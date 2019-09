von Siegbert Kopp

Manche Autoren kommen spät zu Ruhm, dann aber gewaltig. So jemand ist die Schriftstellerin Ágota Kristóf: geboren 1935 in Ungarn, nach der Niederschlagung des Ungarn-Aufstands durch die Sowjetarmee 1956 geflohen in die Schweiz, eintönige Arbeit in einer Uhrenfabrik – weltberühmt geworden 1986 durch den in viele Sprachen übersetzten Debütroman „Das große Heft“. Sie starb 2011 in Neuenburg, Schweiz.

Schreiben, um seelisch zu überleben: Davon handelt auch „Das große Heft“, das jetzt als Bühnenfassung am Theater Basel zu sehen ist. Zu sehen? Zu sehen ist nicht wirklich viel, dafür ist viel Text zu hören. Um was geht es? Um den Krieg draußen, den Kleinkrieg drinnen in einem Dorf, um die totalitäre Zurichtung junger Menschen.

Im November 1956 schlägt die sowjetische Armee den Ungarn-Aufstand nieder, der sich gegen die Regierung der kommunistischen Partei und die sowjetische Besatzungsmacht richtete. Ágota Kristóf verließ deshalb ihre Heimat. | Bild: Intercontinentale / AFP

Der Vater ist an der Front, die Mutter ist in der „großen Stadt“. Sie hat ihre Kinder bei der Großmutter abgegeben, abgestellt. Da sind sie nun, die Zwillingsbuben, dem Überlebenskampf ausgesetzt. Wenn sie nicht arbeiten, will die Großmutter sie verhungern lassen, die „Hundesöhne“.

Wenn sie sich an die Zärtlichkeit ihrer Mutter erinnern, schlucken sie die aufsteigenden Tränen hinunter. Sie verweigern das Essen, um das Herz der Großmutter zu erweichen, aber der ist das egal. Die Zwillinge leben im Dreck wie die Großmutter.

Sie machen, was die anderen ihnen vormachen. Einübungen in die Grausamkeit. Sie stoßen den Briefträger in den Schnee. Sie pissen dem pädophilen Offizier auf Befehl ins Gesicht. Befehl ist Befehl. Wenn sie dem Pfarrer erzählen sollen, wie sie geschlagen und gefoltert wurden, wechseln sie das Thema.

Sie wollen nicht in die Schule, der Großmutter ist das gerade recht, denn dann können die Kinder arbeiten. Ihre Schule ist das Leben, und das lehrt sie zu betteln, zu stehlen, zu lügen und zu töten. Gelobt sei, was hart macht. Sie verhärten sich – wie alle im Dorf.

Sätze mit scharfen Kanten

Bei Ágota Kristóf fallen Sätze wie Steine. Scharfkantig, schmerzhaft hart. Subjekt, Objekt, Prädikat. Stein auf Stein. Kein Kommentar, keine Emotion. Der Stil ist bewusst arm. Er ist so arm und gnadenlos hart wie das Leben der Zwillinge.

Die Dialoge sind kurz. Gesprochen wird nicht, um mit anderen ins Gespräch zu kommen, sondern um sie abzuwehren. Sätze wie Stachel. Um in Wunden zu bohren, um zu quälen und um Ansprüche anderer abzuwehren. Hart bleiben, härter werden, gefühllos wie Stein, nur das. Was beim Lesen fast schon weh tut, ist diese in sich versteinerte Welt.

In Basel ist viel Kreide im Einsatz – hier zu sehen Anica Happich (von links), Friederike Wagner, Urs Peter Halter, Martin Hug, Vincent zur Linden und Inga Eickemeier. | Bild: Sandra Then / Theater Basel

Regisseur Tilmann Köhler hat keinen eigenen Zugang in diese versteinerte Welt gefunden. Er bricht den hermetischen Text weder auf, noch vermag er es, dafür sinnliche Bilder zu finden. Vielmehr sperrt er die Figuren zum zweiten Mal ein – in eine verkünstelte Theaterwelt (Bühne: Karoly Risz).

Spielfläche ist eine graue Dachschräge aus Holzplanken. Darauf wird gesessen, balanciert, geklettert und abgerutscht. Deutlich wird hierbei die Mühe der Regie, es wenigstens zu einem Minimum an Bewegung kommen zu lassen. Es gibt keinen Schmutz, keine Körperlichkeit, keine Sinnesreize. Dafür gibt es bedeutungsvoll hochgehobene Requisiten und ebensolche Blicke ins Publikum.

Der Roman als Textmaschine

Auch ist viel Kreide im Einsatz, in wechselnden Bedeutungen. Es gibt keine erkennbaren Figuren, der Text wird quer über sechs Darsteller verteilt (Inga Eickemeier, Urs Peter Halter, Anica Happich, Martin Hug, Vincent zur Linden und Friedrike Wagner). Sie sprechen im Wechsel, mitunter im Chor.

Wo im Roman Krieg ist, Explosion, quellendes Gedärm, da herrscht in Basel ein kreidetrockenes Theater der Zeichen, aufgesetzt, abgespult, ausgestellt in grellem Licht. Ágota Kristófs bewegender Roman muss hier mechanisch wie eine Textmaschine funktionieren.

Beifall: kurz und schmerzlos

Gerne würde man das Theater Basel dafür loben, dass es Ágota Kristóf nach langer Zeit wieder entdeckt hat. Allerdings hat das Schauspiel Dresden erst 2018 „Das große Heft“ auf die Bühne gebracht und wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

Regisseur Ulrich Rasche verdoppelte damals die in sich kreisende Textwucht durch riesige kreiselnde Scheiben als Spielflächen. Er trieb die Körper der Schauspieler an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, physisch packendes Theater.

Doch lieber das Buch lesen?

Tilmann Köhler liefert dagegen nur einen Rezitationsabend. Chorische Passagen wie bei Rasche, aber sonst viel Wortgeklingel. Der Verzicht der Regie auf originäre, sinnfällige Ideen verhilft zwar dem Text zu seinem Recht. Aber ebenso gut kann man den Roman lesen – 160 Seiten, es lohnt sich. Der Beifall war wie der zweistündige Premierenabend: kurz und schmerzlos.

