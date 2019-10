Die nächste Bundestagswahl soll im Herbst 2021 stattfinden. Doch auch wenn es bereits das Jahr 2020 werden sollte, bleibt das Problem: Herbst.

Abstand zum Sommerurlaub

Es gibt Gründe dafür, dass Bundestagswahlen meist in diese Jahreszeit fallen. Der Sommerurlaub liegt schon länger zurück, die Bürger hatten genügend Zeit, sich wieder in die politische Debatte einzufinden. Auf die Idee, in einen dreiwöchigen Urlaub fahren zu müssen, kommt bei schon kühlen Temperaturen kaum jemand. Umgekehrt ist es noch warm genug, um am Wahlsonntag überhaupt aus dem Haus zu gehen.

Elf mal fand die Abstimmung über unser Parlament im September statt. Dreimal war es der Oktober und einmal der November. Bleiben bei insgesamt 19 Bundestagswahlen nur vier Termine zu anderen Jahreszeiten. Schuld waren außerplanmäßige Neuwahlen wie etwa 1983 (März) nach dem Platzen der sozialliberalen Koalition oder 1990 (Dezember) nach der Deutschen Einheit.

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Das Wetter hat ja bei der politischen Entscheidungsfindung auch selten eine nennenswerte Rolle gespielt. Das ist heute grundlegend anders.

Brexit und Mietendeckel

Im Herbst diskutiert Deutschland über Brexit, Mietendeckel, Rente mit 69. Auch wichtige Themen. Bloß können wir die vergessen, wenn bald halb Afrika nicht mehr bewohnbar ist. Was an herbstlichen Wahlsonntagen bei zehn Grad und Nieselregen den meisten Bürgern nicht mehr so dringlich erscheint: das Klima.

Gretas umstrittener Auftritt vor der Uno liegt schon wieder in weiter Ferne, an demonstrierende Schüler haben wir uns gewöhnt, und die Aufregung um das dürftige Klimapaket der Regierung hat sich schon gelegt. Es bedarf offenbar brütender Hitze, damit die Dringlichkeit einer effektiven Klimapolitik ins Bewusstsein dringt. Wenn nicht gerade unsere Böden zu Saharastaub mutieren und ganze Wälder in Flammen stehen, können die Jugendlichen demonstrieren, wie sie wollen: Ob sich am britischen Königshof die Prinzen William und Harry gerade gut oder schlecht verstehen, bereitet uns größere Sorgen.

Vorteil für gute Klimapolitik

Aber so eine Wahl bei 40 Grad im Schatten würde ja den Grünen einen Vorteil bescheren? Mag sein. Umso mehr wäre sie ein Ansporn an die politische Konkurrenz, das Thema Klimaschutz endlich selbst ernsthafter anzugehen. Denn seien wir ehrlich: Auch unter der rot-grünen Bundesregierung sind die CO2-Emissionen kaum nennenswert zurückgegangen. Es gibt also keinen Grund, die höchste Kompetenz in Sachen Klimaschutz auf ewig einer einzigen Partei zuzuschreiben, nur weil sie das Grüne im Namen trägt.