastet der Bass auf düster flächigen Streichern im zweiten Satz, der dritte bekommt bei aller Notentreue etwas Jazziges.

So geht es weiter. „Elektron“, „Neihou“ und „Opa!“ von Tristano verbinden Rhythmen aus House und Techno mit barocken Harmonien. Wie Bach aus einer Basslinie ganze Stücke entwickelt, werden wiederkehrende Motive zur Grundlage für musikalisches Wachstum. Die Melodien des Cembalokonzerts in g-moll von Bach sind vor allem durch die originale Fassung als Violinkonzert in a-moll bekannt. Den ersten Satz nehmen die Musiker zügig, tänzerisch und fast ohne Überraschungen. Dafür hat im zweiten nicht die elegisch schöne Melodie das Sagen, sondern der strenge Bass, der ihr zugrunde liegt.

Francesco Tristano ist Artist in Residence des Bodenseefestivals. | Bild: Marie Staggat

Der Pianist, DJ und Komponist Francesco Tristano ist Artist in Residence des Bodenseefestivals. Er studierte an der Juillard-School of New York. Während er tagsüber die New Bach Players leitete, lernte er in der Clubszene House- und Technomusik kennen. Heute bewegt er sich in beiden Welten und verbindet sie. „Chaarts“ geht diesen Weg mit Begeisterung mit. In dem Kammerorchester spielen Mitglieder international renommierter Ensembles in wechselnden Besetzungen.

Die elektronisch verstärkten Instrumente sind weit von jeder historischen Aufführungspraxis entfernt, aber bleiben hell im Klang, luftig und durchsichtig. Die Aufstellung der Musiker gleicht eher einer Band: Der Flügel steht auf einem Podest, sodass Tristano vor ihm steht wie ein Keyboarder. „Klavierspielen ist ungesund. Wenn ich stehe, bin ich auf einer Höhe mit den anderen Musikern und auf einer Höhe mit der Musik. Ich kann mich viel freier bewegen“, wird Tristano der Bodenseefestival-Geschäftsführerin Katharina Ess im Nachgespräch erklären.

Bodenseefestival Francesco Tristano mag keine Grenzen Das könnte Sie auch interessieren

Aber auch die anderen Musiker – bis auf den Cellisten – musizieren im Stehen, wippen in den Knien und gehen die Bewegung der Musik mit. Spannend und doch eingängig präsentieren sie Tristanos Kompositionen. Bach wird an diesem Abend neu gedacht, frech verstärkt, manchmal gegen den Strich gebürstet und ist gerade so ganz bei sich.