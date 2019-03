von Joachim Schwitzler

Die Hochglanzgesichter der digital aufgepeppten Schönheiten, wie sie auf zahlreichen Illustriertentitelblättern um die Gunst der Leser buhlen, haben weder ein Gesicht noch eine Geschichte. Sie sind makellos und ohne individuelle Spur. Keine Hautfältchen, keine Poren, nichts. Langweilige Schönwesen. Wie vielschichtig aufgeladen dagegen ein Gesicht sein und Geschichte haben kann, ist in der Ausstellung „Hausgesichter“ des russischen Künstlers Yury Kharchenko in der Konstanzer Galerie Lachenmann Art zu sehen.

In der 18 Ölbilder umfassenden Ausstellung sind zwei Gemälde enthalten, die augenscheinlich ein menschliches Antlitz zeigen: „Face of young Paul Celan“ (2017) und „The Mirror“ (2017). Ihnen gemeinsam ist, dass ihre Gesichter ebenso geschwind wieder zu zerfließen scheinen, wie Yury Kharchenko deren Züge und Schichten mit wenigen Pinselstrichen zuvor herausgearbeitet hat. Der besondere Kunstgriff Karchenkos, dass seine Malerei das jeweilige Sujet in einen vagen, unsicheren Zustand zwischen Sein und Vergehen fallen lässt, besteht dabei darin, dass er den oberen Farbschichten durch eine höhere Verdünnung nimmt, was er ihnen zuvor anheim gestellt hat: Farbe.

Ein besonderer Kunstgriff

Was zuvor Farbe streich- und fließfähig gemacht hat, nämlich die Verdünnung, entpuppt sich durch ihre absichtliche Überdosierung im zweiten Arbeitsgang als Grundlage ihrer allmählichen Auslöschung. Es ist beinahe wie bei jenen tragisch verlaufenden Operationen, in denen fluid verabreichte Komponenten zwar zum Gelingen des chirurgischen Eingriffs beitragen, in ihrer hochdosierten Anwendung allerdings zugleich zum Versterben eines geschwächten Patienten in Narkose führen.

In solche trüben Aussichten münden Kharchenkos Eingriffe nicht. Bevor das zuvor Erreichte wieder auseinander zu fließen oder in sich zusammenzufallen droht, hält der Maler, der 1986 in Moskau geboren wurde und heute in Berlin lebt, die in Gang gesetzte Verflüchtigung absichtsvoll an. Gewusst wie. Und so wohnt das wie schon bei den Antlitzen malerisch erzeugte Merkmal der Schaffung und Tilgung auch seinen zyklischen Hausbildern, den „Hausgesichtern“, inne.

Beschäftigung mit jüdischer Theologie

Diese bilden übrigens das Gros dieser Ausstellung. Eine Annäherung an deren Betrachtung und Verständnis setzt dabei allerdings ein gewisses Vorverständnis von Kharchenkos russischen und jüdischen Wurzeln voraus; diese fließen in seine Werke mit hinein. Ebenfalls wichtig ist seine intensive Beschäftigung mit jüdischer Theologie und europäischer Geschichte. Letztlich gerät das Haus in Kharchenkos Malerei zum Symbol von Rückzug und Heimat – verbunden mit seinem Appell an die Zerbrechlichkeit des Seins.

Bis 30. März, Mi–Sa 11–17 Uhr. Finissage in der Kunstnacht Konstanz/ Kreuzlingen am 30. März. Infos: http://www.lachenmann-art.com